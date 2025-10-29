Глеб Никитин — о том, как Нижегородская область побеждает отток, усталость и стереотипы

Миллион на старт: как Нижегородская область делает материнство увереннее

— Нижний Новгород всегда славился своим гостеприимством. Но какие «магниты» для молодых семей — будь то льготы, программы поддержки, инфраструктурные проекты — сегодня отличают регион от других, делают его привлекательным для переезда и жизни с детьми?

—Наш регион отличает комплексный и, что важно, очень человечный подход к поддержке новоиспеченных родителей. В этом году стартовало «Пятилетие семьи в Нижегородской области», и нам удалось подготовить программу с очень ощутимыми мерами поддержки. Подобных никогда не было. Для всех органов региональной и муниципальной власти демография и благополучие нижегородских семей – абсолютный приоритет. Мы подтверждаем это делом, конкретными решениями.

Благодаря новой региональной программе «Родительский основной доход «Основа» с 1 июля этого года при рождении каждого ребенка даем семье поддержку в размере не менее 1 млн рублей с учетом федеральных выплат. Что важно, выплаты предоставляются всем семьям без критериев нуждаемости.

Получать средства от региона можно в форме ежемесячной «зарплаты родителя», целевых выплат или комбинации двух вариантов. В случае ежемесячных выплат распоряжаться средствами можно по своему усмотрению. На средства целевой выплаты можно улучшить жилищные условия, газифицировать дом или оплатить образование детям, приобрести новый легковой автомобиль или микроавтобус. У нас в регионе немало многодетных семей, которым такая помощь будет очень кстати.

Глобальная финансовая помощь – это база. Но для родителей очень своевременным становится «Подарок новорожденному». Мы ввели эту меру поддержки с июля этого года. Все семьи, где появляются дети, получают электронный сертификат номиналом 20 тысяч рублей, с его помощью можно приобрести полезные детские товары, выпущенные нижегородскими производителями. Ассортимент продукции очень богат. Мы решили отказаться от готового набора предметов и предоставить семьям возможность выбора. Это не просто финансовая помощь, а теплый жест заботы и внимания. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

— В Нижегородской области расширили психологическую помощь для молодых мам. Сколько обращений и с чем чаще приходят?

— Материнство – это работа 24/7, которая требует огромных сил и массы энергии. И вовремя оказанная психологическая помощь помогает избежать эмоционального выгорания. Чаще всего жительницы региона обращаются к специалистам из-за хронической усталости, чувства одиночества, нехватки поддержки со стороны близких. Кому-то помощь требуется в том числе в связи с послеродовой депрессией. С момента запуска программы психологической помощи молодым мамам в Нижегородской области за ней обратилось уже несколько сотен женщин.

Фото © Гавриил Григоров/ТАСС

Позвонить на горячую линию для получения психологической поддержки можно и по другим вопросам, связанным с благополучием и безопасностью семьи. Помощь будет оказана буквально всем, вне зависимости от места регистрации или прикрепления к медицинскому учреждению. Горячая линия работает анонимно.

«Скорая демографическая помощь»: когда разговор важнее диагноза

— Проект «Скорая демографическая помощь» звучит очень необычно. Но за сухим названием наверняка стоят реальные истории женщин, оказавшихся в сложной ситуации. И, да, мы все хотим знать: есть ли уже первые «выпускники» проекта?

— «Скорая демографическая помощь» – это программа по доабортному консультированию, которую реализует наш Институт демографического развития. Она позволяет уменьшить количество абортов благодаря оказанию своевременной поддержки женщинам на раннем этапе беременности – ещё до визита в клиники и женские консультации.

Идея проекта исходит из того, что будущие мамы принимают решение о прерывании беременности, не оценив все возможности. Порой юридическая консультация или материальная помощь способны кардинально повлиять на положение вещей. Мы помогаем женщинам увидеть варианты преодоления жизненных трудностей и сделать свободный осознанный выбор.

За время работы нашей «скорой демографической помощи» удалось спасти не одну жизнь. Вот пример: мама двоих детей узнает о третьей незапланированной беременности и думает об аборте. Семья дружная, благополучная, живет в трехкомнатной квартире. Женщина ведет домашнее хозяйство, супруг занимается бизнесом. Но в один момент у мужчины начались трудности в бизнесе, появились большие долги. В это же время женщина узнает о беременности. Она боится рожать. Боится, что финансово семья не справится. Хотя, кстати, муж обрадовался новости о возможном полонении семейства. Хорошо, что женщина все-таки согласилась поговорить с психологом. Он разобрал ее страхи и направил к специалисту по социальной работе. А тот уже подробно рассказал о помощи, которую и регион, и государство в целом способны оказать с учетом персональной ситуации, включая многодетность семьи. В результате супруги совместно посетили юриста и нотариуса, после чего на семейном совете решили сохранить беременность.

