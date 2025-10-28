Дочь в США и доходы в миллионах: Как пенсионерка Роднина готовилась к старости, пока вы работали Оглавление «Пенсия — не зарплата». Чем возмутила россиян депутат Роднина «Она не понимает»: кто призвал Роднину попробовать прожить на одну пенсию Две элитные квартиры и 500 тысяч в месяц: как Роднина готовилась к пенсии Дочь в США и банан Обаме: другие скандалы Ирины Родниной Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина опять задела россиян рассуждениями о том, что им не стоит особо надеяться на государство, а нужно самим заботиться о достатке в старости. Life.ru выяснил, как позаботилась о себе 76-летняя пенсионерка Роднина. 27 октября, 21:43 Депутат Ирина Роднина удивила россиян заявлением о пенсиях. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Марат Абулхатин, Юрий Смитюк

«Пенсия — не зарплата». Чем возмутила россиян депутат Роднина

Депутат Госдумы, спортсменка Ирина Роднина, летом оскандалившаяся заявлением о том, что россиянам не стоит рассчитывать на пенсию, на днях подлила масла в огонь общественного негодования. По словам Родниной, пенсия не может рассматриваться как полноценная зарплата и рассчитывать только на неё в старости — наивно.

Она добавила, что низкие выплаты часто связаны с тем, что многие россияне потеряли часть стажа в годы распада СССР.

— К старости нужно готовиться заранее. Просто поколение, на которое пришёлся развал страны, оказалось в самой сложной ситуации, — пояснила трёхкратная олимпийская чемпионка по парному фигурному катанию россиянам.

При этом Роднина считает, что резонанс её заявление вызвало лишь потому, что больше не было никаких других новостей и журналисты, дескать, просто раздули сенсацию на пустом месте.

Ирина Роднина на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ

«Она не понимает»: кто призвал Роднину попробовать прожить на одну пенсию

Однако критиковали бывшую спортсменку не только журналисты, но также общественные деятели и даже коллеги-законодатели. Одни Роднину упрекали в её привилегированном положении, благодаря которому она просто не понимает, как можно выжить в старости на копейки.

Другие ссылались на Конституцию РФ, где прямо прописано право на социальное обеспечение и законное право граждан, которые десятилетиями честно трудились на благо страны.

А актриса Яна Поплавская и вовсе подвергла сомнению успешность депутатской деятельности Родниной и прямо призвала её покинуть тёплое место в Госдуме и попробовать пожить на одну пенсию. Забавно, но претензии к деятельности фигуристки в парламенте были даже у её бывшего тренера — знаменитой Татьяны Тарасовой.

— Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом, — заявила недавно звёздный тренер в интервью одной из столичных радиостанций.

Ирина Роднина. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Две элитные квартиры и 500 тысяч в месяц: как Роднина готовилась к пенсии

Ирине Родниной 76 лет, она уже сама на пенсии. До депутатства она занималась тренерской работой и общественной деятельностью. Параллельно в 2003 и 2004 годах общественница пыталась попасть в Госдуму на выборах и довыборах, однако потерпела неудачу. Лишь в 2007 году — в возрасте 58 лет — её избрали депутатом ГД РФ от Омской области. С тех пор она готовится к старости в стенах законодательного органа беспрерывно, побеждая на каждых выборах.

Последний раз — в 2021 году — она избиралась от Московской области. Сейчас является зампредом Комитета по международным делам, а также состоит в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

Что касается предполагаемых доходов Родниной в Госдуме, то, по данным на июнь 2025 года, основная зарплата депутата включает оклад 420 000 рублей в месяц (до вычета НДФЛ) и надбавки за комитеты и руководство фракциями — до 200 000 рублей. В среднем зарплата депутата в 2025 году составляет 500 000–700 000 рублей в месяц (у лидеров фракций — больше). Пенсия депутатов — более 70 тысяч рублей. По данным Социального фонда РФ, на 1 июля 2025 года средняя пенсия по старости в России составила 25 098 рублей в месяц.

Депутаты могут рассчитывать и на другие выплаты:

ежегодная премия — до 2,5 миллиона рублей (за «качественную законотворческую работу»);

компенсация аренды жилья — до 150 000 рублей в месяц (для иногородних);

бесплатные перелёты и поездки по России (служебный транспорт).

При этом согласно последней опубликованной декларации о доходах депутатов Госдумы — за 2021 год — Ирина Роднина в тот период заработала 11 миллионов рублей. Кроме того, она оказалась владельцем приусадебного участка площадью более тысячи квадратных метров.

В Москве с Родниной связано два адреса. Один из них в столичном районе Марьина Роща на улице Тихвинской. Здесь находится дом Администрации Президента. В распоряжении депутата более 80 квадратов площади. Предложения о продаже здесь появляются очень редко. Известно, что цена квадрата колеблется в пределах 450 тысяч рублей. Таким образом, стоимость жилья может составлять 36–37 миллионов рублей.

Дом на Тихвинской, в котором зарегистрирована Ирина Роднина. Фото © yandex

Ещё одна квартира находится в Хамовниках, в Гагаринском переулке — это в паре кварталов от храма Христа Спасителя и в шаге от Гоголевского бульвара. Её площадь — 80 квадратов. Цена за квадратный метр — около 700 тысяч рублей. Итого: жильё может стоить около 60 миллионов.

Спортсменку часто видят за рулём Audi TT, а также встречали в салоне Mercedes Benz GLC 300.

Дочь в США и банан Обаме: другие скандалы Ирины Родниной

Самый большой скандал со спортсменкой случился в 2013 году, когда она на своей странице в Twitter опубликовала фотоколлаж, на котором были изображены супруги Обама на фоне протянутого им банана. Роднину обвинили в расизме. В ответ на критику она сослалась на свободу слова и отметила, что её «рейтинг пошёл вверх», но через некоторое время коллаж всё же удалила.

Алёна Миньковская — живущая в США дочь Ирины Родниной. Она сторонница мироустройства «по-байденовски». Фото © Wikipedia

Родная дочь Родниной — Алёна Миньковская — с детства живёт в США, работает журналисткой и придерживается либеральных взглядов. Девушка весьма известна в Америке — в 2011 году в свой список «30 медиаперсон, которым меньше 30 лет» включил Forbes, а спустя три года она получила премию одного, похоже, влиятельного сообщества США, которое в России считается экстремистским, за программу «Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме».

Авторы Евгений Кузнецов