План «Ковёр» ввели в аэропорту Ухты

Руководство аэропорта Ухты в Республике Коми ввело временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Представитель Росавиации отметил, что работа аэропорта поставлена на паузу в целях обеспечения безопасности.

Ранее Life.ru рассказывал, что сразу в трёх российских аэропортах был приведён в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Волгограда, Геленджика (Краснодарский край) и Ярославля.