Каменные цветы столицы: Как Москва возвращает исторический облик домам с «растительными» фасадами

Архитектуру Москвы выделяет богатство стилей и разнообразие форм. Многие из них — неоклассика, модерн, эклектика — активно используют растительные мотивы. Лепные розетки, венки, листья на карнизах и замковых камнях стали неотъемлемой частью исторического облика города.

За последнее десятилетие в столице привели в порядок около ста жилых зданий с подобным декором. Работы выполнили по программе масштабного обновления жилого фонда.

Возрождение модерна: Дом купца Лобачёва на Волхонке

В 2022 году капремонт закончили по адресу Волхонка, 7/6, в здании, известном как доходный дом купца Кузьмы Лобачёва. Этот образец модерна построили по проекту архитектора Никиты Лазарева в начале XX века. Особую ценность ему придаёт изысканная лепнина с цветочными узорами.

Угловую часть строения подчёркивает двухэтажный эркер, который украшен фризом с изображением чертополоха. На уровне третьего и четвёртого этажей между окнами находятся медальоны с виноградными лозами. Над аркой расположено панно из разноцветной керамики. Ансамбль дополняют окна разной формы, картуши, лепные наличники, панно с фигурой доисторического ящера и маскароны.

Во время реставрации специалисты обновили фасад, кровлю, подъезды и подвал, заменили устаревшие инженерные коммуникации. Главная задача состояла в сохранении аутентичного вида столетнего памятника архитектуры.

Специалисты очистили стены, удалили повреждённую штукатурку, заделали трещины и покрыли поверхности составами против плесени и грибка. После этого они восстановили штукатурный слой и воссоздали утраченные декоративные элементы. Фасаду вернули оригинальную цветовую гамму — сочетание «арахисового крема» и «сигнального белого».

На крыше полностью заменили стропильную систему, обрешётку и кровельное покрытие. Деревянные конструкции обработали огнезащитным составом. Для улучшения микроклимата применили современные теплоизоляционные материалы и отремонтировали вентиляцию. Внутри здания усовершенствовали системы отопления и водоснабжения.

Неоклассика в Армянском переулке: Дом княгини Абамелек-Лазаревой

Фото © Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В 2024 году преобразили ещё один памятник архитектуры — пятиэтажный дом по адресу Армянский переулок, 7 в стиле неоклассицизма. Его возвели в 1900 году для княгини Елизаветы Абамелек-Лазаревой по проекту зодчего Александра Иванова.

Здание украшено изображениями цветов и листьев на сандриках и замковых камнях. Центральную его ось занимает арочный проём, ведущий во внутренний двор. Симметричную композицию подчёркивают эркеры с арочными окнами, ионические пилястры, лепнина и филёнки.

Фасаду вернули первоначальный оттенок «зелёный туман», а декоративные элементы окрасили в «зимний белый». Особое внимание уделили восстановлению капителей коринфского и ионического ордеров.

Для сохранения уникального облика разработали индивидуальный проект. Реставраторы очистили поверхности, устранили плесень, восстановили повреждённые элементы и заменили водосточную систему.

Эстафета реставрации: очередь советской эпохи

В 2024 году работы продолжат на других объектах, в том числе в 11-этажном доме на Фрунзенской набережной, 38/1. Это здание 1958 года постройки — характерный пример советского неоклассицизма, который спроектировал архитектор Ефим Вулых.

Его монументальный фасад украшен лепниной с растительными мотивами. Нижние этажи отличаются витражным остеклением, а верхние — ритмично расположенными пилястрами и наличниками.

Специалисты уже начали работы: очистили поверхности, восстановили штукатурку и декоративные элементы, укрепили кирпичную кладку. Нижней части здания вернут исторический цвет «коричневый каштан». Также необходимо отремонтировать балконы, заменить водостоки и обновить инженерные системы.