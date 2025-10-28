Пенсионерам повысят льготные выплаты. Когда и как назначат прибавку и сколько она составит Оглавление Какие выплаты повысят, когда и на сколько Какие льготы получат пенсионеры Льготные выплаты пенсионерам проиндексируют. Когда сделают прибавку к пенсии, какие меры поддержки повысят и кому положены дополнительные компенсации, субсидии и доплаты? 27 октября, 21:25 Льготные выплаты проиндексируют. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие выплаты повысят, когда и на сколько

В бюджет следующего года заложен перерасчёт страховой пенсии многодетным мамам. Это связано с включением в стаж периодов ухода за пятым ребёнком и последующими детьми. Перерасчёт коснется 470 тыс. женщин. Их пенсия в среднем увеличится почти на две тысячи рублей. Об этом сообщили в Социальном фонде России.

— Сейчас складывается такая ситуация: в стаж можно включить только до шести лет ухода за детьми. Учитываются полтора года на ребёнка и максимум за четырёх детей. С 1 января 2026 года расчёты изменятся. Эти ограничения отменят. Новый порядок, безусловно, более справедливый. Новшество очень важно для многодетных родителей, так как пенсии у них вырастут. Кстати, изменения затронут не только тех, кто будет выходить на пенсию. Они коснутся и уже действующих пенсионеров, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

С 1 января 2026 года также повысят страховые пенсии для 38 млн человек. Выплаты вырастут на 7,6%. После повышения средний размер страховой пенсии по старости составит более 27 тыс. рублей. Это почти на две тысячи больше, чем в этом году.

— На 6,8% повысят в 2026 году социальные пенсии. Их получают 3,5 млн граждан. После прибавки средний размер пенсии составит 24,5 тыс. рублей, — пояснили в СФР.

Ещё одно новшество касается порядка получения региональной социальной доплаты к пенсии. С 1 января 2026 года делать её будет СФР Получателями этой доплаты станут 1,4 млн пенсионеров.

Пособия ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал повысят на уровень инфляции, прогнозируемый по итогам 2025 года. Предполагается, что он составит 6,8%.

Какие льготы получат пенсионеры

Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда. Льгота предоставляется для поездок по территории России к месту отдыха и обратно. Получить компенсацию можно один раз в два года.

Пенсионеры имеют право на множество различных льгот. Среди них можно выделить получение бесплатных лекарств, лечение в санатории, проезд на пригородном транспорте. Такие льготы получают, в частности, инвалиды и ветераны. Также предусмотрены освобождение от налога на имущество, субсидии на оплату услуг ЖКХ, компенсация по взносам за капремонт.

— Стоит учесть, что с 1 февраля 2026 года проиндексируют ЕДВ — ежемесячные денежные выплаты. Они положены федеральным льготникам. Прибавку получат ветераны, люди с инвалидностью, Герои Советского Союза, Герои России, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России. Проиндексируют и другие меры поддержки. В частности, пособия для пострадавших от радиации, — добавила Елена Кузнецова.

Авторы Нина Важдаева