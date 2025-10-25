Премьер Британии Кир Стармер своими призывами дать Киеву ещё больше оружия приближает мир к ядерному противостоянию. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема в соцсети X.

«Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна «коалиция желающих». Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту», — говорится в тексте.

Мема уверен, что украинский конфликт с каждой минутой становится всё больше неуправляемым, и Запад подливает масла в огонь. Он подчеркнул, что политика Стармера и «коалиции желающих» приносит только вред и обернётся негативными результатами для западных лидеров.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен призвать участников «коалиции желающих» активизировать военную и финансовую поддержку Украины. Согласно заявлению канцелярии премьера, он обратится к мировым лидерам с предложением передать Киеву дальнобойное оружие и разблокировать замороженные российские активы, направив средства на оборону Украины.