До пяти выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве с начала суток
Средства ПВО сбили очередные два беспилотника, пытавшиеся атаковать Москву, в ночь на 27 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 01:19.
Таким образом до пяти выросло общее число украинских беспилотников, уничтоженных на подлёте к столице с начала суток.
