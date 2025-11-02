То самое пирожное «Картошка» из детства. Готовим по-советски — не из печенья, а из бисквита Оглавление От бисквита до обсыпки: ключевые моменты в приготовлении «Картошки» Ингредиенты для пирожного «Картошка» в домашних условиях Пирожное «Картошка»: пошаговый рецепт с фото Шаг 1: взбиваем желтки Шаг 2: взбиваем белки Шаг 3: готовим яичную основу Шаг 4: добавляем муку Шаг 5: выпекаем бисквит Шаг 6: остужаем бисквит и оставляем до завтра Шаг 7: измельчаем бисквит Шаг 8: готовим крем Шаг 9: подготавливаем массу Шаг 10: формируем пирожные Шаг 11: обваливаем в какао с сахарной пудрой Шаг 12: украшаем «ростками» Шаг 13: отправляем в холодильник Советы опытных кулинаров и домохозяек Если масса не лепится или рассыпается Если масса слишком жидкая и липкая Пирожные получились слишком сладкими Вкус получился невыразительный Чем заменить сливочное масло «Картошку» можно хранить до 5 суток Как приготовить вкусное классическое пирожное «Картошка» дома? Готовим то самое пирожное «Картошка» с какао и сгущёнкой как из детства. Список ингредиентов, простой пошаговый рецепт с фото — в материале Life.ru. 2 ноября, 05:01 Настоящее пирожное «Картошка» — как правильно приготовить. Обложка © ChatGPT

Пирожное «Картошка» — сладкое воспоминание детства, знакомое каждому, выросшему в Советском Союзе. Дома его обычно готовили из печенья, но мы предлагаем попробовать тот самый десерт из вчерашнего бисквита с кремом из сливочного масла и сгущённого молока. Life.ru разобрался во всех тонкостях советского рецепта и подготовил подробную инструкцию с фото и лайфхаками.

От бисквита до обсыпки: ключевые моменты в приготовлении «Картошки»

Рациональное решение использовать обрезки бисквитов советские кондитеры не придумали, а подсмотрели. В начале XX века похожим способом поступали со старыми пирожными и бисквитными тортами в трактирах и чайных: измельчали и смешивали с кремом. Отсюда и берёт начало легендарная «Картошка». Поэтому, решив приготовить её в домашних условиях, помните: бисквит надо брать исключительно вчерашний, слегка подсохший. Он лучше крошится и впитывает крем. А ещё совсем правильное пирожное готовится из бисквита без добавления какао. Так оно получается светлым внутри и в тёмной обсыпке снаружи — совсем как настоящая картошка.

Измельчать бисквит в пыль не надо. Чтобы получить характерную для «Картошки» текстуру, достаточно превратить его блендером в небольшие крупинки. Масло для крема должно быть комнатной температуры. Обязательно нужно добавить ароматизаторы, без них пирожное получится пресным. В классическом рецепте «Картошки» это алкоголь (ром, коньяк или всё вместе) и ванилин (либо ванильный сахар). Чтобы раскрыть вкус десерта, можно добавить в массу щепотку соли.

Готовая масса должна быть пластичной, хорошо держать форму, не быть излишне влажной или рассыпчатой. Если масса суховата, можно добавить немного сливок или молока; если жидковата — охладить или добавить немного молотых сухарей. Сформированные «Картошки» надо обваливать в смеси какао-порошка и сахарной пудры два раза: так обсыпка получится более плотной, ровной и красивой. Готовые пирожные перед подачей лучше подержать несколько часов в холодильнике, чтобы они лучше пропитались и стабилизировались.

Ингредиенты для пирожного «Картошка» в домашних условиях

Пирожное «Картошка» будем готовить не из печенья, а, как положено, со всеми премудростями. Для бисквита на 10 «Картошек» нам понадобятся:

Яйцо — 3 штуки,

Сахар — 90 г,

Мука — 75 г,

Крахмал — 15 г.

Для крема:

Сливочное масло — 125 г,

Сахарная пудра — 65 г,

Сгущённое молоко — 50 г,

Ванильный сахар — 1 пакетик,

Ром — 1 столовая ложка,

Коньяк — 1 столовая ложка.

Для обсыпки:

Сахарная пудра — 1 столовая ложка,

Какао — 1 столовая ложка.

Пирожное «Картошка»: пошаговый рецепт с фото

Этот рецепт — классика, не требующая сложных ингредиентов или кондитерского опыта. Основа пирожного «Картошка» — простой бисквит, который лучше приготовить заранее, и крем из сливочного масла со сгущёнкой. Следуя этим шагам, вы получите именно тот вкус, который знаком многим с детства.

