Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 22:28

До пяти выросло число дронов, сбитых на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Средства ПВО сбили очередные два беспилотника, пытавшиеся атаковать Москву, в ночь на 27 октября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 01:19.

Таким образом до пяти выросло общее число украинских беспилотников, уничтоженных на подлёте к столице с начала суток.

Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ
Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar