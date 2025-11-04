Распродажа 11.11. 2025 в России: даты проведения больших распродаж Оглавление Распродажа 11.11: где будут скидки Суть распродажи 11.11 Чем распродажа 11.11 отличается от «чёрной пятницы» Как подготовиться к распродаже 11.11 Составьте список нужных покупок Добавьте товары в «Избранное» Сравните цены заранее Следите за акциями на маркетплейсах Проверьте условия доставки Оформляйте заказ быстро Следите за акциями после 11 ноября Как понять, что скидки настоящие, и как не попасться на мошенников во время распродажи 11.11 Какие схемы используют мошенники на распродаже Поддельные сайты Фишинговые рассылки Ложная доставка Обман с бонусами и купонами Какие ещё крупные распродажи существуют в мире? «Чёрная пятница» «Киберпонедельник» (Cyber Monday) Boxing Day Summer Sale и Winter Sale (Сезонные распродажи) В 2025 году в России и других странах пройдёт огромная распродажа 11 ноября. Какие магазины будут участвовать, какие скидки предоставляют 11.11, сколько продлится распродажа — обо всём этом читайте подробнее в материале Life.ru. 3 ноября, 21:25 Распродажа 11.11 — откуда пошла и какие будут скидки. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Gemini Nano Banana

Ежегодно 11 ноября отмечают как Всемирный день шопинга. Праздник появился примерно 30 лет назад и изначально никак не был связан с покупками. Его появление связано с китайской молодёжной культурой. В 1990-е годы студенты Нанкинского университета выбрали 11 ноября как День холостяка — символичную дату из четырёх единиц. Со временем этот праздник привлёк внимание ретейлеров.

Интернет-магазины увидели в дате 11.11 удобный повод для продвижения товаров и придумали масштабные скидки, чтобы стимулировать покупки. С каждым годом популярность акции росла, в течение нескольких лет к ней присоединились и другие крупные торговые площадки. В 2016 году к распродаже присоединились более 14 тысяч брендов.

Так День холостяка превратился во Всемирный день шопинга — своеобразный ответ Дню Святого Валентина. Сегодня он объединяет миллионы покупателей и тысячи брендов по всему миру.

В России традиция проводить распродажи 11 ноября закрепилась не так давно. Многие сети и маркетплейсы включили эту дату в календарь сезонных акций наряду с «чёрной пятницей» и «киберпонедельником».

Крупнейшие российские маркетплейсы официально анонсировали участие во всероссийской акции «11.11». Магазины и маркетплейсы в этот день устраивают грандиозные акции с небывалыми скидками. Предварительные продажи и «разогрев» начинаются за несколько недель до Всемирного дня шопинга.

Что касается календаря конкретно для 2025 года, акции на одном из маркетплейсов стартуют ещё с конца октября и продлятся до середины ноября. На другом акции проводятся с 23 октября по 13 ноября.

Распродажа 11.11: где будут скидки

Самые большие скидки и распродажи 11.11 в 2025 году пройдут на крупнейших российских торговых площадках. Каждый из этих магазинов готовит собственные спецпредложения и бонусы для покупателей.

Маркетплейсы предлагают широкий выбор товаров — от электроники до бытовых мелочей, ожидаются максимальные скидки на одежду, обувь, косметику, технику и товары для дома. Размеры скидок на площадке могут доходить до 80%, а на отдельные категории — до 60%.

В магазинах электроники покупатели смогут сэкономить до 70% от обычной цены на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и другую технику.

Суть распродажи 11.11

Распродажа 11.11 — это день самых больших скидок в году. Магазины и маркетплейсы устраивают масштабные акции, где можно сэкономить десятки процентов от обычной стоимости товара.

По статистике, россияне тратят на распродажах 11 ноября миллиарды рублей. Исследование, проведённое к Всемирному дню шопинга 2022 года, показало, что более 60% опрошенных планировали делать покупки именно в этот день. Большинство выбирали онлайн-магазины. Примерно треть участников собиралась потратить от 1000 до 5000 рублей, а почти каждый пятый — более 5000 рублей. Эти цифры показывают, насколько популярной стала дата 11.11 среди российских покупателей.

