Ракета-призрак с ядерным двигателем: почему «Буревестник» стал главным кошмаром Пентагона

Всё о ракете «Буревестник»: последние новости, история, характеристики, боевые возможности и сравнение с ближайшими аналогами. Как новинка усилит Армию России — читайте в материале Life.ru.

27 октября, 10:49

«Буревестник» прошел все испытания. Что дальше?

Новейшая российская крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» 21 октября 2025 года завершила полный цикл испытаний. Разработка продемонстрировала выдающиеся характеристики: дальность полёта в 14 тысяч километров, которая не является предельной, и длительность нахождения в воздухе около 15 часов. При этом «Буревестник» выполнил весь комплекс манёвров, наглядно подтвердив свою эффективность против современных систем ПРО и ПВО.

Соответствующий доклад президенту страны Владимиру Путину на пункте управления объединённой группировки войск 26 октября озвучил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В ответ глава государства заявил о необходимости перехода к следующему этапу — принятию «Буревестника» на вооружение Российской армии.

«Предстоит ещё большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, это понятно. Там нужно все регламенты осуществить. Но тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что сегодня ни одна страна в мире не имеет ракет с ядерными двигателями. Со всей серьёзностью к скорому пополнению стратегического арсенала ВС РФ отнёсся и президент США Дональд Трамп.

«Они не играют в игры с нами, а мы не играем в игры с ними», — прокомментировал сообщение о «Буревестнике» Дональд Трамп.

История создания «Буревестника»

О сверхсекретных работах над ракетой с неограниченной дальностью полёта Владимир Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Глава государства отмечал, что речь идёт о размещении малогабаритной ядерной энергетической установки в корпусе обычной крылатой ракеты. За счёт этого, утверждал президент, КР получит практически бесконечный запас хода, а значит, и возможность обходить любые средства ПРО.

Тогда многие западные аналитики отнеслись к словам Владимира Путина с недоверием. Впрочем, первые же успешные испытания ядерного двигателя, которыми Минобороны похвасталось публично в 2019 году, вынудили их искать оправдания собственному невежеству.

«Российская крылатая ракета с ядерным двигателем может годами кружить над противником. Если Россия доведёт «Буревестник» до эксплуатационного уровня, она, скорее всего, попытается применить свои технологии в других ракетных программах, что позволит её вооружённым силам иметь на вооружении как стратегические, так и тактические ядерные ракеты, находящиеся в постоянном полёте вокруг Земли», — писал в то время портал Military Watch Magazine.

Испытания ракеты «Буревестник». Видео © YouTube / Минобороны России

К слову, это не первая попытка отечественной оборонки задействовать ядерную энергию для снятия ограничения на дальность полёта. Ещё в 1960-х экспериментальную атомную установку тестировали на бомбардировщиках Ту-95. Тогда советские авиаконструкторы планировали создать самолёт дальней авиации, способный доставить ЯО в любую точку мира и вернуться назад. Впрочем, тогда работы над атомолётом были свёрнуты.

Что известно о ракете «Буревестник»

Все тактико-технические характеристики новинки до сих пор держатся в секрете. Известно лишь, что она является дозвуковой, то есть развивает не более 1190 км/ч. Главным отличием «Буревестника» от ближайших аналогов в лице российских Х-101/102 и американских BGM-109 Tomahawk, чей радиус полёта ограничен из-за конечного объёма топлива, является ядерная силовая установка. Это миниатюрная атомная электростанция, использующая энергию распада тяжёлых ядер. Фактически она лишь выделяет тепло, которое нагревает воздух и приводит в действие газовую турбину.

Новейшая крылатая ракета «Буревестник». Инфографика © Life.ru

Неограниченная дальность полёта необходима «Буревестнику» вовсе не потому, что другие российские ракеты не могут достичь любой точки земного шара. Тот же РС-28 «Сармат» способен нанести визит США по суборбитальной траектории через Южный полюс, минуя главный противоракетный щит американцев на Аляске. Особенностью новинки является способность выбирать совершенно произвольную линию пути и огибать все стационарные и плавучие радары радиолокационных систем дальнего обнаружения. При этом в любой момент ракета может произвольно изменить курс и высоту или захватить другую цель — беспокоиться из-за нехватки топлива не придётся.

Эта способность наглядно демонстрируется в ролике от Минобороны от 2019 года. На кадрах «Буревестник» стартует с Новой Земли, огибает плавучие радары США SBX-1 в Атлантическом океане, делает крюк вокруг мыса Фроуорд в Южной Америке, пересекает Тихий океан и поражает несуществующий островок между Гавайями и Северной Америкой.

Возможная траектория полёта «Буревестника». Видео © YouTube / Минобороны России

По габаритам и форме носового обтекателя «Буревестник» больше всего похож на российскую авиаракету Х-101, которую Путин упоминал в послании Федсобранию 2018 года. Не исключено, что именно она легла в основу работ.

«Перспективные системы вооружения России основаны на новейших уникальных достижениях наших учёных, конструкторов, инженеров. Одно из них — создание малогабаритной сверхмощной ядерной энергетической установки, которая размещается в корпусе крылатой ракеты типа нашей новейшей ракеты Х-101 воздушного базирования», — говорил президент.

Х-101 оснащается боевой частью массой 400 кг и способна развивать максимальную скорость 0,78 Маха. Впрочем, «Буревестнику» могла достаться начинка от Х-102 — собрата сто первой с ядерной боеголовкой. По разным данным, её мощность достигает порядка 250 килотонн. Для сравнения: Хиросима была стёрта с лица Земли взрывом мощностью 15 килотонн, а Нагасаки — 21 килотонна.

Ракета Х-101. Фото © Wikipedia / Vslv

Истинный облик и возможности «Буревестника» станут ясны лишь с годами. Однако уже сегодня можно быть уверенным: его имя ещё долго не будет сходить с первых полос мировых СМИ и из заявлений встревоженных западных политиков-ястребов, для которых он олицетворяет вызов, не имеющий простых ответов.

Авторы Илья Пушкарев