Новая «смерть» Позднякова: пиар или правда? Разбираем очередную инсценировку в Индонезии Оглавление Владислав Поздняков: Краткая история создателя «Мужского государства»* Почему никто не верит в смерть Позднякова: подозрения в инсценировке Никаких подтверждений: что говорят о смерти Позднякова в Индонезии До сих пор сохраняется интрига вокруг судьбы скандального блогера Владислава Позднякова, известного расиста и женоненавистника. С ним якобы расправились в Индонезии, но в Сети уверены, что это фейк и очередной дурной розыгрыш блогера. Чем прославился Поздняков? 29 октября, 18:04 Что скрывает Поздняков на этот раз? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / IS MODE, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Владислав Поздняков — основатель скандального движения «Мужское государство»*, которое в России признано экстремистским.

Свою карьеру начал он тренером в фитнес-центре и быстро перешёл к созданию сообщества, которое фокусируется на травле определённых социальных групп. В 2016 году члены его движения начали активно преследовать женщин, состоящих в отношениях с иностранцами. Их атаки дошли даже до известных брендов: так, наиболее известными нападками стали акции против одного из сервисов доставки и сети ресторанов после выхода рекламы с участием темнокожих моделей.

Поздняков: от фитнес-тренера до лидера МГ. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

В 2018 году Поздняков был осуждён на два года условно по делу о возбуждении ненависти к женщинам. В 2019-м он уехал из России в Польшу, и дело против него закрыли, однако возвращаться он не стал и продолжил руководить движением оттуда. Через два года «Мужское государство»* признали в России экстремистской организацией.

Почему никто не верит в смерть Позднякова: подозрения в инсценировке

Вечером 28 октября 2025 года в Сети начали активно распространятся фотографии, на которых якобы запечатлён убитый возле отеля Komodo Flores в Индонезии Владислав Поздняков, — на фото окровавленный человек, внешне схожий с блогером. Тогда же пользователи обратили внимание, что его ТГ-канал «Поздняков 3.0» уже с обеда не обновляется.

Однако те, кто знаком с этим персонажем, крайне скептично отнеслись к этой новости. Многие уверены, что это очередная постановка.

Ранее Поздняков уже инсценировал свою смерть. Пять лет назад, в 2020 году, появлялась подобная новость, якобы основателя «Мужского государства» зарезали в подъезде его дома в Стамбуле. Но позже блогер сам вышел на связь и признался, что это была постановка ради хайпа, ведь такие новости хорошо подогревают интерес к его персоне и деятельности, которой он занимается. Да и ему самому понравилось следить за тем, как все обсуждают его гибель.

«Мой трюк с инсценировкой превзошёл все наши возможные ожидания, и не в том, как была инициирована смерть, а в том, какой эффект мы получили, заставив весь русскоязычный сегмент говорить об этом, строить версии, сомневаться, радоваться, опровергать, плакать, хейтить и т.д.», — написал Поздняков.

Правда, на связь он вышел раньше запланированного, так как ситуация привлекла слишком много внимания, в том числе со стороны правоохранительных органов, которые начали наведываться к его матери, которая проживает в России.

Позже он поделился шокирующими подробностями об инсценировке собственной смерти. Для создания правдоподобного видео он заранее подготовился: ему нанесли специальный грим, чтобы выглядеть бледным, а в качестве имитации крови была выбрана свиная кровь, которая по своим характеристикам напоминает человеческую.

Зачем Позднякову это нужно? Главные версии новой инсценировки. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / doktorvladi

Никаких подтверждений: что говорят о смерти Позднякова в Индонезии

Администрация индонезийского отеля Komodo Flores опровергла информацию о происшествии, заверив, что на территории заведения ничего подобного не было. Она также подчеркнула, что Поздняков никогда не был их постояльцем и даже не знают об этом блогере.

К тому же и российское посольство в Индонезии подтвердило отсутствие данных о смерти блогера. В связи с этим многие поклонники Позднякова и предполагают, что новости о его возможной гибели могли быть частью очередной пиар-кампании, созданной для увеличения аудитории его канала.

*Запрещённая в России экстремистская организация

Авторы Андрей Ананьев