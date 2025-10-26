Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 02:59

Трамп прилетел в Малайзию и сплясал прямо в аэропорту, танец сняли на видео

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Президент США Дональд Трамп исполнил традиционный малайзийский приветственный танец по прибытии в Куала-Лумпур на саммит АСЕАН. Трансляцию вёл телеканал Magno News.

Трамп станцевал малайзийский танец. Видео © X / RapidResponse47

На кадрах видно, что глава Белого дома исполняет несколько движений вместе с местными артистами. Уточняется, что танец основан на приёмах малайзийских боевых искусств силат.

В аэропорту Трампа встречало малайзийское руководство во главе с премьер-министром Анваром Ибрагимом. Позже они проведут двустороннюю встречу.

АСЕАН (Association of Southeast Asian Nations) — это межправительственная организация, основанная в 1967 году. В её состав входят 11 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины и присоединившийся в этом году Восточный Тимор. История саммитов ассоциации ведётся с 1976 года, а с начала 2025 года председательские полномочия в рамках ротации перешли от Лаоса к Малайзии. 47-й саммит АСЕАН пройдёт с 26 по 28 октября.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Малайзия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar