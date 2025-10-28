Разгром ВСУ в Волчанске: Штурм близится к концу, и вот куда Армия России двинет дальше Оглавление Штурм Волчанска: зачем России этот город Как ВСУ пытаются остановить штурм Волчанска Итоги штурма Волчанска: разрушения и потери ВСУ Провал обороны Волчанска: коррупция в ВСУ Приграничный город Волчанск переходит под контроль России. Украинское командование надеялось, что сможет остановить ВС РФ на границе, но их планам не суждено сбыться. Как продвигаются российские штурмовики и что даст освобождение города — в материале Life.ru. 28 октября, 03:05 ВС РФ зачистили Волчанск и вышли на оперативный простор. Обложка © РИА «Новости» / Сергей Бобылев

10 мая 2024 года подразделения группировки «Север» пересекли границу в районе Шебекина и начали освобождение севера Харьковской области. В первые дни под контроль наших войск перешли Борисовка, Огурцово, Плетенёвка, Пыльная и Стрелечья. 13 мая начался штурм Волчанска. Бои за этот город продолжаются до сих пор.

Штурм Волчанска: зачем России этот город

От окраин Волчанска до российской границы менее пяти километров, а до Шебекина почти 10. Такая близость дала о себе знать.

— Харьковское и белгородское приграничье тесно связаны. Раньше это были семейные и экономические связи. Теперь вооружённые формирования Украины наносят удары пока ещё со своей территории по Белгородской области. Как раз из Волчанска атаковались Шебекино и Белгород, — рассказал военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин.

Таким образом наши войска выполняют задачу по формированию буферной зоны, о которой несколько раз говорил президент России Владимир Путин. После взятия города у ВС РФ откроется несколько направлений для наступления.

— Вероятно, войска будут двигаться вдоль реки Северский Донец. Получается, что группировка войск «Север» окажет поддержку «Западу», сражающемуся сейчас в Купянске и его окрестностях. На пути «северян» будет Старый Салтов, Печенеги, а вот дальше стоит ожидать бои за Чугуев. «Запад» в это время будет идти по Осколу. Вооружённые формирования Украины могут быть зажаты, — считает Матюшин.

По словам эксперта, остались считаные недели до того, как город полностью будет освобождён от ВСУ и наёмников, переброшенных на это направление.

Карта СВО. Армия России освобождает Волчанск. Фото © divgen.ru

Как ВСУ пытаются остановить штурм Волчанска

В критической для себя ситуации, когда Армия России перешла реку Волчью, разделяющую Волчанск на две части и в момент сражения служившую преградой для наступления, киевское командование пошло на террористические методы борьбы и начало бить по дамбе Белгородского водохранилища.

— Оно надеется полностью разрушить задвижки (их две), чтобы максимально возможный поток затопил нашу логистику в месте прорыва, — отмечает военный блогер Юрий Подоляка.

Схожая тактика использовалась Киевом в Херсонской области, когда была взорвана Каховская ГЭС.

Итоги штурма Волчанска: разрушения и потери ВСУ

Волчанск сильно пострадал от боёв. Украинские боевики используют жилые дома в качестве огневых точек. В городе не осталось жителей. Многим гражданам удалось покинуть зону боевых действий, часть из них выехала в Россию.

— Там нет населения. Город сейчас настолько разрушен, что нет никакой инфраструктуры. В Волчанске находятся только боевые подразделения, — рассказал Life.ru глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Освобождаются и окрестные сёла. Формирования киевского режима усиливают обстрелы по тем населённым пунктам, откуда ВСУ были выбиты. С приближением ВС РФ разворачиваются и репрессии со стороны Украины на пока подконтрольной им территории.

— Те люди, которые подлежат принудительной эвакуации, но при этом отказываются, сразу же обвиняются в том, что они ждут русских, что они враги. Основная часть — русскоязычные, поэтому обвиняет их киевский режим уже только на этом основании, — рассказал Life.ru глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев.

Удар ТОС «Солнцепёк» по позициям ВСУ в Волчанске. Видео © Telegram / Поддубный |Z|O|V| edition

Провал обороны Волчанска: коррупция в ВСУ

Ещё в начале боёв за Волчанск на него обратил внимание Владимир Зеленский. Тогда он говорил, что ситуация в Харьковской области тяжёлая, но 4 августа 2025 года посетил город.

— Сегодня был рядом с теми, кто обороняет нашу страну на Волчанском направлении, — воинами 17-го отдельного батальона 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Говорили с командирами о ситуации на передовой, обороне Волчанска, динамике боев, — сообщил он в социальных сетях.

Интересно, что, по данным The Guardian, украинское руководство могло знать о готовящемся наступлении. Сведения о подготовке поступали в Киев от британской разведки. Ожидалось, что ВСУ дадут отпор, но в дело вмешалась украинская коррупция — оборонительные сооружения были только на бумаге.

— Первой линии укреплений и минных полей просто не существовало, — заявил командир подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Денис Ярославский.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* утверждал, что цель украинских подразделений — выбить наши войска за границу. До сих пор у ВСУ сделать этого не получилось.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных