План «Ковёр» ввели в аэропорту Ухты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff
Руководство аэропорта Ухты в Республике Коми ввело временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.
«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Представитель Росавиации отметил, что работа аэропорта поставлена на паузу в целях обеспечения безопасности.
Ранее Life.ru рассказывал, что сразу в трёх российских аэропортах был приведён в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Волгограда, Геленджика (Краснодарский край) и Ярославля.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.