В этот день выгодно покупать практически всё. Магазины снижают цены и на дорогие, и на простые товары. Это удобное время, чтобы наконец купить то, что давно откладывалось, — телевизор, телефон, одежду или подарок близким.

Особенно часто на распродажах 11 ноября покупают одежду, обувь, бытовую технику, гаджеты, детские товары, книги, косметику, парфюмерию и вещи для дома. На эти категории продавцы дают самые большие скидки — иногда до 70–90%.

Чем распродажа 11.11 отличается от «чёрной пятницы»

Распродажа 11.11 и «чёрная пятница» — два самых ожидаемых дня скидок в году, но между ними много различий. Обе распродажи дают шанс купить товары по сниженным ценам, однако отличаются по происхождению, формату и подходу к покупателю.

Распродажа 11.11 — это азиатский формат. Её история началась в Китае в 1990-х, когда студенты придумали День холостяка. Дата 11 ноября, состоящая из четырёх единиц, символизировала одиночество, а позже стала поводом для весёлых покупок. Со временем праздник превратился во Всемирный день шопинга. Сейчас акции 11.11 проходят по всему миру, включая Россию.

«Чёрная пятница» — американский формат. Её корни связаны с праздником Благодарения в США: магазины традиционно открывали сезон рождественских продаж и устраивали большие скидки. Первые такие акции появились ещё в середине XX века. Сегодня «чёрная пятница» проходит в конце ноября и стала международным событием, но её характер остаётся западным — с упором на офлайн-торговлю и массовые очереди в магазинах.

Главное отличие между 11.11 и «чёрной пятницей» — в подходе. 11.11 делает ставку на онлайн-покупки и маркетплейсы. «Чёрная пятница» чаще ориентируется на офлайн-формат: традиционные магазины открывают двери с раннего утра и снижают цены на технику, одежду и аксессуары.

Ещё одно различие — время проведения распродажи. Распродажа 11.11 стартует 11 ноября и открывает сезон осенних скидок, а «чёрная пятница» проходит ближе к концу месяца, обычно спустя две недели. Поэтому многие покупатели сначала следят за акцией 11.11, а затем — за «чёрной пятницей».

Как подготовиться к распродаже 11.11

Чтобы воспользоваться всеми скидками и не потратить лишнего, к распродаже 11.11 стоит подготовиться заранее. Вот простой чек-лист:

Составьте список нужных покупок

Решите, какие товары вам действительно нужны. Так будет легче не поддаться эмоциям и не потратить деньги на ненужные вещи.

Добавьте товары в «Избранное»

За несколько дней до 11 ноября сохраните нужные позиции в корзину или «Избранное». Так вы сможете сразу проверить, где цена реально снизилась, а где скидка только на словах.

Сравните цены заранее

Многие магазины показывают динамику цен. Посмотрите стоимость за неделю до старта акции — так вы поймёте, насколько честна скидка.

Следите за акциями на маркетплейсах

На маркетплейсах часто появляются промокоды и временные бонусы. Некоторые действуют только в первые часы распродажи, поэтому стоит быть онлайн утром 11 ноября.

Проверьте условия доставки

Посмотрите, сколько придётся потратить на доставку или лучше заказать товар в пункт выдачи. Иногда доставка может съесть часть выгоды от скидки.

Оформляйте заказ быстро

Популярные товары разбирают за считаные минуты. Подготовьтесь заранее: авторизуйтесь на сайте, сохраните адрес и способ оплаты, чтобы не тратить время во время распродажи.

Следите за акциями после 11 ноября

Многие магазины продлевают распродажу на 1–3 дня. Если не успели сделать заказ, можно всё ещё купить нужное чуть позже.

Как понять, что скидки настоящие, и как не попасться на мошенников во время распродажи 11.11

Распродажа 11.11 ежегодно вызывает огромный интерес у покупателей. Миллионы россиян заходят на маркетплейсы в поисках выгодных предложений. Но вместе с реальными скидками активизируются и мошенники. Чтобы не потерять деньги и не разочароваться, важно заранее знать, как отличить честные акции от поддельных и какие схемы используют обманщики.

Первое, на что стоит обратить внимание, — это динамика цен. За несколько дней до распродажи сравните стоимость нужных товаров. Если цена резко выросла, а затем «упала» на 50%, значит, реальной скидки нет — продавец просто создал иллюзию выгоды.

Второй способ — сравнить стоимость на разных площадках. Если товар стоит одинаково и со «скидкой», и без неё, то цена, скорее всего, искусственная. Обращайте внимание на формулировки вроде «скидки до 80%»: обычно такие цифры касаются одной позиции, а основная масса товаров продаётся со снижением не выше 20–30%.

Также важно следить за техническими деталями сайта. Настоящие площадки всегда используют защищённое соединение (адрес начинается с https://), указывают юридическое лицо и контакты службы поддержки. Поддельные сайты часто копируют дизайн известных маркетплейсов, но имеют отличия в домене или орфографические ошибки в адресе.

Какие схемы используют мошенники на распродаже

В последние годы мошенники стали действовать всё изобретательнее, а в сезон распродаж число фишинговых атак возрастает в несколько раз. Вот основные схемы, которые применяют обманщики:

Поддельные сайты

Это самая распространённая схема. Мошенники создают копию известного магазина, где цены — необычайно низкие. После оплаты товар не приходит, а деньги исчезают. Иногда сайт собирает личные данные, чтобы потом использовать их для взлома банковских аккаунтов.

Фишинговые рассылки

Перед акцией пользователям приходят письма или сообщения в мессенджерах с предложением «получить эксклюзивную скидку» или «забрать подарок». При переходе по ссылке открывается поддельный сайт, который крадёт данные банковской карты или устанавливает вредоносное ПО на устройство.

Ложная доставка

Жертве приходит SMS о посылке с просьбой оплатить «дополнительные расходы на доставку». После перевода средств заказ не существует. Иногда мошенники используют известные логотипы логистических компаний, чтобы создать впечатление подлинности.

Обман с бонусами и купонами

В последние годы активизировались схемы с фальшивыми купонами и программами лояльности. Людей приглашают «купить» купон на огромную скидку или получить бонусы за регистрацию на сомнительном сайте. После оплаты аккаунт блокируется, а деньги списываются.

Чтобы защититься от мошенников в период распродаж, рекомендуется следовать простым правилам:

Покупайте только у проверенных продавцов и на официальных сайтах.

Не переходите по ссылкам из SMS или писем — вводите адрес вручную.

Проверяйте наличие https:// и правильное написание домена.

Не переводите деньги напрямую на карты физических лиц.

Используйте виртуальные карты с ограниченным балансом для онлайн-покупок.

Какие ещё крупные распродажи существуют в мире?

Помимо распродажи 11.11 в мире существует несколько масштабных торговых событий, которые привлекают миллионы покупателей и приносят миллиардные обороты.

«Чёрная пятница»

Это самая известная распродажа американского формата. Она проходит ежегодно в последнюю пятницу ноября — сразу после Дня благодарения в США. Считается началом рождественского сезона продаж. В этот день скидки достигают 70–90%, особенно на электронику, бытовую технику и одежду.

В последние годы «чёрная пятница» стала международным явлением: участвуют магазины Европы, Азии и России. На отечественных маркетплейсах акции обычно стартуют уже с 25–26 ноября и продолжаются несколько дней.

«Киберпонедельник» (Cyber Monday)

«Киберпонедельник» появился в США как продолжение «чёрной пятницы», но полностью в онлайн-формате. Он проходит в первый понедельник после «чёрной пятницы». Магазины делают акцент на интернет-продажах и цифровых товарах — электронике, ноутбуках, смартфонах, аксессуарах, подписках и ПО.

Сейчас «киберпонедельник» проводится в десятках стран, включая Россию. Многие площадки объединяют обе акции и проводят «кибернеделю» со скидками до 70%.

Boxing Day

Эта распродажа проходит 26 декабря — на следующий день после Рождества. Особенно популярна в Великобритании, Канаде и Австралии. Магазины распродают остатки рождественских коллекций, и скидки часто превышают 80%. Покупатели охотятся за одеждой, украшениями, косметикой и техникой.

Summer Sale и Winter Sale (Сезонные распродажи)

В Европе магазины устраивают две большие сезонные акции — летнюю и зимнюю распродажи. Они проходят дважды в год: в июне–июле и в январе–феврале. В это время можно купить одежду и обувь прошлых коллекций со скидкой до 70%.

