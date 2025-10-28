Умер актёр Роман Попов: рецидив рака мозга, подробности и биография

28 октября 2025 года российские СМИ сообщили о смерти актёра Романа Попова, известного по роли Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки». По предварительным данным, причиной стал рецидив рака мозга, с которым артист боролся несколько лет. Ему было 40 лет. Информацию о болезни Попов раскрывал сам летом 2025 года, рассказывая о тяжёлых последствиях и осложнениях со зрением.

Рецидив рака мозга и борьба за жизнь

О своём диагнозе актёр впервые заговорил несколько лет назад. В 2018–2019 годах он проходил курс лечения, после которого наступила ремиссия. Однако в 2025 году болезнь вернулась. Летом Роман Попов сообщил в соцсетях, что вновь столкнулся с онкологией — и на этот раз течение болезни оказалось особенно тяжёлым. По его словам, он фактически ослеп: правый глаз перестал видеть, а левый сохранял минимальное зрение.

Актёр не скрывал происходящее и с иронией рассказывал о своём состоянии. Поклонники отмечали, что он до последнего сохранял чувство юмора и продолжал делиться мыслями о жизни, несмотря на диагноз. Его публикации быстро расходились по медиа и соцсетям, вызывая волну поддержки.

Реакция коллег и поклонников

После появления новостей о смерти Попова актёры, блогеры и зрители массово выразили соболезнования. Коллеги вспоминали его как доброго, энергичного и честного человека, умеющего смеяться над собой и вдохновлять других. В комментариях пользователи писали, что Мухич навсегда останется символом человечности и искреннего юмора.

Поклонники подчёркивают, что актёр никогда не пытался скрыть болезнь и открыто рассказывал о своей борьбе. Для многих он стал примером мужества и спокойного принятия судьбы.

Карьера и творчество Романа Попова

Роман Попов родился в 1985 году. С детства проявлял интерес к сцене, окончил театральное училище, работал в разных труппах и снимался в эпизодах. Широкую известность ему принесла роль добродушного полицейского Мухича в сериале «Полицейский с Рублёвки», который выходил на телеканале ТНТ.

Помимо этого проекта, актёр появлялся в фильмах и шоу, участвовал в телевизионных передачах, снимался в рекламных роликах, занимался стендапом. Попов отличался естественной харизмой и самоиронией — зрители ценили его за живое, человечное обаяние.

Последние месяцы жизни

Летом 2025 года актёр перестал появляться на публичных мероприятиях, но продолжал публиковать сообщения в личных аккаунтах. Он рассказывал, что старается сохранять позитив и верить в лучшее, благодарил поклонников за поддержку и врачей — за внимание.

По данным СМИ, последние недели Попов находился под наблюдением специалистов, но болезнь прогрессировала. 28 октября его не стало. На момент появления новости официальных комментариев семьи и друзей не было.

Прощание и похороны

Информация о дате и месте прощания с Романом Поповым пока не публиковалась. Обычно подобные данные сообщаются близкими или театром, где артист работал. Поклонники создают онлайн-страницы памяти и предлагают провести вечер-вспоминание в честь актёра.

Что известно о болезни актёра

• Диагноз — рак головного мозга, впервые выявлен несколько лет назад.

• В 2019 году сообщал о ремиссии.

• В 2025 году — рецидив с тяжёлыми осложнениями зрения.

• Лечение проходил в России, подробности не разглашал.

• Скончался 28 октября 2025 года на 41-м году жизни.

FAQ

От чего умер Роман Попов?

По данным СМИ, причиной смерти стал рецидив рака головного мозга.

Когда стало известно о болезни?

Актёр рассказывал о диагнозе ещё несколько лет назад, а в августе 2025 года подтвердил рецидив.

Сколько лет было Роману Попову?

40 лет, родился в 1985 году.

Где он снимался?

Наибольшую известность получил благодаря сериалу «Полицейский с Рублёвки» и другим проектам телеканала ТНТ.

Будет ли прощание открытым?

На момент публикации официальная информация не раскрыта; СМИ уточняют детали.

Редакция Life.ru приносит соболезнования родным и близким ушедшего артиста.