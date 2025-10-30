Из 1989-го в современность: Как преобразилась детская поликлиника на Поклонной

В Москве после масштабной реконструкции начали работу ещё три поликлиники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь пациентов снова принимают главный корпус детской поликлиники № 30 в Дорогомилове, филиал № 3 поликлиники № 64 в Красносельском районе и филиал № 4 детской поликлиники № 23 в Москворечье-Сабурове.

Основной этап модернизации первичного звена столичного здравоохранения завершился в сентябре. За пять лет в городе построили и обновили более 340 зданий детских и взрослых поликлиник. При этом работа по повышению качества амбулаторной помощи продолжается.

От фасада до аппаратуры: что изменилось в главном здании поликлиники № 30

Реконструкция пятиэтажного корпуса на Поклонной улице, который построили в 1989 году, заняла менее года. Работы начались в декабре 2024-го и закончились через десять месяцев. На это время пациентов перевели в три других филиала учреждения.

Штат обновлённого учреждения включает 195 сотрудников, из них 70 врачей. Медики заботятся о 13 тысячах детей. Приём ведут специалисты разных профилей: педиатры, лоры, офтальмологи, хирург, кардиолог, невролог и другие.

Здание практически полностью перестроили. Рабочие возвели новый фасад, поменяли лифты, все инженерные сети, внутренние перегородки, системы вентиляции, окна и двери. Отделку выполнили с применением современных качественных материалов. Появился отдельный вход для пациентов с признаками инфекций и специальная колясочная. Кроме того, создали безбарьерную среду для маломобильных людей: оборудовали дополнительные туалеты, пандусы и расширили холлы.

Число кабинетов педиатров увеличилось с семи до двенадцати, а процедурных — с одного до двух. В хирургии теперь две перевязочные — «чистая» и «грязная». Также оборудовали прививочную с местом для хранения вакцин и установили новейшее оборудование: рентген-аппарат, системы УЗИ, лор-комбайны, офтальмологическую и сурдологическую аппаратуру. Это позволяет врачам использовать передовые методы диагностики. Все рабочие места медиков оснастили компьютерами, которые подключили к единой городской системе.

По новому московскому стандарту кабинеты спланировали так, чтобы избежать скопления людей. Помещения обставили удобной и функциональной мебелью.

Для родителей организовали комнату здорового ребёнка с зоной для кормления, где также проходят уроки по уходу за младенцами. Для детей создали игровые пространства и буфет, а для сотрудников — комнаты психологической разгрузки и профессионального роста. На прилегающей территории создали зоны отдыха, обновили освещение и ограждение, сделали территорию доступной для маломобильных посетителей и установили указатели.

Забота о 63,5 тысячи детей: поликлиника как единый комплекс

Детская поликлиника № 30, кроме главного здания на Поклонной, включает пять филиалов. Четыре из них уже модернизировали по программе обновления амбулаторного фонда. Филиал № 2 находится в жилом доме на улице Толбухина (д. 14), который вошёл в программу реновации.

Общая площадь всех зданий корпусов — 19,5 тысячи квадратов. За одну смену здесь могут принять почти три тысячи пациентов, а всего медики наблюдают более 63,5 тысячи детей из районов Дорогомилово, Филёвский Парк, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково и Можайский. Штат насчитывает 591 сотрудника, среди которых 222 врача.

