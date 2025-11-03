Пятилетка ужаса. Ваш гид по самым сильным хоррорам последних лет Оглавление 2020 — Титан (Titane) 2022 — Преступления будущего (Crimes of the Future) 2023 — Бескрайний бассейн (Infinity Pool) 2024 — Субстанция (The Substance) 2025 — Грешники (Sinners) Современный хоррор больше не пугает дешёвыми трюками — он заглядывает в самые глубины человеческой психологии. Life.ru предлагает окунуться в киномир, где музыка становится оружием против вампиров, а сыворотка молодости оборачивается кошмаром. 2 ноября, 21:41 Лучшие психологические хорроры последних лет: Кроненберг, Дюкурно, Куглер и новые имена в жанре. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © фильм «Преступление будущего», режиссёр/сценарист Брэндон Кроненберг / Kinopoisk, © фильм «Субстанция», режиссёр/сценарист Корали Фаржа / Kinopoisk, © фильм «Грешники», режиссёр/сценарист Райан Куглер / Kinopoisk

Порой кажется, что современный кинематограф уже не способен по-настоящему напугать. Что все тропы исхожены, а все монстры — обезврежены. Но последние пять лет этот жанр — тихий, настойчивый шепот, который постепенно нарастает до оглушительного крика. Это не просто сборник страшилок, это отражение нашего коллективного кошмара, нашего самого острого беспокойства о будущем. Мир за окном стремительно меняется, и хоррор, как самый чуткий барометр, фиксирует это напряжение. Он поднимает вопросы, на которые мы боимся ответить: что станет с нашим телом? С нашей душой? С самой нашей сутью?

И вот они, ответы — дерзкие, пугающие, великолепные. От гипнотического ужаса «Бесконечного бассейна» до телесного абсурда «Преступления будущего». Каждый из этих фильмов — не просто история. Это опыт. Это трещина в реальности, в которую нам предлагают заглянуть. Ленты часто вызывают глубинную, экзистенциальную тошноту, заставляя сомневаться в привычных основах. Готовы ли вы пройти через эту трещину? Тогда вперед.

2020 — Титан (Titane)

Рейтинги: Кинопоиск — 5,8 / IMDb — 6,5

Страна: Франция, Бельгия

Жанр: драма, фантастика

Режиссёр: Жюлия Дюкурно

В главных ролях: Агат Руссель, Венсан Линдон, Геранс Марилье, Лаис Саламе, Мара Сисси и другие

В основе сюжета фильма лежит шокирующая история Алексии, молодой женщины, череп которой в детстве укрепили титановой пластиной после трагической аварии. Её серая жизнь, наполненная работой танцовщицы на автошоу и молчаливым отчуждением от родителей, обрывается, когда случайная встреча с поклонником оборачивается смертельным насилием. Это происшествие пробуждает в Алексии и вокруг неё нечто чудовищное и сверхъестественное, неразрывно связанное с металлом в её голове и автомобилями, что приводит к невероятной беременности и вынуждает её на радикальную трансформацию — она выдаёт себя за пропавшего много лет назад мальчика, чтобы скрыться от правосудия и собственной судьбы.

Интересные факты:

Фильм вызвал большой резонанс после премьеры из-за чрезмерной жестокости и агрессии, показного насилия, фантастики и натурализма.

В картине много юмора — от первой встречи главной героини с её подругой до отношений с автомобилем.

На 11-й церемонии вручения премии Магритт «Титан» получил пять номинаций и две награды, включая «Лучший иностранный фильм».

2022 — Преступления будущего (Crimes of the Future)

Рейтинги: Кинопоиск — 5,7 / IMDb — 5,8

Страна: Канада, Греция, Великобритания, Франция

Жанр: фантастика, триллер

Режиссер: Дэвид Кроненберг

В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт, Созос Сотирис, Лихи Корновски и другие

В антиутопическом будущем человечество столкнулось с загадочным «синдромом ускоренной эволюции», в результате которого люди утратили способность чувствовать боль и начали отращивать в своих телах новые, зачастую бесполезные органы. В эпицентре этого странного нового мира находятся художник-акционист Сол Тенсер и его партнёрша Каприс, превратившие собственные тела в живые холсты: Сол выращивает эти причудливые органы, а Каприс извлекает их в ходе провокационных публичных перформансов, стирающих грань между хирургией и искусством. Их шокирующие выступления привлекают внимание как подпольного сообщества, устраивающего нелегальные конкурсы красоты неизвестных органов, так и правительственных структур, пытающихся осмыслить это новое направление эволюции, что погружает героев в пучину этических и экзистенциальных вопросов о природе человечества.

Интересные факты:

Это второй фильм Дэвида Кроненберга с названием «Преступления будущего», первый, часовой, он снял ещё в 1970 году, но новая картина не является его ремейком или сиквелом.

Сценарий для этого фильма Кроненберг написал более 20 лет назад, и первоначально проект имел рабочее название Painkillers («Обезболивающие»).

Режиссёр предупреждал, что часть зрителей может покинуть зал в первые же минуты просмотра, и описывал картину словами: «Хирургия — это новый секс».

