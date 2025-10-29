С 1 ноября повысят дополнительные выплаты к пенсии. Как их получить и сколько составит прибавка Оглавление Кому положены доплаты к пенсии и как их получить Какие доплаты к пенсии повысят с 1 ноября 2025 года Как выплатят пенсии перед ноябрьскими праздниками С 1 ноября пенсионеры получат дополнительные выплаты к пенсии. Кому сделают прибавку и как получить доплату? 29 октября, 11:25 С 1 ноября доплаты к пенсии станут больше. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Кому положены доплаты к пенсии и как их получить

В Социальном фонде России сообщили, что в 2025 году прибавку к пенсии почти 3 тыс. рублей в месяц можно получить на каждого нетрудоспособного члена семьи, находящегося на иждивении. К ним относятся, например, несовершеннолетние дети пенсионера, внуки и правнуки, если они остались без родителей, нетрудоспособные супруги, родители. Кроме того, может быть установлена доплата на студентов: которые учатся очно, пока им не исполнится 23 года.

— Если у пенсионера есть иждивенцы, то к его страховой пенсии по старости назначается повышенная фиксированная выплата. В 2025 году размер фиксированной выплаты 8907,70 рубля. За каждого иждивенца пенсионер получает к этой сумме ещё треть, то есть 2969,23 рубля. Максимальная доплата устанавливается, если у пенсионера на иждивении находятся три человека. В этом случае фиксированная выплата пенсионера достигнет 17 815,39 рубля в месяц, — добавили в СФР.

Чтобы оформить получение надбавки, необходимо подать заявление и подтвердить факт нахождения иждивенца на обеспечении пенсионера. Сделать это можно в отделении СФР.

— Какие-то доплаты пенсионеры получают автоматически, а какие-то нужно получить по заявлению. В целом в последние годы идёт тренд на беззаявительное оформление выплат. Доплаты бывают самые разные. В частности, как только пенсионеру исполняется 80 лет, он получает доплату за возраст — фиксированная часть пенсии увеличивается на 100%. Есть также доплата до уровня прожиточного минимума, районные коэффициенты, доплата за работу в сельской местности и труд на вредных и опасных производствах, а также доплаты за особые заслуги, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Какие доплаты к пенсии повысят с 1 ноября 2025 года

Доплаты к пенсии положены людям, которые работали по определённым специальностям. Например, дополнительное социальное обеспечение получают члены лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работники организаций угольной промышленности.

— Эти выплаты регулярно пересчитываются, а точнее, четыре раза в год. 1 ноября — это дата планового перерасчёта. Суммы доплат изменятся. Тут стоит учитывать, что размер их индивидуален. Зависит от должности, на которой работал сотрудник, стажа и отчислений в СФР, — пояснила Елена Кузнецова.

В ноябре прибавку к пенсии получат также те пенсионеры, у которых появятся основания для повышения. Например, им исполнится 80 лет или появятся иждивенцы. Кроме того, прибавку получат люди, которые оформят инвалидность первой группы.

— С 1 ноября сделают прибавку к выплатам для пенсионеров на региональном уровне. Например, в Москве она составит 40 000 рублей. Это выплата в рамках Распоряжения Правительства Москвы от 05.09.2025 N 681-РП в связи с празднованием 84-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Деньги получат не все пенсионеры, а ветераны определённых категорий, — пояснила Елена Кузнецова.

Как выплатят пенсии перед ноябрьскими праздниками

Часть пенсионеров получат в ноябре выплаты досрочно. В частности, 1 ноября. Дело в том, что в 2025 году 2, 3 и 4 ноября объявлены нерабочими днями. Значит, Социальный фонд России будет перечислять пенсии заранее тем, у кого плановые даты выплат приходятся на выходной или праздничный день. Пенсионеры получат деньги в последний рабочий день перед длинными выходными, то есть в рабочую субботу 1 ноября.

Изменение графика выплат касается пенсионеров, которые получают пенсию через банк. Затрагивает оно и тех, кому выплату приносят на дом или они получают деньги на почте. Только вот в этом случае даты будут скорректированы с учётом режима работы конкретных почтовых отделений.

Авторы Нина Важдаева