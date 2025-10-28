Рядом с будущим вокзалом Серп и Молот начался второй этап благоустройства территории Второй этап благоустройства территорий начался на границе районов Таганский и Лефортово. Специалисты расширят здесь тротуары и обновят на них покрытие. На проезжей части уложат 10,6 тысячи квадратных метров асфальта. 28 октября, 14:05 Второй этап благоустройства территории проходит у будущего вокзала Серп и Молот. Обложка © mos.ru

Серп и Молот — это новый городской вокзал, который объединит МЦД-2, МЦД-4, метро и наземный транспорт. Основная задача благоустройства — организовать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, создать условия для быстрых пересадок и комфортную городскую среду для местных жителей. В границы работ второго этапа вошли Андроньевский проезд, Гжельский и Съезжинский переулки, участок Золоторожского Вала возле станций метро «Площадь Ильича» и «Римская».

По программе «Чистое небо» воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяжённостью четыре километра. Это улучшит визуальный облик пространства и обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций. Также здесь проложат ливневую систему.

Специалисты расширят тротуары и обновят на них 13,5 тысячи квадратных метров покрытия. На проезжей части уложат асфальт общей площадью 10,6 тысячи квадратных метров. Территорию оснастят современными дорожными знаками и информационными стелами для навигации. Особое внимание уделят организации парковочного пространства — появятся места как для автомобилей, так и для велосипедов.

Безопасность пешеходов обеспечат специальными опорами контрастного освещения на нерегулируемых переходах. Освещённость территории обеспечат более 100 современных фонарей с энергоэффективными светильниками.

В Андроньевском переулке, где проходит трамвайная линия, появятся две современные приподнятые платформы с остановками. Гжельский переулок станет пешеходным.

Серп и Молот находится на стыке двух крупных районов столицы: Лефортово и Таганский. Здесь проживает более 200 тысяч москвичей. Сейчас бывшая промзона становится новой точкой притяжения. Её комплексное развитие невозможно представить без улучшения транспортной инфраструктуры. Для этого строится новый городской вокзал Серп и Молот. Он соберет в единый пересадочный узел все виды транспорта, в том числе платформу Москва-Товарная МЦД-2. Благоустройство прилегающей территории станет ключевым этапом создания комфортного и уютного пространства для пассажиров и жителей города.

Рядом со станцией метро «Площадь Ильича» появится зона отдыха площадью 8,4 тысячи квадратных метров. Пространство возле памятника Владимиру Ленину замостят гранитной плиткой. Специалисты установят более 30 уличных торшеров и свыше 50 лавочек, а также проведут озеленение. Ещё одну зелёную зону создадут на пересечении Съезжинского переулка и улицы Сергия Радонежского.

Обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства — озеленение. Возле будущего городского вокзала Серп и Молот разобьют почти 13 тысяч квадратных метров газона, а также появятся зелёные насаждения.

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина