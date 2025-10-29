Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 07:43

Трамп объяснил, почему не встретился с Ким Чен Ыном во время визита в Южную Корею

Обложка © Apec2025korea via ZUMA Press Wire)

Обложка © Apec2025korea via ZUMA Press Wire)

Президент США Дональд Трамп на переговорах с лидером Южной Кореи Ли Чжэ Мёном сообщил, что на этот раз не смог согласовать встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Трансляция переговоров велась телеканалом KTV.

«Мы не смогли выработать время для встречи в этот раз», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что американский лидер и президент Южной Кореи после церемонии приветствия и обмена подарками провели переговоры за обедом. В ходе визита Трампу впервые для президента США вручили высшую награду страны — Большой орден Мугунхва.

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который встречался с лидером Северной Кореи. Его переговоры с Ким Чен Ыном проходили в 2018 и 2019 годах в Сингапуре и Ханое, а также в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. Эти встречи стали историческими, однако конкретных договоренностей по ядерной программе КНДР достичь не удалось.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна с тех пор остаются напряженными, несмотря на заявления Трампа о личном взаимопонимании с Ким Чен Ыном.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Ким Чен Ын
  • Южная Корея
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar