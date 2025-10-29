Песков: «Орешник» даёт чувство безопасности на фоне русофобии Европы

Ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских заявлений, звучащих из европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о возможности отказаться от размещения комплекса при условии ответных шагов Европы.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал Песков.

По его словам, заявления из стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании не позволяют России и Белоруссии чувствовать себя в полной безопасности.

«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, Польши, Парижа и Лондона — и тогда становится ясно, насколько нам дорог «Орешник», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть отказ от размещения комплекса «Орешник» на территории страны, если аналогичные шаги предпримет Европа.