Фото © Софья Сандурская/ТАСС

Еще один пример, когда деликатный подход врачей помог женщине сохранить вторую беременность. На тот момент нижегородка уже воспитывала малыша. Но после рождения первого ребенка ей никто не помогал, все заботы легли на ее плечи. Молодая мама боялась, что не справится с дополнительными хлопотами. После общения с психологом она решила сделать УЗИ. После того как услышала сердцебиение малыша, поняла, что хочет родить и воспитывать двоих детей, что не может избавиться от уже любимого ребенка.

Показательный случай – беременность студентки, муж которой также учится в университете и немного зарабатывает. Съемная квартира, непростая учеба, некоторые проблемы со здоровьем – все это стало причиной нежелания пары оставлять малыша. Психолог провел консультацию, помог разобраться со страхами и подсказал доступные ресурсы для сохранения беременности. В итоге молодая женщина встала на учет, сейчас она продолжает получать поддержку психолога. И таких случаев – десятки! В ноябре-декабре на свет появятся первые ребятишки, которых нам удалось сохранить благодаря проекту. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Город, который не хочется покидать: чем регион удерживает молодых специалистов

— С семьёй разобрались, а что насчёт профессий? Какие меры помогают молодым специалистам развиваться в вашем регионе, не меняя его на столицу?

Студенты направления «Правоохранительная деятельность» Перевозского строительного колледжа в учебной лаборатории. Фото © Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

– В течение пяти лет мы последовательно создаём целую экосистему, которая делает Нижний Новгород привлекательным для жизни и развития молодых специалистов. Во-первых, у нас преображается городская среда, во многом благодаря национальным проектам, в том числе «Инфраструктура для жизни», который стартовал в этом году. Многое было сделано в ходе подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода. С 2019 года у нас в столице Приволжья благоустроено около 200 гектаров общественных пространств – от Парка 800-летия на набережной Федоровского до территории Стрелки. Эти современные пространства становятся новыми точками притяжения и для молодежи, и для гостей из других регионов. Здесь хочется проводить время с близкими, творить, строить планы на будущее, мечтать.

Многие молодые люди открыли для себя Нижний Новгород по-новому в 2023 году, когда наш город стал «Молодежной столицей России». Они приезжали, чтобы побывать на интересных мероприятиях, которые мы организовывали, а потом некоторые не захотели покидать Нижний. Ежегодно мы проводим около 150 мероприятий – это фестивали музыки и театра, гастрономии, современного искусства, массовые спортивные старты — от бега до триатлонов. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Здесь действительного масса возможностей для профессионального развития. У нас много вузов с широким спектром образовательных программ. К нам приезжают учиться студенты из разных стран. Мы развиваем систему среднего профессионального образования. В рамках федеральной программы «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети» на базе 16 учреждений СПО созданы образовательно-производственные кластеры. Направления у них разные — от машиностроения до педагогики. В лабораториях студенты оттачивают практические навыки. Многие мастерские оснащены таким же оборудованием, как и предприятия-партнёры, которые заинтересованы в рабочих кадрах.

Лаборатория радиотехнического колледжа в Нижнем Новгороде. Фото © Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Для будущих лидеров ИТ-отрасли в регионе строится кампус мирового уровня «НЕЙМАРК». В нем уже запущены программы и ведется обучение по направлениям искусственного интеллекта и кибербезопасности. Вокруг кампуса создается инновационный квартал с ИТ-технопарком. При этом не планируется отдавать всю территорию технопарка под офисы крупных компаний. Найти себе небольшой офис или коворкинг на территории ИТ-квартала смогут и стартапы. Это поможет создать уникальный симбиоз: студенты получат доступ к реальным производственным задачам, а стартапы – к свежим идеям и кадрам.

Наш подход – не строить город только для айтишников, а создавать экосистему, где каждое поколение найдет свои возможности. Нижний Новгород – место, где качественно сочетаются и традиции, и современные технологии. Всё это, безусловно, делает наш регион привлекательным для жизни. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

— Существуют ли в регионе программы, аналогичные проекту «Московское долголетие», направленные на организацию бесплатных кружков, секций, творческих и образовательных мероприятий для пенсионеров?

