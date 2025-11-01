Ренессанс выживания. Почему звёзды снова уходят на острова

Кажется, мир опять хочет смотреть, как кто-то страдает под палящим солнцем, роет себе хижину и спорит, кто первый достанет кокос. После десятилетия глянца и фильтров возвращается жанр, где пот — настоящий, крики — не по сценарию, а страх — в глазах, а не в монтаже.

Усталость от инстаграмной реальности

Психологи давно предупреждали: глянец утомляет. После эпохи, когда все шоу строились вокруг красивых лиц, фальшивых эмоций и выверенных ракурсов, зритель захотел правды. Настоящих ссор, грязи под ногтями, страха и слёз — не тех, что для контента, а человеческих.



Психолог Анастасия Лысакова объясняет: «Людям свойственно залипать на ток-шоу, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. Мы уходим в этот мир, если в своей жизни не хватает событий. А экстремальные реалити дают возможность испытать весь спектр эмоций — стресс, адреналин, радость — и при этом ничем не рисковать. Мы проживаем это вместе со звёздами».

Так шоу становятся эмоциональной терапией — в эпоху тревожности и нестабильности они дают безопасный катарсис: ты будто выживаешь сам, но с дивана.

Конечно, очень интересно наблюдать за тем, как звёзды выходят из зоны комфорта и превращаются из небожителей в простых смертных, которым ничто человеческое не чуждо: ни слёзы, ни измены, ни радости земные. Гормональный фон у нас тут тоже участвует, и эндорфины, и кортизол, и стресс испытываем, и адреналин. Анастасия Лысакова Психолог

Константин Обухов, генеральный продюсер ТВ-3, шоураннер проектов «Выжить в…» и «Большой куш» на ТНТ, продолжает: сейчас наблюдается не просто бум, а буквально золотая эра реалити. Формат переживает настоящий ренессанс, и по цифрам он нередко обгоняет самые популярные сериалы.

«Сегодня вокруг действительно много глянца, но зрителю хочется ещё и путешествовать, видеть другие страны, культуры, испытывать новые эмоции. Наши проекты дают такую возможность: не выходя из дома, зритель отправляется в путешествие вместе с героями. Это красиво, ярко, но при этом про настоящих людей — про их эмоции, страхи и переживания. Особенно если говорить о “Выжить в Дубае”, где звёзды и участники из народа оказываются вместе в соревновательных условиях», — рассуждает он в беседе с Life.ru.

Социальный эксперимент под солнцем

Каждое «выживалити» — это лаборатория. Здесь битва не только с джунглями, но и с самим собой. Кто сломается первым? Кто станет лидером, а кто — предателем?

Актёр Игорь Ознобихин, участвовавший в нескольких подобных проектах, говорит просто: «Это подглядывание. Интересно смотреть, как медийные люди ведут себя в экстремальных условиях. Когда они остаются без еды, без сна, без привычного гламура — вот тогда и проявляется человек».

По сути, «выживалити» — это современная психодрама. Зритель наблюдает за метаморфозой: как из самоуверенного шоумена рождается растерянный человек, а из тихого блогера — лидер.

Грязная эстетика против вылизанного контента

На смену дорогим декорациям пришёл handheld-документализм: трясущаяся камера, неровный свет, пот и песок. Телевидение и платформы синхронно возвращаются к «грязной эстетике», которая теперь считается честной.



Проекты вроде «Острова героев» на «Пятнице!» или нового сезона «Звёзд в Африке» от ТНТ выглядят живыми, потому что зрителю больше не нужны фильтры. Ему нужно ощущение подлинности — пусть даже с грязью и синяками.

Фото © Кадр из передачи «Звёзды в Африке», режиссёры Алина Алексеева, Наталия Очигава, сценарист Эмин Гасанов / Kinopoisk

Рейтинги, вирусность и деньги

Парадоксально, но снимать такие шоу дешевле, чем делать сценарные сериалы. Никаких актёров, сценариев, павильонов — только остров, дрон и десяток камер. Зато каждая серия даёт десятки вирусных моментов: падения, ссоры, признания, слёзы. Эти фрагменты мгновенно расходятся по TikTok и Reels, продвигая шоу лучше любого рекламного бюджета.

Не случайно, как отмечает депутат Госдумы Андрей Свинцов, «мода на телевидении циклична. Одни форматы выгорают, на смену приходят новые. Люди устают от однообразия и ищут свежие сюжеты — поэтому возвращаются шоу о выживании».

