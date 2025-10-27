Продавцы маркетплейсов будут анализировать продажи при помощи искусственного интеллекта Российские маркетплейсы внедряют искусственный интеллект в личные кабинеты продавцов для анализа продаж и прочих рутинных задач, которые отнимают время и препятствуют развитию бизнеса. Как он может помочь? 27 октября, 14:39 Маркетплейсы обзаводятся виртуальными помощниками. Обложка © Пресс-служба «Яндекс Маркета»

Уже сейчас продавцы российских маркетплейсов могут начать оптимизировать свою работу на виртуальных торговых площадках и высвободить дополнительное время на развитие бизнеса — посильную помощь им будет оказывать ИИ.

«Яндекс Маркет» обновил личный кабинет продавца и добавил в него «Маркет AI» — чат с ассистентом на основе искусственного интеллекта. Бета-версия «Маркет AI» уже умеет отвечать на вопросы про маркетплейс и анализировать продажи.

Например, виртуальный помощник уже может подсказать, какой список документов понадобится для получения отметки «оригинал» или как заказать пропуск на склад. На основе запроса помощник сам ищет ответы в «Справке» пользователя системы.

При анализе продаж он сообщит, как они шли за последний месяц, сравнит динамику с прошлым периодом, поделится данными о выручке по категориям или брендам, а также подготовит прогноз. Причём, если ИИ понимает, что не может решить задачу, поставленную продавцом, он предложит соединить пользователя со службой поддержки. При этом разработчики внедрили систему оценок ответов ассистента для его эффективного переобучения.

Авторы Евгений Кузнецов