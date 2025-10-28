Российский учёный случайно нашёл неизвестный науке вид водорослей на обычном рынке

Российский биохимик случайно нашёл неизвестные науке микроводоросли на обычном рынке. О своей находке Life.ru рассказал кандидат биохимических наук, член учёного совета АНО НИИ функционального питания Дмитрий Мордвинцев.

Учёный отправился на рынок за нанохлоропсисом (Nanochloropsis sp.) — типовой зелёной микроводорослью, которая хорошо знакома, например, аквариумистам — её используют как корм для рыбок. Уже в лабораторных условиях выяснилось, что это не монокультура нанохлоропсиса, а смесь четырёх разных микроводорослей. Одну из них отобрали для более подробного изучения.

В процессе работы нас поджидал приятный сюрприз: выяснилось, что растёт она в условиях фотобиореактора бодро и хорошо и отлично производит лютеин. Но чем дальше, тем больше возникали вопросы и подозрения: это новый штамм-продуцент банального нанохлоропсиса или что-то совершенно другое? Чтобы прояснить ситуацию, решили провести вдумчивое определение видовой принадлежности. Дмитрий Мордвинцев Кандидат биохимических наук, член учёного совета АНО НИИ функционального питания

Покупку сдали в коммерческие лаборатории, привлекли ресурсы Всероссийской коллекции микроорганизмов Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН и Альгологической коллекции Института физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН. Учёные получили ошеломительный результат: это исследование показало, что это не нанохлоропсис, а новый, ранее неизвестный науке вид микроводорослей.

Новый вид водорослей, найденный на обычном рынке. Фото предоставлено Life.ru Дмитрием Мордвинцевым

«Более того, возможно, это представитель неизвестного ранее рода зелёных микроводорослей. Теперь мы заняты подробным его описанием — как физиологии, так и биохимии, чтобы дать ему название», — говорит Мордвинцев.