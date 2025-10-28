Разгром ВСУ в Волчанске: Штурм близится к концу, и вот куда Армия России двинет дальше
Оглавление
Приграничный город Волчанск переходит под контроль России. Украинское командование надеялось, что сможет остановить ВС РФ на границе, но их планам не суждено сбыться. Как продвигаются российские штурмовики и что даст освобождение города — в материале Life.ru.
ВС РФ зачистили Волчанск и вышли на оперативный простор. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев
10 мая 2024 года подразделения группировки «Север» пересекли границу в районе Шебекина и начали освобождение севера Харьковской области. В первые дни под контроль наших войск перешли Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. 13 мая начался штурм Волчанска. Бои за этот город продолжаются до сих пор.
Штурм Волчанска: зачем России этот город
От окраин Волчанска до российской границы менее пяти километров, а до Шебекина почти 10. Такая близость дала о себе знать.
— Харьковское и белгородское приграничье тесно связаны. Раньше это были семейные и экономические связи. Теперь вооружённые формирования Украины наносят удары пока ещё со своей территории по Белгородской области. Как раз из Волчанска атаковались Шебекино и Белгород, — рассказал военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.
Таким образом наши войска выполняют задачу по формированию буферной зоны, о которой несколько раз говорил президент России Владимир Путин. После взятия города у ВС РФ откроется несколько направлений для наступления.
— Вероятно, войска будут двигаться вдоль реки Северский Донец. Получается, что группировка войск «Север» окажет поддержку «Западу», сражающемуся сейчас в Купянске и его окрестностях. На пути «северян» будет Старый Салтов, Печенеги, а вот дальше стоит ожидать бои за Чугуев. «Запад» в это время будет идти по Осколу. Вооружённые формирования Украины могут быть зажаты, — считает Матюшин.
По словам эксперта, остались считаные недели до того, как город полностью будет освобождён от ВСУ и наёмников, переброшенных на это направление.
Карта СВО. Армия России освобождает Волчанск. Фото © divgen.ru
Как ВСУ пытаются остановить штурм Волчанска
В критической для себя ситуации, когда Армия России перешла реку Волчью, разделяющую Волчанск на две части и в момент сражения служившую преградой для наступления, киевское командование пошло на террористические методы борьбы и начало бить по дамбе Белгородского водохранилища.
— Оно надеется полностью разрушить задвижки (их две), чтобы максимально возможный поток затопил нашу логистику в месте прорыва, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.
Схожая тактика использовалась Киевом в Херсонской области, когда была взорвана Каховская ГЭС.
Итоги штурма Волчанска: разрушения и потери ВСУ
Волчанск сильно пострадал от боёв. Украинские боевики используют жилые дома в качестве огневых точек. В городе не осталось жителей. Многим гражданам удалось покинуть зону боевых действий, часть из них выехала в Россию.
— Там нет населения. Город сейчас настолько разрушен, что нет никакой инфраструктуры. В Волчанске находятся только боевые подразделения, — рассказал Life.ru глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
Освобождаются и окрестные сёла. Формирования киевского режима усиливают обстрелы по тем населённым пунктам, откуда ВСУ были выбиты. С приближением ВС РФ разворачиваются и репрессии со стороны Украины на пока подконтрольной им территории.
— Те люди, которые подлежат принудительной эвакуации, но при этом отказываются, сразу же обвиняются в том, что они ждут русских, что они враги. Основная часть — русскоязычные, поэтому обвиняет их киевский режим уже только на этом основании, — рассказал Life.ru глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.
Удар ТОС «Солнцепёк» по позициям ВСУ в Волчанске. Видео © Telegram / Поддубный |Z|O|V| edition
Провал обороны Волчанска: коррупция в ВСУ
Ещё в начале боёв за Волчанск на него обратил внимание Владимир Зеленский. Тогда он говорил, что ситуация в Харьковской области тяжёлая, но 4 августа 2025 года посетил город.
— Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении, — воинами 17-го отдельного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев, — сообщил он в социальных сетях.
Интересно, что, по данным The Guardian, украинское руководство могло знать о готовящемся наступлении. Сведения о подготовке поступали в Киев от британской разведки. Ожидалось, что ВСУ дадут отпор, но в дело вмешалась украинская коррупция — оборонительные сооружения были только на бумаге.
— Первой линии укреплений и минных полей просто не существовало, — заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* утверждал, что цель украинских подразделений — выбить наши войска за границу. До сих пор у ВСУ сделать этого не получилось.
* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.