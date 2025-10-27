Вдохновение на каждый день: гид по культурным событиям ноября

Спектакль «ГУДОК!»

Театр «МОСТ» представит спектакль Евгения Славутина – специальный показ, приуроченный к Ночи искусств, станет дополнительной возможностью увидеть постановку в жанре «документальная фантасмагория» – квинтэссенцию авторского стиля Евгения Славутина, которому присущи особенная энергетика, юмор, музыкальность и чувство правды, помогающее различать добро и зло, наполняющее смыслом жизнь.

Спектакль «ГУДОК!», поддержанный Благотворительным фондом развития Студенческого театра МГУ и российским обществом историков транспорта, стал главным событием к 25-летию Театра «МОСТ», получил большой резонанс у зрителей и представителей литературного сообщества. Постановка с участием самых молодых артистов труппы повествует о Валентине Катаеве, Эдуарде Багрицком, Юрии Олеше, Илье Ильфе и Евгении Петрове – друзьях, коллегах, авторов редакции железнодорожной газеты «Гудок», которые в крохотном пространстве с картонными перегородками создали целый мир – молодую советскую литературу.

Спектакль «Макбет. Кабаре»

В Московском драматическом театре им. А.С. Пушкина всегда давали дорогу молодым и поддерживали их начинания. В ноябре выпускник Школы-студии МХАТ’21 Никита Пирожков представит на сцене родного театра спектакль «Макбет. Кабаре».

После успешной премьеры спектакля «Буря», театр продолжает сезон постановками по произведениям Уильяма Шекспира. На этот раз зрителей ждет фантазия по мотивам трагедии «Макбет». В ней будет всё: пластика, музыка и драматическое искусство. В главных ролях: Анна Бегунова, Эльмира Мирэль, Анастасия Лебедева, Анна Кармакова и… сам Никита Пирожков.

Благородный Макбет – один из самых близких подданных короля Дункана. Возвращаясь с очередной победой, он встречает на своём пути ведьм, пророчество которых пробуждает в нём жажду власти…

Когда: 29 ноября в 19:00

Где: Филиал Театра Пушкина (Сытинский пер. 3 стр. 5) 18+

Концерт «Золотой век Голливуда. Изысканные саундтреки и 3000 свечей»

Шоу Lumisfera презентует свою новую программу «Золотой век Голливуда. Изысканные саундтреки и 3000 свечей». Первая половина XX века — время расцвета звукового кино, развития киноиндустрии в США и создания шедевров мирового кинематографа. Lumisfera приглашает зрителей на уникальный концерт, где оживут самые известные композиции того времени — саундтреки эпохи. Благодаря филигранному исполнению камерного оркестра, мелодии прозвучат так, будто в них сохранился воздух тех лет — дым сигар в роскошных клубах, шелест шёлковых платьев, звон хрустальных бокалов. А теперь добавьте к этому уютную теплую атмосферу концертного зала, декорированного тысячами свечей. Поздравляем, вы отправляетесь в сказочное путешествие во времени на волнах любимых мелодий многих поколений.

Когда: 12 и 26 ноября в 19:00

Где: Театральный зал Международного Дома Музыки (Космодамианская наб., 52с8) 6+

Музыкальный байопик «Вивальди. SUPERSTAR»

На глазах зрителей развернется настоящая музыкальная феерия, где встретятся элементы оперы, театра и фантасмагории. В центре истории фигура Антонио Вивальди. Все мы привыкли восхищаться его гениальными произведениями, но знаем ли мы, что скрывается за фасадом его жизни? Какой он настоящий? История жизни великого композитора собирается по крупицам из писем и архивов и подается современным языком посредством различных жанров. Действие разворачивается одновременно в Венеции эпохи Барокко и «здесь и сейчас».

Музыкальный байопик, особенно такой фигуры, как Вивальди, не мог обойтись без самого главного инструмента — музыки во всевозможных ее проявлениях: гостей вечера ждут классические произведения композитора и их оригинальные современные аранжировки, оперные арии и скрипичные концерты, а еще множество сюрпризов от создателей уникального проекта.

В главной роли в постановке задействован известный актер Семен Штейнберг. Режиссер — Федор Левин.

Когда: 7, 8, 9, 17, 22, 23 ноября в 20:00

Где: Особняк Смирнова (Тверской бульвар, 18) 16+

Моноспектакль Марка Тишмана

В своем авторском моноспектакле «Лица: Эффект отсутствия» певец Марк Тишман расскажет истории самых разных людей — известных и неизвестных, живущих рядом с нами и тех, кто покинул этот мир, оставив память о себе. Перед зрителями пронесется целый калейдоскоп звезд: Евтушенко, Монро, Вознесенский, Гурченко, Чаплин, Никулин, Уорхол — и все они живут внутри главного героя, формируя его личность. Каждая история — откровение, внутренний монолог главного героя и его обращение к коллективному разуму. Марк Тишман отмечает, что несмотря на все внешние различия, людей волнуют одни и те же вопросы. Каждый из героев имеет право на высказывание, возможность вступить в диалог сквозь пространство и время. Драматическое повествование сопровождается песнями в исполнении Марка и музыкантов, стихами и видеоинсталляциями, создавая многослойное повествование о судьбах, характерах и временных пластах.

Когда: 4 ноября в 19:00

Где: Московский международный дом музыки, Театральный зал (Космодамианская наб., 52 стр. 8) 6+

Премьера кинокартины «Умри, моя любовь»

В российский прокат выходит романтический триллер с обладательницей премии «Оскар» Дженнифер Лоуренс и звездой Голливуда Робертом Паттинсоном в главных ролях. Продюсером картины выступил именитый Мартин Скорсезе, а режиссерское кресло заняла Линн Рэмси.

