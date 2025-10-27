До пяти выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве с начала суток

Средства ПВО сбили очередные два беспилотника, пытавшиеся атаковать Москву, в ночь на 27 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 01:19.

Таким образом до пяти выросло общее число украинских беспилотников, уничтоженных на подлёте к столице с начала суток.