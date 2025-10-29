С 1 ноября вступают в силу новые условия выдачи ипотеки. Что будет с ценами и кредитами Оглавление Какие изменения по ипотеке вступают в силу с 1 ноября 2025 года Как будут меняться цены на квартиры и дома с 1 ноября С 1 ноября завершается программа, в рамках которой банки получали повышенное возмещение по ипотеке. Теперь условия по жилищным кредитам станут другими. Что нужно учитывать заёмщикам, как изменятся ставки по ипотеке и цены на недвижимость? 28 октября, 21:20 С 1 ноября условия по ипотеке изменятся. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FAMILY STOCK

Какие изменения по ипотеке вступают в силу с 1 ноября 2025 года

С 1 ноября завершается период действия временного механизма, по которому банки получали расширенное возмещение по программам «Семейной», «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек. Пока официальных изменений для заёмщиков не объявлено: лимиты и ставки по действующим программам сохраняются, а уровень субсидирования остаётся прежним. Однако именно по программе «Семейной» ипотеки сейчас ведутся обсуждения возможной корректировки параметров — речь может идти о пересмотре размера возмещения банкам, первоначального взноса или критериев для участников программы. Об этом рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров.

— На фоне высокой ключевой ставки рыночные ипотечные предложения по-прежнему будут оставаться на уровне, близком к текущему, а спрос продолжит концентрироваться вокруг программ с господдержкой, — рассказал Евгений Белокуров.

После 1 ноября 2025 года расширенное возмещение завершится — и банки будут работать по новым, менее выгодным условиям компенсаций. Результатом может стать ужесточение условий кредитования. Учитывая, что возмещение распространялось исключительно на льготные ипотечные программы, изменений по ставкам либо не будет, либо они будут минимальными. Такое мнение высказал аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Артур Хачатрян.

При этом, по его словам, ужесточение условий будет выражено в более высоком первоначальном взносе, а также в более строгом контроле потенциальных заёмщиков. Банки будут тщательнее оценивать уровень доходов и финансовое состояние заёмщиков, а также могут увеличить срок рассмотрения заявок. Эти факторы могут усложнить оформление ипотеки, даже если ставки сохранятся на прежнем уровне.

— С 1 ноября 2025 года планируются изменения в госпрограммах по семейной ипотеке, которые будут привязаны к количеству детей, а именно — ставка будет меняться в зависимости от количества детей в семье. Для семей с одним ребёнком ставка по семейной ипотеке будет 12%, — рассказала руководитель отдела ипотеки «НДВ Супермаркет недвижимости» Лидия Мальцева.

Новые условия выдачи льготной ипотеки, которые вступают в силу с 1 ноября 2025 года, станут значимым событием для всей жилищной сферы. До этой даты банки получали расширенные компенсации от государства по программам «Семейной», «Дальневосточной» и «Арктической» ипотек, что позволяло удерживать ставки на минимальном уровне — от двух до шести процентов годовых. С завершением периода расширенного возмещения банкам условия станут менее выгодными — и это может привести к постепенному росту ставок и пересмотру параметров кредитования. Такое мнение высказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

— Для заёмщиков основным изменением станет возможное повышение стоимости кредитов и ужесточение требований к получателям. Банки, утратив часть государственной компенсации, будут вынуждены скорректировать программы, чтобы сохранить рентабельность. Это может проявиться в увеличении минимального первоначального взноса, сокращении срока кредитования или пересмотре процентных ставок. После 1 ноября ипотека может стать менее доступной, особенно для семей с небольшими доходами, — отметил Максим Лазовский.

Как будут меняться цены на квартиры и дома с 1 ноября

Евгений Белокуров считает, что резких колебаний цен на рынке недвижимости не будет. Застройщики адаптировались к текущим условиям, предлагая покупателям широкий набор инструментов: от рассрочек и скидок до программ trade-in. Эти механизмы позволяют удерживать спрос даже при ограниченном объёме доступной ипотеки, что способствует стабильности цен без скачков в ту или иную сторону.

— На фоне возможного снижения доступности льготной ипотеки и, соответственно, снижения спроса на недвижимость на первичном рынке можно ожидать стагнацию или незначительное снижение цен на рынке первичного жилья, — отметил Артур Хачатрян.

Максим Лазовский считает, что на рынке недвижимости изменится динамика спроса. К концу года активность покупателей, вероятно, снизится. Особенно в регионах, где доля льготных ипотек была высокой. При ослаблении спроса рынок может перейти в стадию стабилизации: темпы роста цен на жильё замедлятся, а в некоторых локациях возможна коррекция стоимости.

— В более долгосрочной перспективе повышение ставок способно привести к тому, что застройщики начнут искать новые инструменты стимулирования спроса — рассрочки, скидки или совместные программы с банками. Государство также может скорректировать параметры льготных программ, если снижение активности на рынке окажется существенным. Для заёмщиков сейчас важно оценивать свои финансовые возможности с учётом возможного роста платежей и закладывать запас прочности в семейный бюджет, — рассказал Максим Лазовский.

