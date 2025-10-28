Испытание славой: Что сломало карьеры Рымбаевой, Чепраги и Яака Йоалы после распада СССР Оглавление Третья после Пугачёвой. Куда пропал «золотой голос» Казахстана? Голос, в котором жила Грузия. Почему её боготворил весь Союз? Главная соперница Ротару. За что её невзлюбила советская эстрада? Внезапное исчезновение Ротару. Где она сейчас и почему молчит? Секрет Роксаны Бабаян. Как она остаётся на сцене десятилетиями? Кумир 80-х Яак Йоала. Зачем он ушёл в тень на пике славы? 28 октября 1957 года родилась советская и казахская певица Роза Рымбаева, которая считалась золотым голосом Казахской ССР и была известна далеко за пределами республики. О том, как сложилась судьба советских исполнителей из союзных республик, — в материале Life.ru. 27 октября, 22:11 Голоса, в которых жил СССР. Куда пропали Рымбаева, Брегвадзе, Чепрага и другие. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Геннадий Прохоров, Николай Малышев, © РИА Новости / С. Жабин, © Freepik / ikatod

Третья после Пугачёвой. Куда пропал «золотой голос» Казахстана?

Роза Рымбаева родилась в 1957 году в семье железнодорожников в восточной части Казахской ССР. Существенное влияние на будущую певицу оказал её старший брат, который был музыкантом. Именно он привил юной Розе любовь к искусству, что в дальнейшем сделало её эстрадной исполнительницей.

По окончании школы Рымбаева поступила в музыкальное училище, где проучилась в течение трёх лет. В 1975 году 17-летняя Рымбаева дебютировала на сцене, она участвовала в песенном конкурсе, где юное дарование заметил дирижёр ансамбля «Гульдер» и пригласил её попробовать свои силы. С этого момента начался взлёт карьеры певицы.

В 1977 году 20-летняя Рымбаева получила Гран-при фестиваля «Золотой Орфей», который проходил в Болгарии. В том же году её пригласили поучаствовать в программе «Голоса друзей». В 1978 году Рымбаева приняла участие в «Песне года», где заняла третье место среди лучших исполнительниц страны, уступив лишь Алле Пугачёвой и Софии Ротару.

Рымбаева покорила советского слушателя своим уникальным голосом, который классифицируют как лирическое сопрано. Ещё в юности её стали называть «золотым голосом Казахстана» и «поющим соловьём Средней Азии». А в 1979 году она по-настоящему покорила Союз исполнением песни на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала».

Пик активности карьеры Рымбаевой пришёлся на 1980-е: разнообразный репертуар — от эстрадных песен до лирических композиций — и сотрудничество с ведущими казахскими и союзными авторами сделали её узнаваемой на всех теле- и радиоплатформах. Она активно участвовала в международных фестивалях и шоу; на концертах собирала полные залы, причём не только в Казахстане, но и в других союзных республиках.

После распада СССР Роза Рымбаева продолжила активную творческую и общественную жизнь. В постсоветский период она совмещала выступления с педагогической работой, участием в телевизионных проектах, благотворительностью и культурными инициативами в Казахстане. В 2017 году она провела большой сольный концерт по случаю своего 60-летия.

В настоящее время Рымбаева проживает в Алма-Ате и продолжает сольную карьеру, выступая с концертами в различных городах Казахстана.

Розе Рымбаевой 28 октября 2025 года исполняется 68 лет. Фото © ТАСС / Александр Хитров / БелТА

Голос, в котором жила Грузия. Почему её боготворил весь Союз?

Нани Брегвадзе родилась в 1936 году в Тбилиси в творческой семье, поэтому путь на сцену для неё был предопределён. С раннего возраста она проявляла интерес к вокалу и сцене, участвовала в школьных концертах, а по окончании школы поступила в Тбилисскую консерваторию, где получила профессиональное музыкальное образование и сформировала свой неповторимый стиль исполнения — сочетание эмоциональной выразительности и строгости академической школы.

Карьеру Брегвадзе начала в Государственном ансамбле народной песни и танца Грузинской ССР. Её голос, пластика и артистизм быстро выделили юное дарование среди других коллег. Её первые сольные выступления показали, что перед слушателями — не просто исполнительница, а артистка с глубоким внутренним содержанием. Вскоре Брегвадзе стала солисткой популярного ансамбля «Орэра» — коллектива, в котором сочетались элементы джаза, фольклора и эстрадные ритмы.

