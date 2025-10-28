В Кении разбился самолёт с 12 людьми на борту

Пассажирский самолёт с регистрационным номером 5Y-CCA потерпел крушение утром 28 октября в районе Цимба-Голини близ города Квале, на востоке Кении. Об этом сообщили в Управлении гражданской авиации страны (KCAA).

По данным ведомства, лайнер вылетел из Диани и направлялся в Кичва-Тембо, однако около 5:30 утра по местному времени связь с ним была потеряна.

«KCAA подтверждает, что самолёт с регистрационным номером 5Y-CCA, следовавший по маршруту Диа́ни — Кичва-Тембо, потерпел крушение в районе Цимба-Голини», — говорится в официальном заявлении.

По предварительным данным, на борту находились 12 человек, все они, вероятно, погибли. На месте катастрофы работают спасательные службы и следователи.

Национальность пассажиров пока не раскрывается, причины крушения уточняются.