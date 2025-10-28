Агавы, пальмы и олеандры. Какие экзотические растения можно встретить в московских парках Оглавление Парк Горького: олеандры, пальмы и голубая агава Царицыно: кофейное дерево и редкие северные растения Экзотика в каждом районе Московские парки сегодня — это не просто зелёные зоны, а современные пространства с экотропами, площадками для отдыха и спорта, кафе и арт-объектами. Здесь собраны десятки видов деревьев и кустарников со всего мира. 28 октября, 13:50 В московских парках растут экзотические растения. Обложка © mos.ru

Парк Горького: олеандры, пальмы и голубая агава

У главного входа в парке Горького летом посетителей встречают цветущие олеандры и пальмы. Их размещают как приставные культуры (дополнительные декоративные растения) в керамических вазонах, следуя историческим планам.

— В нашем парке есть сотни экзотических растений. Среди них оливы, а также лавры, лимоны, юкки, хамеропсы и руэллии. Они дарят посетителям ощущение путешествия в жаркие страны и повышают настроение, — рассказывает Ольга Клепикова, заведующая оранжереей парка Горького.

Многие из этих растений способны выдерживать температуру до плюс пяти градусов, поэтому их используют в оформлении парка в весенне-летний период. Летом они находятся под открытым небом, а с наступлением холодов их бережно переносят в кадочную оранжерею.

Особое место в коллекции занимает агава голубая. Суккулент с изогнутыми листьями, достигающий полутора метров в высоту, украшает набережную Москвы-реки — цветник «Южный».

Парк Горького также гордится пальмами вашингтониями — их здесь около десятка. В больших кадках они достигают более двух метров и отлично переносят московский климат. В жаркое время года пальмы регулярно поливают и опрыскивают, а осенью, как и другие теплолюбивые виды, переносят в оранжерею. Среди редких растений парка — новозеландский лён с ланцетными листьями, в этом сезоне он украшал цветники Фонтанной площади.

Царицыно: кофейное дерево и редкие северные растения

Музей-заповедник «Царицыно» — один из самых богатых по видовому составу парков Москвы. Здесь растут десятки редких и экзотических растений, включая виды, занесённые в Красную книгу. Среди них — гроздовник полулунный, относящийся к первой категории редкости. Этот многолетний папоротник родом с севера и встречается в пределах Арктики. Здесь же можно увидеть колокольчик жёстковолосистый, бархат амурский и вишню пильчатую.

Весной на аллеях и лужайках парка распускается более 350 тысяч цветов — сциллы, пролески и тюльпаны.

— В Первом оранжерейном комплексе центральное место занимает пальма вашингтония, привезённая из Мозамбика. Летом её выносят на улицу, следуя традициям паркового хозяйства XIX века. Кроме того, в оранжерее можно увидеть китайские гибискусы, фуксии, олеандры, хвойные араукарии, ананасы, папайю и бананы. Стабильно плодоносит аравийское кофейное дерево. Оно особенно красиво, когда плоды в период полного созревания становятся бордово-красными, — рассказывает Анна Пономарёва, заведующая сектором экологического воспитания отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания музея-заповедника «Царицыно».

История оранжерей в «Царицыне» насчитывает несколько веков. Первые из них появились ещё до XVIII века, задолго до того, как Екатерина II приобрела усадьбу, называвшуюся тогда Чёрная Грязь. При императрице в оранжереях выращивали ананасы и землянику, а воду для полива брали из прудов, сохранившихся до наших дней. Сегодня на территории действует четыре оранжереи, две из них открыты для посетителей, ещё одна используется как техническое помещение для размножения и реабилитации растений.

Экзотика в каждом районе

Всё больше столичных парков создают коллекции необычных деревьев и кустарников, адаптированных к московскому климату. Так, в саду имени Н.Э. Баумана растут робинии лжеакации сорта «розовый каскад». Эти южные деревья достигают 12 метров в высоту и летом покрываются нежно-розовыми соцветиями с лёгким ароматом.

Орех маньчжурский и лиственница, считающиеся редкими для Москвы, растут в лесопарке «Кусково». Эти виды происходят с Дальнего Востока, северо-востока Китая и Корейского полуострова.

Особая гордость парка — редкие травянистые растения, занесённые в Красную книгу Москвы, среди которых дремлик широколистный и незабудка болотная.

В Измайловском парке можно увидеть белую акацию (робинию лжеакацию), живущую до 300 лет, орех маньчжурский, бархат амурский с ажурной кроной и декоративную форзицию промежуточную, которая распускается ярко-жёлтыми цветами ещё до появления листьев.

Орех серый, предпочитающий тёплый и влажный климат, прижился в парке «Ходынское поле». Для средней полосы России это редкий вид, но благодаря заботе специалистов он чувствует себя здесь комфортно и активно развивается.

Айва японская украшает парк «Фили». Весной кустарник покрывается крупными розовыми или белыми цветами, а осенью — золотистыми плодами. В тенистых уголках парка ранней весной можно увидеть и краснокнижные подснежники.

