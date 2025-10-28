Россия и США
28 октября, 15:08

Похороны актёра Алексея Золотницкого прошли на Ваганьковском кладбище

Обложка © ТАСС / Александр Саверкин

Похороны заслуженного артиста России Алексея Золотницкого состоялись на Ваганьковском кладбище. Об этом Life.ru рассказали участники траурной церемонии. Проститься с актёром пришли коллеги, друзья и его ученики.

Золотницкий скончался 25 октября на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание прошло в храме Ризоположения Пресвятой Богородицы в Леонове. Актёр упокоен рядом с родственниками, в том числе со своим сыном Владимиром Золотницким, известным как «русский голос Голливуда».

Алексей Золотницкий более полувека служил в Театре на Таганке, где сыграл десятки ролей. Кроме того, он озвучивал Роберта Де Ниро, Аль Пачино, Брюса Уиллиса и других звёзд мирового кино, благодаря чему его голос стал одним из самых узнаваемых в отечественном дубляже.