— У нас множество площадок, на которых проводятся самые разные мероприятия для старшего поколения. Две из них – пожалуй, самые популярные у нижегородцев, мы открыли в 2022 году в самом большом парке Нижнего Новгорода – «Швейцарии». Это центр ЗОЖ «Планета здоровья» и центр «Долголетие по-нижегородски». Их работа нацелена на достижение задач новых нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья». Все занятия там проводятся бесплатно. В центре ЗОЖ рассказываем нижегородцам о принципах здорового образа жизни, проводим занятия по профилактике хронических неинфекционных заболеваний, организуем консультации медицинских работников. Здесь можно попробовать самые разнообразные оздоровительные практики, получить психологическую помощь, а также поучаствовать в полезных тренингах и мастер-классах. А центр «Долголетие по-нижегородски» действительно объединяет нижегородцев «серебряного возраста». Они приходят в центр освоить новые навыки, попробовать различные практики активного и здорового образа жизни, найти новое увлечение или просто пообщаться.

Чемпионат по зимнему плаванию в Нижнем Новгороде. Фото © Михаил Солунин/ТАСС

Три фразы о работе губернатором

– Если бы вам нужно было рассказать о своей работе на посту губернатора Нижегородской области всего тремя фразами, какими бы они были? Какие три вещи вы сделали, которыми гордитесь больше всего? И что, положа руку на сердце, вам пока так и не удалось реализовать?

– Я бы сказал «вызов», «труд» и «удовлетворение». Можно ещё наречиями поиграть: «трудно», «интересно», «результативно». Я горжусь больше всего, что удалось изменить репутацию, имидж региона и самое главное, самовосприятие нижегородцев как жителей успешного и двигающегося вперед, динамично развивающегося региона. Вторая вещь, может быть, более проста и конкретна, но я очень радуюсь тому, что удалось сделать из Нижнего Новгорода туристический центр. И третья вещь – это промышленные достижения области, рост объема промышленного производства и инвестиций. Нам удалось вырасти на 68 позиций в рейтинге инвестиционного климата.

А что, положа руку на сердце, мне пока не удалось сделать? Пока не удалось добиться высокого роста рождаемости, положительного, естественного прироста населения. То есть сделать так, чтобы люди массово хотели, могли увеличивать количество жителей нашего региона. Но я уверен, что этого результата обязательно достигнем.

Туристы фотографируются на фоне Нижегородского кремля. Фото © Оксана Король/Бизнес Online/ТАСС

Детская мечта и взрослая работа: как совпали траектории

– Кем вы мечтали стать в детстве?

– Я мечтал занять позицию, которая позволит сделать жизнь людей лучше. И в этом контексте, безусловно, моя мечта сбылась. Потому что та роль и те обстоятельства, в которых я сейчас нахожусь, действительно позволяют мне вносить позитивные изменения.

– Есть ли у вас «место силы» в Нижегородской области, где можно перезагрузиться? Что это за место и почему именно оно стало особенным?

– Место силы, где можно перегрузиться, - это вода. Это акватория Волги и Оки - Стрелка. Почему именно оно стало особенным? Потому что со Стрелки или с воды можно увидеть историческую панораму Нижнего Новгорода, его обновленный облик с архитектурной подсветкой. Это меня максимально заряжает энергией.

– Москвичи часто гордятся своими парками, музеями и фестивалями. А в чём Нижний Новгород может посоревноваться со столицей?

– Мы не сравниваем себя со столицей в масштабе, но можем с уверенностью сказать: у Нижнего есть уникальные места, которых нет нигде в России. Стрелка – один из символов города, его главная природная достопримечательность, которая вдохновляет нынешнее поколение композиторов, писателей и художников из разных уголков мира, приезжающих к нам в гости. Почти 80 лет пространство было закрытым для горожан, но сегодня оно объединяет сразу несколько знаковых объектов – величественный собор Святого благоверного князя Александра Невского, пакгаузы – достопримечательность мирового уровня, которая обрела новую жизнь и смыслы в качестве культурных центров. Ни в одном концертном зале не открывается такой панорамный живописный вид на слияние рек! Или Парк 800-летия на набережной Федоровского – многоуровневая территория на склоне, где природный ландшафт соединён с современным благоустройством. Вы бы видели, сколько людей сюда приходит на концерты уличных музыкантов на закате!

Фото © Telegram / Глеб Никитин

В этом году мы проводим первую международную экологическую биеннале. Это первый подобный проект в России, и проводится он здесь, в Нижнем Новгороде. Кроме того, у нас проходят масштабные фестивали, на которые уже традиционно собираются гости из разных уголков станы. Не могу не упомянуть конференцию «Цифровая индустрия промышленной России». Ежегодно мы становимся площадкой для встречи ведущих представителей мира цифровых технологий, научного сообщества, бизнеса и власти, где формируются стратегические цели по цифровой трансформации России.

Нижний может гордиться именно своей аутентичностью: наши пространства не похожи на московские. В них соединились история, природный ландшафт и современная культурная жизнь. Это делает город не просто комфортным, а по-настоящему самобытным. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде. Фото предоставлены редакции Life.ru

Вкус региона: от серых щей до «жарёхи»

– Каждый из регионов России славится своими национальными блюдами. Какое блюдо региональной кухни является вашим любимым?

– Я бы определил нижегородскую кухню так: щедрая и гостеприимная, как сами нижегородцы. В блюдах – традиции, история жизни и труда народов Поволжья.

Однажды попробовав местную кухню, сложно остаться равнодушным. От первой ложки ухи, приготовленной из свежевыловленной рыбы, до ароматного городецкого пряника. Каждое блюдо становится частью большой картины национальной культуры. Серые щи, арзамасский гусь, ярмарочные пирожки «на один укус», открытые рыбные пироги — всё это создаёт неповторимый гастрономический образ Нижегородской области. А еще ветлужские пельмени, уха из судака, жарёха с грибами… Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Фото с официального сайта фестиваля «Арзамасский гусь»

– Нижегородская область – это не только Нижний Новгород, но и россыпь очаровательных малых городов, каждый из которых – настоящая «жемчужина». Какие «секретные тропы» и решения разрабатываются, чтобы привлечь туристов в Городец, Арзамас и другие малые города?

– В последнее время не менее популярными направлениями, чем сам Нижний, становятся малые города, и каждый из них самобытен. Арзамас – «город 33 церквей», духовный и культурный центр. Городец с его купеческим наследием и большим музейным кварталом. Этот список можно продолжать долго. У каждого муниципалитета – свои особенности, и мы решили раскрывать их туристический потенциал, в том числе через событийную программу.

В период навигации можно отправиться на «Метеоре» в Городец и посетить интерактивные мастер-классы, например, по изготовлению знаменитых городецких пряников. В то же время в Выксе развиваем промышленный туризм и современное искусство. Ежегодно «Выкса-фестиваль» объединяет выдающихся деятелей искусства из разных уголков мира, а совсем недавно в городе металлургов стала доступной для туристов Шуховская башня, которая долгое время находилась на территории промышленного предприятия. Тем, кому интересны промыслы, мы рекомендуем отправиться в Семенов на нашу фабрику «Хохломская роспись», а тем, кто предпочитает проводить время на природе, всегда показываем «русскую Атлантиду» - озеро Светлояр.

Безусловно, гости стараются побывать в Дивееве – одном из главных центров православия, в Большом Болдине, где Александр Пушкин создал одни из своих самых известных произведений.

Если говорить о сувенирах, то у нас тоже богатейший выбор: хохломская и городецкая росписи, казаковская филигрань, городецкая золотная вышивка, чкаловский гипюр и многое другое. В таких изделиях чувствуется тепло рук мастера. И многие туристы хотят ознакомиться с секретами их создания. Для этого организуем тематические экскурсии. Кстати, у нас много примеров того, как народные художественные промыслы органично вплетаются в современные дизайнерские решения. Например, «Хохлома» сегодня – это не только деревянная утварь, но и одежда, и мебель, и посуда. Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

Для того чтобы повышать туристическую привлекательность, важно не только создавать экскурсионное и событийное наполнение. Люди едут туда, где есть комфортные условия и развития инфраструктура. Поэтому мы стараемся повысить уровень сервиса нашей индустрии гостеприимства. Так, например, только благодаря поддержке нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023-2024 годах в регионе возвели 16 модульных отелей. Работы продолжаем и в рамках нового национального проекта «Туризм и гостеприимство»: до конца 2027 года в Нижегородской области появятся еще 10 таких объектов.

А ещё мы внедряем туркод по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», который включает в себя мероприятия по созданию территории с единой навигацией, вывесками, подсветкой, малыми архитектурными формами.

Биеннале экологического искусства в Нижнем Новгороде. Фото предоставлены редакции Life.ru

Все это помогает не только улучшать туристический сервис, привлекать в наш регион новых гостей, но и дает повод самим нижегородцам заново влюбляться в свою малую родину. Ведь у нас можно почувствовать Россию на 100 процентов! Глеб Никитин губернатор Нижегородской области

– Если бы вы могли заглянуть в Нижний Новгород через 70 лет, какие три места и события, сочетающие в себе наследие прошлого и инновации будущего, вы бы хотели увидеть своими глазами?

– Начну с того, что в 1896 году у нас проходила XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, где были представлены все инновации конца XIX века. Через 70 лет этой выставке исполнится как раз почти 200 лет. Я надеюсь, Нижний Новгород отпразднует эту дату в новом экспо-центре, где будут показаны все инновации 2096 года. Интересно также, как будет развиваться ИТ-кампус мирового уровня «НЕЙМАРК». Хотел бы узнать, как изменится транспортная сфера. Мы сейчас активно развиваем научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Очень хочется посмотреть дронопорты, аэропорты и прочие места в Нижнем Новгороде, которые будут принимать транспортные средства будущего.