Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 09:43

План «Ковёр» ввели в аэропорту Ухты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Руководство аэропорта Ухты в Республике Коми ввело временные ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации в своём телеграм-канале.

«Аэропорт Ухта. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.

Представитель Росавиации отметил, что работа аэропорта поставлена на паузу в целях обеспечения безопасности.

Над Россией за час сбили ещё 25 украинских дронов-самолётов
Над Россией за час сбили ещё 25 украинских дронов-самолётов

Ранее Life.ru рассказывал, что сразу в трёх российских аэропортах был приведён в действие план «Ковёр». Речь идёт о воздушных гаванях Волгограда, Геленджика (Краснодарский край) и Ярославля.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Росавиация
  • Общество
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar