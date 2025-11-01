Ренессанс выживания. Почему звёзды снова уходят на острова
На «Пятнице!» и ТНТ — новый бум выживалити-шоу: «Последний герой», «Звёзды в Африке», «Остров героев», «Выжить в Дубае». Звёзды снова борются с природой и собой, а зрители залипают, как будто в этих кадрах есть что-то давно потерянное. В чём причина? Life.ru разобрался.
Кажется, мир опять хочет смотреть, как кто-то страдает под палящим солнцем, роет себе хижину и спорит, кто первый достанет кокос. После десятилетия глянца и фильтров возвращается жанр, где пот — настоящий, крики — не по сценарию, а страх — в глазах, а не в монтаже.
Усталость от инстаграмной реальности
Психологи давно предупреждали: глянец утомляет. После эпохи, когда все шоу строились вокруг красивых лиц, фальшивых эмоций и выверенных ракурсов, зритель захотел правды. Настоящих ссор, грязи под ногтями, страха и слёз — не тех, что для контента, а человеческих.
Психолог Анастасия Лысакова объясняет: «Людям свойственно залипать на ток-шоу, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Мы уходим в этот мир, если в своей жизни не хватает событий. А экстремальные реалити дают возможность испытать весь спектр эмоций — стресс, адреналин, радость — и при этом ничем не рисковать. Мы проживаем это вместе со звёздами».
Так шоу становятся эмоциональной терапией — в эпоху тревожности и нестабильности они дают безопасный катарсис: ты будто выживаешь сам, но с дивана.
Конечно, очень интересно наблюдать за тем, как звёзды выходят из зоны комфорта и превращаются из небожителей в простых смертных, которым ничто человеческое не чуждо: ни слёзы, ни измены, ни радости земные. Гормональный фон у нас тут тоже участвует, и эндорфины, и кортизол, и стресс испытываем, и адреналин.
Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3, шоураннер проектов «Выжить в…» и «Большой куш» на ТНТ, продолжает: сейчас наблюдается не просто бум, а буквально золотая эра реалити. Формат переживает настоящий ренессанс, и по цифрам он нередко обгоняет самые популярные сериалы.
«Сегодня вокруг действительно много глянца, но зрителю хочется ещё и путешествовать, видеть другие страны, культуры, испытывать новые эмоции. Наши проекты дают такую возможность: не выходя из дома, зритель отправляется в путешествие вместе с героями. Это красиво, ярко, но при этом про настоящих людей — про их эмоции, страхи и переживания. Особенно если говорить о “Выжить в Дубае”, где звёзды и участники из народа оказываются вместе в соревновательных условиях», — рассуждает он в беседе с Life.ru.
Социальный эксперимент под солнцем
Каждое «выживалити» — это лаборатория. Здесь битва не только с джунглями, но и с самим собой. Кто сломается первым? Кто станет лидером, а кто — предателем?
Актёр Игорь Ознобихин, участвовавший в нескольких подобных проектах, говорит просто: «Это подглядывание. Интересно смотреть, как медийные люди ведут себя в экстремальных условиях. Когда они остаются без еды, без сна, без привычного гламура — вот тогда и проявляется человек».
По сути, «выживалити» — это современная психодрама. Зритель наблюдает за метаморфозой: как из самоуверенного шоумена рождается растерянный человек, а из тихого блогера — лидер.
Грязная эстетика против вылизанного контента
На смену дорогим декорациям пришёл handheld-документализм: трясущаяся камера, неровный свет, пот и песок. Телевидение и платформы синхронно возвращаются к «грязной эстетике», которая теперь считается честной.
Проекты вроде «Острова героев» на «Пятнице!» или нового сезона «Звёзд в Африке» от ТНТ выглядят живыми, потому что зрителю больше не нужны фильтры. Ему нужно ощущение подлинности — пусть даже с грязью и синяками.
Рейтинги, вирусность и деньги
Парадоксально, но снимать такие шоу дешевле, чем делать сценарные сериалы. Никаких актёров, сценариев, павильонов — только остров, дрон и десяток камер. Зато каждая серия даёт десятки вирусных моментов: падения, ссоры, признания, слёзы. Эти фрагменты мгновенно расходятся по TikTok и Reels, продвигая шоу лучше любого рекламного бюджета.
Не случайно, как отмечает депутат Госдумы Андрей Свинцов, «мода на телевидении циклична. Одни форматы выгорают, на смену приходят новые. Люди устают от однообразия и ищут свежие сюжеты — поэтому возвращаются шоу о выживании».
Что касается депутатов Госдумы и чиновников, то, конечно, они не могут позволить себе уехать на далёкие острова проходить испытания — в основном потому, что картинка должна оставаться привлекательной, и зачастую это требует полётов куда-то на экватор или в другие экзотические места. Чиновники и депутаты очень занятые люди, у нас есть множество серьёзных внутренних проблем, которые требуют ежедневных решений. Звёзды же могут найти в своём плотном графике несколько свободных дней или недель и принять участие в тех или иных мероприятиях.
Герои, а не картинка
Жанр выживания никогда не уходил, он просто переродился. Эту эволюцию можно проследить и в «Последнем герое» на ТВ-3, который сейчас выглядит не совсем так, как во времена ведущего Сергея Бодрова, 20 с лишним лет назад. И в проектах «Выжить в Дубае», «Выжить в Самарканде» и «Большой куш», которые мы делаем на ТНТ. Сейчас это больше не физические, а психологические испытания, и я даже не возьмусь сказать, что из этого сложнее.
В этом жанре звёзды теряют броню. Больше не важно, сколько у тебя подписчиков, — важно, выдержишь ли ты ночь без огня и воды. Певец Прохор Шаляпин вспоминает: «Это был стресс — физический и моральный. Но именно благодаря таким шоу я получил вторую волну популярности. Люди увидели меня настоящего. Я не деньги, чтобы всем нравиться, но после этих испытаний зритель ко мне развернулся».
Конечно, эти реалити больше для молодых. Я молодыми считаю, в принципе, всех, но всё же физически 20–30 лет — самое то, потому что там действительно очень жёсткие условия, иначе не создаётся этот психологически нужный нерв. И то, что мне пришлось пережить, я, конечно, с дёргающимся глазом всё это пережил. Мне уже 41. Конечно, это не самый лучший возраст для вот этих выживаний.
Актриса Эвелина Блёданс говорит об этом ещё жёстче: «В таких условиях проявляется вся гнильца. Когда нет кровати, еды, секса, человек показывает своё настоящее лицо. Иногда я сама удивляюсь, как меняются знакомые артисты».
Людям всегда интересно смотреть за известными людьми, которых они видят в фильмах, телепередачах, кино, в театре, на сцене с микрофоном, в экстремальных условиях, когда действительно ты не можешь держать лицо, когда тебя кидают в такие экстримы, где ты должен не только проявлять свою силу мышц и смекалку, но и просто оставаться человеком.
Эффект эпохи тревожности
Выживание — это новая метафора нашей жизни. Мы все так или иначе выживаем: в кризисах, на работе, в отношениях. Смотреть, как кто-то справляется, — помогает прожить собственные страхи.
Психолог Лысакова отмечает, что «вторичный стресс» — это реальная физиологическая реакция: мы чувствуем то, что чувствует герой, и таким образом отыгрываем свои тревоги. Поэтому «выживалити» стали своеобразным антидепрессантом для поколения, уставшего от неопределённости.
Если шоу сделано хорошо, то это и для зрителя как будто бы становится испытанием. Мы вовлекаемся, примеряем на себя роль звезды, фантазируем, как бы мы повели себя на её месте. А дозированный стресс полезен для здоровья. Он максимально мобилизует и активизирует внутренние ресурсы человека.
Что дальше?
Модель и блогер Алана Мамаева считает, что рынок перегревается: «Сейчас пик интереса, но скоро может начаться спад. Каналы запускают похожие проекты одновременно, зритель путается, что смотреть». Но вот коллега Аланы по шоу «Звёзды в Африке» с ней не согласен.
Популярность этих шоу никуда и не уходила. Эти шоу дают хорошие цифры, всегда хорошие просмотры. Понятно, что никто от этого отказываться не будет.
Но пока зрители хотят верить, что за кадром есть настоящая жизнь, шоу про выживание не исчезнут. Они обещают то, чего больше нет в реальности: неподдельные эмоции, риск и правду, пусть даже под монтажом и рекламой энергетика.
Мир снова смотрит, как кто-то другой строит шалаш, ссорится из-за еды и спорит, кто сильнее. Но на самом деле каждый зритель смотрит на себя — и ищет ответ на главный вопрос эпохи: смог бы я выжить? Живу ли я сейчас?
