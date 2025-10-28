Россия и США
28 октября, 15:28

Министр обороны Италии: Украина не сможет вернуть утраченные территории

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Фото © EPA

Украина не сможет вернуть территории, потерянные с 2014 года, даже при поддержке западных союзников. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью газете Sole24Ore.

«Возвращение земель, утраченных в 2014 году и после февраля 2022 года, сегодня всеми признаётся невозможным. Россия их не отдаст, а Украина не сможет вернуть их самостоятельно — даже с нашей помощью», — подчеркнул Крозетто.

По его словам, украинскому руководству предстоит сделать сложный выбор: либо идти на территориальные уступки, либо продолжать военные действия, которые приведут к новым человеческим потерям.

