Дурдом на экспорт. Итоги безумной недели от Трампа и ЕС Публицист и аналитик Александр Роджерс — о неделе, когда Запад окончательно свихнулся. Трамп обещает всё порвать за полгода, а новые санкции против России больнее всего бьют по Европе. 25 октября, 21:23 Санкции, чипы и украденные офисы: итоги недели, где Запад сам себе саботажник. Обложка © Gemini

Должен признаться, что мне уже не хватает квалификации, чтобы писать актуальные дайджесты по событиям недели. Там творится чем дальше, тем более дурдомистый дурдом, так что нужно пройти какие-то курсы повышения квалификации по психиатрическому профилю.

Сами посудите. Начнём с самого буйного пациента. В понедельник Трамп угрожал сухопутным вторжением в Венесуэлу, во вторник обозвал президента Колумбии «бандитом» (а сам-то кто?), в среду вводил вторичные санкции против Индии и Китая (но пострадал традиционно ЕС), в четверг разорвал все торговые переговоры с Канадой, «потому что они сняли неправдивый рекламный ролик», а в пятницу рассказывал, что его-то санкции уж точно порвут российскую экономику в клочья.

И когда ему сказали, что Путин заявил, что у российской экономики иммунитет к санкциям, ответил: «Увидим через полгода». Это что-то новое. Раньше было «за три дня», потом неделю, потом «может, две-три», всякие ультиматумы на 50 дней и «к концу лета». Теперь Трамп уже более опытный и говорит: «Через полгода». В надежде, что за полгода все забудут, что он там раньше брехал (как про Канаду, Гренландию и Панаму, мы не забыли!).

Мне вот интересно, если Трамп начнёт сухопутное вторжение в Венесуэлу, то будут ли западные СМИ орать про «неспровоцированную полномасштабную агрессию»? И введёт ли ЕС против США 32 тысячи санкций? Заморозят ли американские активы в европейских банках (тут просто, не заморозят, потому что нет никаких американских активов)? Будут ли Германия, Британия и Франция поставлять оружие демократически избранному венесуэльскому лидеру? Или это другое? Мы все знаем ответы на эти вопросы.

В отличие от лиц либеральной ориентации, у меня хорошая память и я помню, как Трамп «обосновывал» наличие американских солдат в Сирии: «Я захватил нефть».

Трамп против Венесуэлы, ЕС против унитазов, а все против здравого смысла. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Кстати, тоже ничего нового. В средневековье Папа Римский отлучал нужные страны от церкви (то самое «экскоммуникадо» из «Джона Вика»), после чего туда можно было вторгаться. Теперь вместо церкви и объявления еретиками объявляют «недемократическими диктаторами» (но, по сути, ничего не изменилось). И так случайно совпало, что чем больше в стране нефти, тем она недемократичнее.

В романах про «Анжелику» был ещё момент, когда Жоффрея де Пейрака обвинили в ереси и колдовстве, потому что он был слишком неприлично богат. А чё он? Его богатство оскорбляет чувства нищебродов. Так и теперь — богатства России оскорбляют чувства европейских голодранцев, сидящих по уши в долгах.

Или как в «Казанове»:

— Просто Россия и Китай выстроили рациональную экономику, в которой средства направляются не на наркотики и украинских проститутов, а на развитие производства… — Колдовство! То есть диктатура! И вообще нечестно!

Тем временем Евросоюз ввёл против России очередные санкции (если не ошибаюсь, 19-й пакет), ещё более тупые, чем предыдущие. И с надеждой ждёт: а вдруг в этот раз сработает?

Ну да, как же мы без торговли унитазами с ЕС? У нас же всего 35 своих заводов по их производству в России. Хотя в комментах мне подсказали, что это Брюссель так стимулирует нас идти и забрать всю Украину, чтобы решить проблему с унитазами.

США тоже ввели санкции. Формально тоже против России, но на деле, как обычно, против Европы. И Мерц уже заявил, что «ожидает, что США освободят немецкое подразделение Роснефти от санкций». Со схожими заявлениями выступили и некоторые другие политики.

Фридрих Мерц. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Сначала они требуют от США, чтобы те ввели санкции, потом визжат: «Ай, больно!» Мазохисты какие-то. Я ж говорю: мне не хватает психиатрической квалификации, чтобы такое комментировать.

Европейцы (в этот раз голландцы) на этой неделе ещё отличились. Отжав рейдерским захватом у китайцев офис компании «Нексперия», расположенный на их территории. Захватили офис, два стола и три пластиковых стула и ждут, когда из него полезут микросхемы. Нюанс в том, что физическое производство находится в месте с красивым европейским названием Гуандун. И оттуда почему-то перестали поставлять чипы.

Британский «Зе Телеграф» пишет статьи в стиле «Чернь взбунтовалась, милорд» (цитируется по Карманову), а Германия направила Пекину дипломатическую ноту с требованием возобновить поставки чипов. «Как смеете вы, унтерменши, не поставлять нам чипы с нашего честно украденного у вас завода?!»

«Фольксваген», кстати, капут. Мало того, что у них там долгов на 12 с лишним миллиардов евро, так теперь и микросхем нет, чтобы в машины вставлять, — в результате производство замораживается, а руководство судорожно ищет, какие подразделения продать. И это касается не только «Фольксвагена», но и всего концерна в целом (12 наименований, среди которых Audi, Porsche, Škoda, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati и производители грузовиков и автобусов Scania, MAN и Navistar).

Дойчланд мюсс капитулирен, майн фюрер! Нохмаль!

Вот смотрю я на этих жалких европейцев и думаю, что им давно пора учить наизусть песенку «Мы на веки остаться могли бы в животе удивительной рыбы, если б ты нас от смерти не спас, если б ты не помиловал нас». Чтобы петь её в адрес сами знаете кого. Скоро пригодится. Как сказал Владимир Владимирович, «унитазы им скоро понадобятся».

Авторы Александр Роджерс