Что касается депутатов Госдумы и чиновников, то, конечно, они не могут позволить себе уехать на далёкие острова проходить испытания — в основном потому, что картинка должна оставаться привлекательной, и зачастую это требует полётов куда-то на экватор или в другие экзотические места. Чиновники и депутаты очень занятые люди, у нас есть множество серьёзных внутренних проблем, которые требуют ежедневных решений. Звёзды же могут найти в своём плотном графике несколько свободных дней или недель и принять участие в тех или иных мероприятиях. Андрей Свинцов Депутат Госдумы

Герои, а не картинка

Жанр выживания никогда не уходил, он просто переродился. Эту эволюцию можно проследить и в «Последнем герое» на ТВ-3, который сейчас выглядит не совсем так, как во времена ведущего Сергея Бодрова, 20 с лишним лет назад. И в проектах «Выжить в Дубае», «Выжить в Самарканде» и «Большой куш», которые мы делаем на ТНТ. Сейчас это больше не физические, а психологические испытания, и я даже не возьмусь сказать, что из этого сложнее. Константин Обухов Генеральный продюсер ТВ-3, шоураннер проектов «Выжить в…» и «Большой куш» на ТНТ

В этом жанре звёзды теряют броню. Больше не важно, сколько у тебя подписчиков, — важно, выдержишь ли ты ночь без огня и воды. Певец Прохор Шаляпин вспоминает: «Это был стресс — физический и моральный. Но именно благодаря таким шоу я получил вторую волну популярности. Люди увидели меня настоящего. Я не деньги, чтобы всем нравиться, но после этих испытаний зритель ко мне развернулся».

Фото © Кадр из передачи «Звёзды в Африке», режиссёры Алина Алексеева, Наталия Очигава, сценарист Эмин Гасанов / Kinopoisk

Конечно, эти реалити больше для молодых. Я молодыми считаю, в принципе, всех, но всё же физически 20–30 лет — самое то, потому что там действительно очень жёсткие условия, иначе не создаётся этот психологически нужный нерв. И то, что мне пришлось пережить, я, конечно, с дёргающимся глазом всё это пережил. Мне уже 41. Конечно, это не самый лучший возраст для вот этих выживаний. Прохор Шаляпин Певец, актёр и гедонист

Актриса Эвелина Блёданс говорит об этом ещё жёстче: «В таких условиях проявляется вся гнильца. Когда нет кровати, еды, секса, человек показывает своё настоящее лицо. Иногда я сама удивляюсь, как меняются знакомые артисты».

Людям всегда интересно смотреть за известными людьми, которых они видят в фильмах, телепередачах, кино, в театре, на сцене с микрофоном, в экстремальных условиях, когда действительно ты не можешь держать лицо, когда тебя кидают в такие экстримы, где ты должен не только проявлять свою силу мышц и смекалку, но и просто оставаться человеком. Эвелина Блёданс Актриса

Эффект эпохи тревожности

Выживание — это новая метафора нашей жизни. Мы все так или иначе выживаем: в кризисах, на работе, в отношениях. Смотреть, как кто-то справляется, — помогает прожить собственные страхи.



Психолог Лысакова отмечает, что «вторичный стресс» — это реальная физиологическая реакция: мы чувствуем то, что чувствует герой, и таким образом отыгрываем свои тревоги. Поэтому «выживалити» стали своеобразным антидепрессантом для поколения, уставшего от неопределённости.

Если шоу сделано хорошо, то это и для зрителя как будто бы становится испытанием. Мы вовлекаемся, примеряем на себя роль звезды, фантазируем, как бы мы повели себя на её месте. А дозированный стресс полезен для здоровья. Он максимально мобилизует и активизирует внутренние ресурсы человека. Анастасия Лысакова Психолог

Что дальше?

Модель и блогер Алана Мамаева считает, что рынок перегревается: «Сейчас пик интереса, но скоро может начаться спад. Каналы запускают похожие проекты одновременно, зритель путается, что смотреть». Но вот коллега Аланы по шоу «Звёзды в Африке» с ней не согласен.



Популярность этих шоу никуда и не уходила. Эти шоу дают хорошие цифры, всегда хорошие просмотры. Понятно, что никто от этого отказываться не будет. Игорь Ознобихин Актёр и опытный «выживальщик»

Но пока зрители хотят верить, что за кадром есть настоящая жизнь, шоу про выживание не исчезнут. Они обещают то, чего больше нет в реальности: неподдельные эмоции, риск и правду, пусть даже под монтажом и рекламой энергетика.

Мир снова смотрит, как кто-то другой строит шалаш, ссорится из-за еды и спорит, кто сильнее. Но на самом деле каждый зритель смотрит на себя — и ищет ответ на главный вопрос эпохи: смог бы я выжить? Живу ли я сейчас?