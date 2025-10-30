Вступил в силу новый закон о вкладах. Что изменилось с 30 октября Оглавление Что такое безотзывные вклады Как изменятся условия по вкладам с 30 октября В чём плюсы и минусы безотзывных вкладов 30 октября вступил в силу закон, который вносит изменения в страхование вкладов. Специалисты рассказали, что нужно учитывать клиентам банков, чтобы получить максимальный процент. Какие новые гарантии и риски появились у вкладчиков? 29 октября, 21:41 Экономисты рассказали, как изменятся условия по вкладам с 30 октября. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

Что такое безотзывные вклады

Главная особенность безотзывного вклада в том, что клиент не может забрать средства до истечения срока, но вправе продать или передать сертификат другому лицу. Об этом рассказала заместитель председателя правления АО «Национальный банк сбережений» Елена Марчук.

— Такая структура делает инструмент выгодным и для банков, которые получают стабильное долгосрочное финансирование, и для вкладчиков, которым компенсируют ограниченную ликвидность повышенной доходностью. На старте банки могут предлагать по таким депозитам ставки около 17–19% годовых, что выше, чем по обычным вкладам, — добавила Елена Марчук.

Как изменятся условия по вкладам с 30 октября

С 30 октября 2025 года вступает в силу закон, увеличивающий страховое покрытие по безотзывным вкладам сроком более трёх лет. Оно вырастет до 2,8 млн рублей. Это вдвое больше стандартной страховки по обычным депозитам.

— Безотзывные вклады подойдут тем, кто имеет устойчивый доход, не планирует пользоваться средствами в ближайшие годы и стремится защитить капитал от инфляции. Это инструмент для дисциплинированных вкладчиков, готовых обменять возможность досрочного снятия на более высокую доходность и дополнительные гарантии. Для тех, кто привык к полной ликвидности, подобный формат может быть слишком жёстким, но для инвесторов с долгим горизонтом — это разумная альтернатива облигациям или другим консервативным активам, — считает Елена Марчук.

В чём плюсы и минусы безотзывных вкладов

Безотзывные вклады — это долгосрочный инструмент для тех, кто готов заморозить средства на срок от трёх лет. Преимущества: увеличенное страховое покрытие до 2,8 млн рублей и более высокая доходность, чем по обычным депозитам.

— Такие вклады помогают банкам планировать долгосрочные ресурсы. Для вкладчиков это возможность зафиксировать повышенную ставку на длительный срок, — отметила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По её словам, главным минусом этого продукта является отсутствие ликвидности. Деньги нельзя забрать раньше срока, поэтому этот инструмент не подойдёт всем.

— Ещё один риск — возможная инфляция: за три года покупательная способность накоплений может снизиться, если ставка окажется ниже реального роста цен. Открывать такой вклад стоит, когда у человека уже сформирована подушка безопасности и есть долгосрочная цель (накопление на жильё, образование, крупные покупки), — добавила Гаянэ Замалеева.

Авторы Нина Важдаева