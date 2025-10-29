Главред издания-иноагента Astra внесена в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов основателя и главного редактора интернет-издания Astra (признано в РФ иноагентом) Анастасию Чумакову. Информация опубликована на сайте ведомства.

В базе указано: «Чумакова Анастасия Ивановна, 21.06.1992 г. р., г. Ульяновск».

После внесения в список человеку блокируют банковские счета, а операции с его участием подлежат особому контролю.

За несколько дней до этого сообщалось, что полицейские пришли с обыском к живущей в Ульяновске матери Чумаковой. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела о фейках про российскую армию (207.3 УК РФ). Сама Чумакова проживает за границей.

Интернет-издание Astra было создано в 2021 году и занимается освещением политических и социальных тем. В 2023 году Минюст России внёс Astra в реестр иностранных агентов.