Фильм уже успел побороться за главную награду Каннского кинофестиваля и получить восторженные отзывы критиков со всего мира.

О чем история? На первый взгляд, конечно, о любви. В центре сюжета молодая пара — Грейс и Джексон, они сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново, вдали от городского шума, в тишине и спокойствии. Он планирует заниматься музыкой, она — писать роман. Но реальность диктует свои условия, страсть постепенно сменяется одержимостью. Уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку, и их становится сложно отделить друг от друга. Любители триллеров оценят и финал, допускающий различные трактовки. А значит, зрителям точно будет над чем задуматься.

Когда: в прокате с 27 ноября 2025 года

Где: во всех кинотеатрах страны 18+

Гастроли спектаклей «Красная шапочка» и «Bathroom»

Москва встречает гостей! Питерская актриса и режиссёр Анна Музыченко представляет авторские спектакли, где классика и современность переплетяются с театральной клоунадой, пантомимой и живой музыкой группы The Hatters.

«Красная шапочка» (6+) — знаменитая сказка, оживающая в ироничном ключе. Нас ждут неожиданные сюжетные повороты и новые невероятные приключения любимых персонажей — ведь времена меняются, а проблемы остаются! Так, главный антагонист из классической сказки — Волк — переходит на сторону добра, а на помочь главной героине придут сильные и смешные лесорубы. Во главе с Красной шапочкой герои окунутся в современные реалии, а зрители примут участие в интерактивных сценах. В общем, скучать точно не придется!

Главной героиней комедии «Bathroom» («Ванная комната»)(16+) станет сама Анна Музыченко. Сюжет строится вокруг девушки, которая застряла в чужой ванной комнате, а каждая попытка выбраться оттуда заканчивается крахом — нарочно не придумаешь! Истерика сменяется принятием и расслаблением, отчаяние — погружением в мир мечтаний и фантазий. Иммерсивности этому спектаклю добавляет непосредственное взаимодействие героини со зрителями. Спойлер: в финале запланирован большой потоп в ванной комнате! А вот случится ли спасение из заточения — узнаем уже в ноябре.

Когда: 9 и 25 ноября

Где: Центральный Дом Актера им. Яблочкиной (ул. Арбат, д. 35)

Шоу-мюзикл «Мечтатели»

22 ноября на сцене театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова состоится долгожданное возвращение шоу-мюзикла «Мечтатели»!

Это история о выборе между стабильностью и вдохновением, о страхах, мешающих мечтать, и о вере, которая способна вернуть крылья. Герои спектакля — дети и взрослые, оказавшиеся в мире несбывшихся желаний, где им предстоит противостоять коварному Профессору и вновь обрести силу воображения.

«Мечтатели» — редкий пример оригинального российского мюзикла, уже покорившего более 600 000 зрителей. Это спектакль, который помогает детям поверить в себя, а взрослым вспомнить, каково это — мечтать.

Где: Театр «Мастерская 12» Никиты Михалкова (ул. Поварская, 33)

Когда: 22 ноября в 15.00 6+

Моцарт. Фантазия. Концерт. Реквием.

12 ноября оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением маэстро Ивана Никифорчина исполнит программу, посвящённую творчеству Вольфганга Амадея Моцарта в Большом Зале Московской Консерватории.

В программе — Фантазия ре минор, K. 397, и Концерт для фортепиано с оркестром № 20, K. 466, в которых сочетаются лиризм, драматизм и импровизационная свобода. Солист — китайский пианист Жуй Мин. Завершит вечер Реквием ре минор, K. 626 — одно из величайших творений Моцарта, ставшее музыкальным символом размышления о жизни и смерти. В исполнении примет участие вокальный ансамбль INTRADA, один из ведущих хоров исторического направления в России.

Когда: 12 ноября 19.00

Где: Большой зал Московской консерватории 6+

Портовая вечеринка в Севкабеле (СПб)

Для тех, кто танцевал до упаду на летних вечеринках в Севкабель Порту и до сих пор помнит задорные мотивы легендарной «Морской». Праздник продолжается! В самом начале ноября состоится большая поп-вечеринка «Портовая» — дискотека на Участке Кабельной Тары. За танцевальное настроение отвечают любимчики аудитории: DJ Mascarado. DJ Yampolskaya, DJ Kortez и другие звезды локальной сцены. В программе: песни, которые можно петь хором, музыка для безудержных танцев, блеск диско-шаров, сеты самых веселых диджеев города.

Когда: 2 ноября

Где: Санкт-Петербург, Севкабель Порт (Кожевенная, 40) 18+

Открытие Катка у моря (СПб)

Не будем забывать, зима близко, а с ней и праздники не за горами… Ничто так не приближает новогоднее настроение, как запуск сезона катков. А что вы скажете, если ледовая арена будет у самого берега моря? — Идеальное комбо! Самый романтичный каток Петербурга открывает уже восьмой сезон. В этом году площадь зимнего аттракциона составит 2200 квадратных метров. Для вашего удобства предусмотрены теплый вестибюль с камерами хранения, согревающий фудкорт, профессиональные инструкторы на льду, и, самое главное, невероятные виды на море!

Когда: 15 ноября

Где: Санкт-Петербург, Севкабель Порт (Кожевенная, 40) 3+