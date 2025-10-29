Трамп объяснил, почему не встретился с Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном сообщил, что на этот раз не смог согласовать встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Трансляция переговоров велась телеканалом KTV.

«Мы не смогли выработать время для встречи в этот раз», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер и президент Южной Кореи после церемонии приветствия и обмена подарками провели переговоры за обедом. В ходе визита Трампу впервые для президента США вручили высшую награду страны — Большой орден Мугунхва.

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который встречался с лидером Северной Кореи. Его переговоры с Ким Чен Ыном проходили в 2018 и 2019 годах в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Эти встречи стали историческими, однако конкретных договоренностей по ядерной программе КНДР достичь не удалось.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна с тех пор остаются напряженными, несмотря на заявления Трампа о личном взаимопонимании с Ким Чен Ыном.