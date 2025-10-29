Звезду фильма «Финист — Ясный сокол» ограбили в собственном доме на Урале
Вячеслав Воскресенский в фильме «Финист — Ясный сокол». Обложка © kino-teatr.ru
Красноуральский городской суд арестовал Глеба Дербенева, обвиняемого в нападении и ограблении советского и российского актера Вячеслава Воскресенского. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
По данным следствия, Дербенев вместе с подельником проник в дом артиста, применил к нему силу и похитил имущество. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ — «Грабеж, совершенный по предварительному сговору, с применением насилия и проникновением в жилище». Им грозит до семи лет лишения свободы.
Суд отправил Дербенева под стражу до 13 декабря. Вопрос о мере пресечения его сообщнику будет рассмотрен 29 октября.
Вячеслав Воскресенский родился в 1948 году и прославился ролью богатыря Финиста в фильме «Финист — Ясный сокол» (1975). В разные годы актер работал в театре, кино и на телевидении, а позже занялся продюсированием.
После переезда в Красноуральск в 2011 году Воскресенский основал театральную студию при местном Дворце культуры и активно участвовал в культурной жизни города.
