Пил в «Кухне», поливает Россию грязью: Чем для звезды сериалов Назарова закончился путь в Европе

Беглые актёры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева отметились походом на концерт Леди Гаги — пару опознали и сняли на видео другие посетители мероприятия. Судя по всему, концерт проходил в Испании.

Гага сейчас в мировом турне, в октябре этого года она зажигала в Милане и Барселоне. Назаровы, похоже, не утерпели: в ноябре певица чуть ли не на месяц приезжает гастролировать по Франции, в том числе выступит совсем неподалеку от Канн, где живут супруги, — в Марселе.

На кадрах видно, как двухметровый 68-летний Назаров с детской непосредственностью отрывался на концерте — размахивая руками, подпевал и приплясывал в такт музыке, резко контрастируя с окружающей супругов молодой публикой. Васильева скромно стояла справа, кажется, даже не понимая, куда она попала.

Поход супругов на Гагу в чём-то даже символичен. Американская исполнительница — ярая русофобка. Ненависть к России и неуважение к российским поклонникам она проявляла с 2009 года, когда ещё «всё было нормально» — тогда Гагу задерживали на Красной площади за провокацию в виде прогулки в полуголом виде.

А в 2012-м в Москве во время концерта она кричала экстремистские лозунги и требовала от полиции надеть на неё наручники. Она вспомнила эти случаи в 2022 году, когда во время концерта называла русских «тупыми» и заявляла, что молится за Украину. Кажется, Назаров почувствовал в ней родную душу.

Дмитрий Назаров отрывается под песню Bad Romance. Видео © Telegram / НЕБОЖЕНА

Побег оформлен: Назаров стал предпринимателем во Франции

Назаров с женой перебрались во Францию и, судя по всему, решили окончательно разорвать отношения с Россией. Совсем недавно в российском ЕГРИП появились сведения о ликвидации ИП Назарова. Основанием стало личное заявление владельца. После этого никакого другого бизнеса в России у него больше не осталось.

Годом ранее — весной 2024 года — во французских реестрах юридических лиц появилась запись о начале работы местного ИП — Nazarov Dmitry, зарегистрированного по адресу квартиры артиста в Каннах. Спустя полгода — в сентябре — на этой же жилплощади появился ещё один ИП — Vasilieva Olga. У обоих индивидуальных предпринимателей указан только один вид деятельности — исполнительское искусство.

Если ранее оба со своими программами выступали, как многие другие беглые селебы, — по серым схемам, то теперь во Франции Назаров и Васильева приобрели легальный статус. По большому счёту это нужно лишь в одном случае — если планов уезжать из страны нет. Ликвидация Назаровым ИП в России — это, по сути, символический акт сжигания мостов, который говорит, что возрастные артисты больше не готовы вернуться домой.

Дмитрий Назаров и Ольга Васильева ещё в марте 2023 года рассуждали, как скоро падёт Россия и они вернутся домой. Фото © YouTube / DNAZAROVofficial

Поняли всё: почему Назаров с женой боятся возвращения

Возможно, до Назарова и Васильевой наконец дошло, как к ним теперь относятся поклонники в России. Общественники требовали признать регулярно постящего в «Ютубе» оскорбительные ролики в адрес России Назарова иноагентом.

Впрочем, несмотря на то что в 2023 году актёра уже штрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, оснований для признания иностранного влияния на Назарова, кажется, пока не нашлось.

Забавно, ещё в марте 2023 года в интервью иноагентке Гордеевой* оба считали, что «война» закончится через год (понятно, приходом «настоящей» демократии в Россию) и делились планами — пафосно рассуждали, кого и за что они по возвращении в страну готовы простить, а кого нет.

Сегодня на канале Назарова в «Ютубе» всё ещё 251 тысяча подписчиков, однако просмотры падают и в последнее время редко набирают больше 10 тысяч. Кажется, зрители просто устали слушать пространные басни про российские «раболепие», «страх», «биомусор» и «братков».

Популярность Назарова в YouTube заметно упала за последние годы. Фото © YouTube / DNAZAROVofficial

Карьера в упадке: на что живут Назаров с женой в Каннах

Падающий интерес супруги пытаются компенсировать интенсивным гастрольным графиком. В декабре оба играют в спектаклях по всему Израилю, а весной 2026 года отправляются в большой тур по США.

Однако, как правило, места выступлений — это небольшие площадки, а стоимость билетов редко превышает 100 долларов. Учитывая расходы на организацию мероприятий, вряд ли заработки стареющих актёров так уж велики.

К тому же расчёт Назарова на дополнительный заработок в России благодаря выпущенному им сборнику стихов «Без кожи» не оправдался. Поступившая на (в том числе виртуальные) полки книжка исчезла из продажи из-за последовавшего за этим скандала.

Ни звонков, ни личных встреч — книга Дмитрия Назарова в России продаётся практически из-под полы. Фото © Авито

Сегодня она продаётся либо у артиста в телеграм-канале, либо на сайтах объявлений. Продавцы торгуют книгой чуть ли не из-под полы — прячутся за абстрактными именами и из способов связи с ними оставляют лишь переписку. Получить свой экземпляр можно только доставкой — никаких личных встреч.

Покупателей завлекают описанием «хрустящих страниц» издания и легендами о величии автора. Средняя стоимость экземпляра — 1,5 тысячи рублей, с автографом — 3 тысячи, но очередей за ними почему-то нет.

* Признана иноагентом в РФ.