Именно выступление в данном коллективе сделало Брегвадзе популярной на весь Союз, а она стала восприниматься как главная звезда грузинской музыкальной школы. Нередко её называли «золотым голосом Грузии».

Пик карьеры пришёлся на 1960–1970-е годы. Тогда Нани Брегвадзе активно гастролировала по всему СССР, записывала пластинки и участвовала в телевизионных программах. Особое место в её репертуаре занимали песни грузинских композиторов, исполнявшиеся на грузинском и русском языках. Она исполняла лирические композиции, романсы, обработки народных песен.

После распада ансамбля «Орэра» Брегвадзе продолжила сольную карьеру. Она активно выступала с филармоническими оркестрами, участвовала в международных фестивалях, исполняла романсы и камерные программы. Кроме того, фишкой Брегвадзе было то, что она никогда не следовала модным течениям, а сохраняла академическую культуру исполнения.

После распада Советского Союза Нани Брегвадзе осталась в Тбилиси, где продолжила концертную деятельность, преподавала, принимала участие в культурных проектах и телепередачах. Она воспитала множество учеников, стала примером сценического достоинства и преданности искусству.

Нани Брегвадзе всегда сохраняла академический стиль. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Главная соперница Ротару. За что её невзлюбила советская эстрада?

Чепрага родилась в 1956 году в молдавском городе Кантемир в семье, где любовь к музыке и народному пению была традицией. С детства девочка интересовалась музыкой: участвовала в художественной самодеятельности, выступала в школьных ансамблях и на районных смотрах. После окончания школы поступила в музыкальное училище, где получила профподготовку по вокалу. В студенческие годы юную Надежду заметили представители республиканской филармонии, и вскоре Чепрага стала солисткой ансамбля «Молдова».

Путь к всесоюзной славе начался для Чепраги в середине 1970-х, когда певица стала лауреатом ряда фестивалей, в том числе всесоюзных. Её репертуар сочетал молдавские народные интонации с лёгкой эстрадной мелодикой, что делало песни узнаваемыми и близкими для широкой аудитории. Особую роль для её узнаваемости сыграли телепередачи и участие в концертных программах Центрального телевидения, где яркий сценический образ, костюмы с элементами национального орнамента и мелодичный голос привлекали советских зрителей.

Пик популярности пришёлся на 1980-е годы. Она гастролировала по всему Союзу, участвовала в телефестивалях и международных мероприятиях. Её нередко сравнивали с Софией Ротару, с которой Чепрага иногда выступала на одних сценах, но стили исполнения отличались. Если Ротару была ближе к поп-фолку, то Чепрага акцентировала внимание на национальной песенной лирике. И многим Надежда стала известна именно как негласная соперница Ротару.

Политические потрясения в стране негативно отразились на жизни многих советских граждан, и Чепрага не стала исключением. После распада СССР певица стала выступать гораздо реже, но осталась в профессии: продолжила выступать в родной Молдавии, участвовала в культурных программах и фестивалях, посвящённых советской песне.

В 2001 году певица перебралась в Москву, где продолжила заниматься любимым делом. В 2004 году она выступила с концертами в ряде городов России, а также за рубежом. В настоящее время 69-летняя Чепрага проживает в Москве.

Надежда Чепрага была звездой Молдавской ССР. Фото © ТАСС / Валентин Кузьмин

Внезапное исчезновение Ротару. Где она сейчас и почему молчит?

София Ротару родилась в 1947 году на территории Черновицкой области Украины в многодетной семье. Её детство прошло в смешанной языковой и культурной среде Буковины, где наряду с русскими и украинцами проживали румыны, молдаване, поляки, белорусы и евреи. Позже этот колорит отразился в многоязычном репертуаре артистки.

Поворотным моментом в карьере певицы стала работа с ансамблем «Червона рута» и сотрудничество с известными авторами и композиторами. В 1970–1980-е годы Ротару гастролировала по всему Союзу и зарубежью, участвовала в кинопроектах и музыкальных фестивалях. И её песни исполняли на разных языках, что способствовало росту популярности в союзных республиках. Фишкой Ротару стало сочетание эстрадной подачи и народно-мелодической интонации, что делало её исполнение понятным и близким широкой аудитории.

В постсоветский период София Ротару продолжила сольную карьеру уже на российской сцене. Её песни не утратили своей популярности даже после смены эпох в нашей стране. Ротару в общей сложности провела на эстраде около полувека, таким достижением могут похвастать далеко не все певцы. В 2021 году она выступила на открытии конкурса «Новая волна» в Сочи. С тех пор на сцене она не появлялась. После начала специальной военной операции певица полностью залегла на дно и, предположительно, уехала на свою виллу в Италию, но попала в скандал с постом в соцсети, восхваляющим украинских боевиков. Также она переоформила московскую квартиру и крымскую недвижимость на сына — теперь часть активов продана.

София Ротару сейчас фактически оборвала связи с Россией. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Секрет Роксаны Бабаян. Как она остаётся на сцене десятилетиями?

Роксана Бабаян родилась в 1946 года в Ташкенте, в армянской семье, где музыка и театр были частью домашней атмосферы. Детство прошло в многонациональном городе, что во многом повлияло на формирование её личности: сочетание восточного темперамента и интеллигентности создало тот сценический образ, который позже покорил зрителей по всему Союзу.

С юных лет Роксана увлекалась музыкой, танцами и театром. После школы поступила в Ташкентский институт народного хозяйства, однако параллельно продолжала заниматься вокалом и участвовать в художественной самодеятельности. Вскоре музыкальное увлечение переросло в профессию, Бабаян стала солисткой Узбекской государственной филармонии. Но в Ташкенте артистке было тесно, и она отправилась в Москву, где началась её всесоюзная карьера: участие в телевизионных программах, конкурсах, музыкальных фестивалях быстро сделали имя певицы известным широкой публике.

В 1970–1980-е годы Бабаян активно выступала на самых престижных сценах страны, гастролировала за рубежом и записывала песни, многие из которых стали хитами. В её репертуаре гармонично сочетались лёгкие лирические композиции и зажигательные восточные ритмы. Критики отмечали её артистизм и умение общаться со зрителем. На сцене она всегда выглядела естественно, легко, будто бы играя со слушателями в музыкальный диалог.

После распада СССР Бабаян решила остаться в России, где продолжила концертную и общественную деятельность. Она участвовала в многочисленных благотворительных проектах, культурных программах, стала заслуженной и народной артисткой России. В последние десятилетия певица активно занимается театральными и телевизионными проектами, выступает в мюзиклах и ретропрограммах, представляя советскую песенную школу новому поколению зрителей.

Роксана Бабаян остаётся востребованной и по сей день. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Кумир 80-х Яак Йоала. Зачем он ушёл в тень на пике славы?

Одним из самых узнаваемых исполнителей 1970–1980-х годов считается эстонский певец Яак Йоала. Он родился в 1950 году в эстонском городе Вильянди в музыкальной семье: отец был дирижёром, мать — певицей. С ранних лет он занимался музыкой, играл на флейте и фортепиано, а позже поступил в Таллинскую музыкальную школу по классу духовых инструментов. Однако уже тогда стало ясно, что его истинное призвание — вокал и сцена.

В 1960-е годы Йоала начал выступать с ансамблями, а в 1970-м стал солистом группы «Кекерпиллит», затем — известного эстонского коллектива «Витамин». Эти ансамбли сочетали ритмы рока, поп-музыки и национальные мотивы, что было новым явлением для советской сцены. Яак быстро стал популярным в Прибалтике, а вскоре и по всему СССР. Его современный имидж, манера поведения на сцене, пластика и вокал с элементами рок-манеры делали его особенно привлекательным для молодёжи.

Яак Йоала в 70-х был популярен среди молодёжи. Фото © РИА Новости / Эттингер

Пик его карьеры пришёлся на 1970–1980-е годы. Он записывал песни как на русском, так и эстонском языках, выступал на центральных телеканалах, гастролировал по стране и за рубежом. Его хиты — «Этот мир», «Всё, что было», «Я вас люблю» — до сих пор считаются классикой тех лет. Помимо вокальной карьеры, артист пробовал себя в кино и на телевидении, выступал в музыкальных передачах и на фестивалях, а также сотрудничал с композитором Раймондом Паулсом, с которым создал ряд популярных песен.

С началом «парада суверенитетов» в СССР и провозглашением независимости Эстонии Йоала решил вернуться в Эстонию, где занялся продюсерской и педагогической деятельностью. Причиной ухода со сцены артист называл нежелание работать по новым правилам шоу-бизнеса, а также он не смог смириться с коммерциализацией музыки.

В 1990–2000-е годы Йоала жил в Таллине, где занимался культурными проектами, иногда выступал на ретрофестивалях, но в целом предпочитал тишину и уединение. В 2014 году Яак Йоала скончался, оставив после себя богатое музыкальное наследие.

Авторы Альмир Хабибуллин