2023 — Бескрайний бассейн (Infinity Pool)

Рейтинги: Кинопоиск — 6,2 / IMDb — 6,0

Страна: Канада, Хорватия, Венгрия, США, Франция

Жанр: фантастика, триллер, драма, криминал

Режиссер: Брэндон Кроненберг

В главных ролях: Александр Скарсгард, Миа Гот, Клеопатра Коулмэн, Жалиль Леспер, Томас Кречман и другие

Писатель Джеймс Фостер и его жена Эм, отдыхая на закрытом курорте, знакомятся с харизматичной парой Габби и Аланом. После ночной поездки за территорию пьяный Джеймс сбивает местного фермера, что по жестоким законам страны грозит смертной казнью. Единственный выход — богатые туристы могут оплатить создание своего клона-двойника, который примет наказание вместо них. Освобождённый от чувства вины и под влиянием Габби и галлюциногенного местного вещества Джеймс погружается в спираль разрушения, участвуя в оргиях, вандализме и новых преступлениях, каждый раз оплачивая казнь своего двойника, пока его личность не начинает стремительно распадаться, стирая границы между фантазией и подлинной жестокостью.

Интересные факты:

Режиссёр Брэндон Кроненберг, сын знаменитого Дэвида Кроненберга, продолжает развивать в этом фильме тему телесности и трансгуманизма, унаследованную от отца.

Картина была представлена в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Сандэнс», где получила полярные, но в целом очень яркие отзывы от критиков.

Съёмки фильма проходили в Венгрии, которая выступила визуальным воплощением вымышленной и душной курортной страны.

Ключевой темой картины стало исследование идентичности, вины и морального разложения через призму насилия и технологии клонирования.

2024 — Субстанция (The Substance)

Рейтинги: Кинопоиск — 6,3 / IMDb — 7,2

Страна: Великобритания, Франция

Жанр: ужасы, драма

Режиссер: Корали Фаржа

В главных ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс и другие

После того как её увольняют с поста ведущей популярного телешоу в день собственного 50-летия, бывшая звезда Элизабет Спаркл решается на отчаянный шаг — она принимает загадочную сыворотку «Субстанция». Препарат создаёт её идеальную, 20-летнюю версию по имени Сью, и их жизни начинают существовать в жёстком недельном цикле: пока одна активна, другая пребывает без сознания. Молодая и амбициозная Сью не только с лёгкостью занимает место Элизабет на телевидении, но и, стремясь к карьерному росту, начинает «отъедать» время у своей старшей версии, намеренно сокращая её периоды активности и стремительно приближая ту к полному физическому увяданию, что вынуждает Элизабет предпринять попытку прекратить этот опасный эксперимент.

Интересные факты:

Режиссёр Корали Фаржа продолжает развивать в своём творчестве тему футуристической модификации тела — до этого она исследовала её в короткометражном фильме Reality+ о чипе, имплантированном в мозг, который дарит обладателю иллюзию идеального тела.

Картина использует жанр боди-хоррора для исследования темы возрастной дискриминации (эйджизма) и того, как общество отбрасывает женщин, достигших 50-летнего возраста, считая их «устаревшими.

Некоторые шокирующие сцены были отсняты и сыграны самой Фаржа, например, сцена в лифте, когда у Сью уже начинают отваливаться части тела — ногти и ухо.

2025 — Грешники (Sinners)

Рейтинги: Кинопоиск — 6,7 / IMDb — 7,6

Страна: США, Австралия, Канада

Жанр: ужасы, музыка, боевик

Режиссёр: Райан Куглер

В главных ролях: Майкл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлз Кэйтон, Джек О’Коннелл, Вунми Мосаку и другие

Действие происходит в 1932 году, на американском Юге. Братья-близнецы Смоук и Стэк Мур, вернувшиеся с Первой мировой и поработавшие на чикагскую мафию, решают начать новую жизнь. Они выкупают у бывшего члена ку-клукс-клана заброшенную лесопилку в городе Кларксдейл, чтобы открыть джук-джойнт — место, где правят танцы и блюз. Однако вскоре выясняется, что здание обладает мрачным прошлым и находится под проклятием: по ночам его атакует банда ирландских вампиров во главе с харизматичным Реммиком. Братьям и их союзникам — блюзмену Сэмми, певице Дельте и колдунье Энни — приходится вступить в схватку с нежитью, где ритмы блюза становятся мощным оружием, а музыка — проводником между мирами живых и мёртвых.

Интересные факты:

Фильм установил кассовый рекорд, собрав 48 миллионов долларов в североамериканский стартовый уик-энд и став самым кассовым дебютом для оригинального фильма с 2019 года.

Это уже пятый совместный проект режиссёра Райана Куглера и Майкла Б. Джордана, творческий тандем которых подарил миру такие картины, как «Фруктовая станция», «Крид: Наследие Рокки» и «Чёрная пантера».

«Грешники» стали первым фильмом, снятым на камеры IMAX после знаменитого «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, что режиссёр активно подчеркивал, рекомендуя зрителям смотреть картину именно в этом формате.

