Песков: «Орешник» даёт чувство безопасности на фоне русофобии Европы
Ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских заявлений, звучащих из европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о возможности отказаться от размещения комплекса при условии ответных шагов Европы.
«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал Песков.
По его словам, заявления из стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании не позволяют России и Белоруссии чувствовать себя в полной безопасности.
«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, Польши, Парижа и Лондона — и тогда становится ясно, насколько нам дорог «Орешник», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть отказ от размещения комплекса «Орешник» на территории страны, если аналогичные шаги предпримет Европа.
«Орешник» — совместная российско-белорусская разработка, призванная укрепить обороноспособность Союзного государства. Комплекс считается одним из ключевых элементов региональной системы безопасности и предназначен для стратегического сдерживания потенциальных угроз со стороны НАТО.
