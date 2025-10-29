Сезон распродаж: мошенники атакуют покупателей и бизнес Фишинг стал точечным: взлом инфлюэнсеров, вредоносные ссылки в профилях и атаки в дни распродаж. 29 октября, 15:20 Фишинг уходит в точечные атаки. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DJSPIDA FOTO

Перед распродажами злоумышленники сменили вектор с массового создания поддельных сайтов на фокусное распространение вредоносных ссылок, говорится в исследовании МегаФона и «Лаборатории Касперского».

Динамика выявления фишинговых доменов показывает волнообразный характер: в отдельные недели наблюдается прирост до 20% относительно среднемесячного показателя. Он связан с приближением распродаж, когда люди склонны к импульсивным переходам по ссылкам. Наиболее распространённые фишинговые ресурсы — страницы розыгрышей призов. Также заметны атаки через взломанные аккаунты блогеров-миллионников, когда эксплуатируется доверие подписчиков.

Бизнес тоже страдает от злоумышленников. Одна из основных проблем ритейлеров — фрод, связанный со злоупотреблением программами лояльности. Мошенники присваивают себе бонусы и продают их в сети. Перед сезоном распродаж их активность растёт.

Авторы Валерия Мишина