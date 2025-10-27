Jingle Bells-вайб: Зачем витрины, кафе и улицы Москвы так рано нарядили к Новому году

Если вы заметили, что Москва блестит гирляндами и ёлочными шарами ещё до Хэллоуина — вам не показалось. Магазины, рестораны и салоны красоты начали готовиться к Новому году как никогда рано. Life.ru узнал, зачем столица решила ускорить праздничное настроение — и почему это не просто мода, а целая городская стратегия.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Татьяны Сизовой, это не спонтанная акция, а продуманная политика:

Москва действительно преображается от сезона к сезону, и жители это видят. Сегодня любой бизнес, который думает о своём будущем, понимает: важно не только, что ты продаёшь, но и как выглядит твое пространство. Клиенту должно быть приятно приходить именно туда, где красиво и уютно — особенно в преддверии Нового года бизнес-омбдусмен Москвы Татьяна Сизова

Собеседница Life.ru напомнила, что в столице действует целая система поддержки для тех, кто создаёт праздничное оформление.

«Город не только рекомендует, но и помогает. Первые 100 предпринимателей, подавших заявки, получат гранты до 2 млн рублей. А победители конкурса на лучшее оформление смогут побороться за призовой фонд», — отметила Сизова.

Основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов добавляет, что мода на ранние украшения — не просто тренд, а инструмент маркетинга:

«У нас всё меньше каналов продвижения, и оформленная витрина — это лучшая реклама. Люди — визуалы, и когда видят красивое окно, им хочется зайти. Мы в «Персоне» делаем сезонное оформление регулярно, потому что это работает: настроение поднимается и у клиентов, и у команды», — прокомментировал он в беседе с Life.ru.

По его словам, Москва давно стала лидером по созданию атмосферы праздника:



Департамент торговли нас и стимулирует, и поощряет. Мы все в одном направлении — хотим, чтобы москвичам было красиво и радостно. Темнеет рано, а горящие огни — это маленькое чудо, которое нужно всем. Игорь Стоянов основатель сети салонов красоты «Персона»

Ресторатор и глава Союза управляющих ресторанами Сергей Миронов соглашается: сейчас особенно важно добавить людям ярких эмоций.

«Осень — пасмурное время, всем хочется тепла и света. Поэтому рестораны начали украшать залы раньше. Это не указание сверху, а правильная рекомендация. Город и бизнес действуют в унисон: чем раньше создадим атмосферу праздника, тем больше позитива будет у гостей», — объяснил Миронов.

Так что если вы уже слышите «Jingle Bells» из кофейни — не спешите ворчать. Для московских предпринимателей это не просто гирлянды, а инвестиции в настроение города, которое, судя по всему, начнётся раньше календаря.