Шаг 1: взбиваем желтки

Разделяем яйца на белки и желтки. Взбиваем желтки с 60 граммами сахара до светлой, практически белой и очень пышной массы.

Шаг 2: взбиваем белки

Взбиваем белки в отдельной чистой миске до устойчивых пиков. Добавляем оставшийся сахар (30 г) к белкам и взбиваем ещё около минуты, чтобы масса стала плотной и гладкой.

Шаг 3: готовим яичную основу

Соединяем белковую и желтковую массы, аккуратно их перемешивая.

Шаг 4: добавляем муку

Просеиваем муку с крахмалом и вмешиваем их в яичную смесь до однородности. Делать это нужно осторожно, аккуратными движениями снизу вверх.

Шаг 5: выпекаем бисквит

Переливаем тесто в форму, застеленную бумагой и смазанную маслом. Выпекаем бисквит в разогретой до 200°C духовке примерно 15 минут до золотистого цвета и сухой зубочистки.

Шаг 6: остужаем бисквит и оставляем до завтра

Даём бисквиту полностью остыть в форме, после чего извлекаем его и оставляем до следующего дня.

Шаг 7: измельчаем бисквит

На следующий день собираем наши пирожные. Измельчаем готовый бисквит в мелкую крошку. Лучше всего с этим справится блендер.

Шаг 8: готовим крем

Взбиваем размягчённое масло с сахарной пудрой и ванильным сахаром до гладкости и пышности. Вливаем сгущённое молоко, не прекращая взбивать.

Откладываем примерно одну столовую ложку крема в отдельную пиалу — она понадобится нам для украшения.

Шаг 9: подготавливаем массу

Смешиваем оставшийся крем с бисквитной крошкой. Добавляем ром и коньяк, а затем вымешиваем массу до однородности.

Шаг 10: формируем пирожные

Лепим из полученной массы 10 аккуратных пирожных продолговатой формы, напоминающей картошку.

Шаг 11: обваливаем в какао с сахарной пудрой

Смешиваем сахарную пудру с какао-порошком для обсыпки. Обваливаем каждую «Картошечку» в этой смеси дважды, с небольшим промежутком по времени, чтобы покрытие было равномерным.

Шаг 12: украшаем «ростками»

Делаем на каждом пирожном несколько небольших углублений с помощью зубочистки. Используя кондитерский мешок, заполняем эти углубления отложенным кремом, имитируя ростки.

Шаг 13: отправляем в холодильник

Даём пирожным хотя бы пару часов охладиться и настояться в холодильнике перед подачей.

Советы опытных кулинаров и домохозяек

Если масса не лепится или рассыпается

Если бисквит суховат или маловато крема. Добавьте немного размягчённого масла или сливок.

Если масса слишком жидкая и липкая

В ней много крема. Поможет охлаждение (масло в креме затвердеет) или добавление большего количества бисквитной крошки.

Пирожные получились слишком сладкими

Если вы выяснили это до формирования пирожных, можно действовать несколькими способами. Попробуйте сбалансировать сладость кислым или солёным вкусом. Вариант первый: добавьте лимонный сок. Начинайте буквально с ½ чайной ложки и попробуйте. Вариант второй: всыпьте в массу щепотку мелкой соли, тщательно вымешайте и дайте массе постоять 10 минут. Если не помогло, можно добавить бисквитной крошки или измельчённого несладкого печенья. Для обсыпки используйте только какао-порошок.

Если уже готовые пирожные оказались слишком сладкими, подавайте их к несладким напиткам, а в следующий раз уменьшите в креме количество сахарной пудры или сгущёнки.

Вкус получился невыразительный

Скорее всего, не хватает соли (щепотка в крем усилит вкус), ванилина или алкоголя.

Чем заменить сливочное масло

Если вы хотите приготовить картошку без сливочного масла, его можно заменить веганским спредом (самый удачный вариант), нерафинированным кокосовым маслом, ореховой пастой, сливочным сыром типа «Филадельфии» и даже спелым бананом. Но все эти варианты повлияют на вкус — на классику похоже не будет!

«Картошку» можно хранить до 5 суток

Самодельное пирожное «Картошка» хранится до двух суток при комнатной температуре и до пяти суток в холодильнике. Для этого его нужно положить в герметично закрытую ёмкость или плотно обернуть пищевой плёнкой, чтобы защитить от воздействия воздуха и влаги.

И вот наши пирожные «Картошка» готовы. Как видите, весь секрет этого легендарного десерта — в правильном балансе простых ингредиентов и следовании несложному рецепту. Несколько часов в холодильнике — и вы получите тот самый, узнаваемый с первого взгляда и вкуса результат. Остаётся только заварить любимый чай и насладиться тем самым вкусом из детства.

