Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 15:08

Песков: «Орешник» даёт чувство безопасности на фоне русофобии Европы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ракетный комплекс «Орешник» обеспечивает России и Белоруссии чувство безопасности на фоне русофобских заявлений, звучащих из европейских столиц. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Александра Лукашенко о возможности отказаться от размещения комплекса при условии ответных шагов Европы.

«Если нет никакой угрозы, которая проистекает из Европы, то, конечно, не нужны дополнительные меры защиты», — сказал Песков.

По его словам, заявления из стран Балтии, Польши, Франции и Великобритании не позволяют России и Белоруссии чувствовать себя в полной безопасности.

«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, Польши, Парижа и Лондона — и тогда становится ясно, насколько нам дорог «Орешник», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов рассмотреть отказ от размещения комплекса «Орешник» на территории страны, если аналогичные шаги предпримет Европа.

«Орешник» — совместная российско-белорусская разработка, призванная укрепить обороноспособность Союзного государства. Комплекс считается одним из ключевых элементов региональной системы безопасности и предназначен для стратегического сдерживания потенциальных угроз со стороны НАТО.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • «Орешник» (ракета)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar