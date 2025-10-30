Комфортное общественное пространство появилось на Триумфальной площади Оглавление История Триумфальной площади Как преобразилась площадь В этом году благоустройство затронуло территорию между 1-й и 2-й Брестскими улицами. 30 октября, 14:20 В Москве благоустроили Триумфальную площадь. Обложка © пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Перед зданием Москомархитектуры на Триумфальной создали новое комфортное общественное пространство площадью 0,4 гектара. Территория стала более удобной и привлекательной для горожан и туристов, рассказали в Комплексе городского хозяйства Москвы.

История Триумфальной площади

Триумфальная площадь, которую многие горожане называют Маяковкой, — одно из самых необычных мест столицы. Через находившиеся здесь Триумфальные ворота приезжали в Москву из Санкт-Петербурга на коронование российские императоры. Потом площадь превратилась в рыночную, ещё позже стала цветником.

В начале ХХ века Триумфальная площадь стала превращаться в театральную. С ней связаны имена Всеволода Мейерхольда, Александра Ханжонкова, Владимира Маяковского. В 1960-е годы здесь читали стихи молодые поэты Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. И конечно, эти места связаны с Михаилом Булгаковым и его знаменитым романом «Мастер и Маргарита».

Как преобразилась площадь

В 2015-м Триумфальная площадь приобрела сегодняшний вид и на ней появились знаменитые качели. В этом году благоустроили пространство между 1-й и 2-й Брестскими улицами.

На переднем месте сохранилась парковка. Её отделили боллардами и шлагбаумами. Остальное пространство замостили гранитной плиткой такого же цвета и формы, как на другой части площади, что придало территории единый стиль.

Со стороны здания Москомархитектуры появился оригинальный газон с небольшими холмиками из геопластики. От пешеходной части его отделили подпорной стенкой из архитектурного бетона, на которой сделали удобные деревянные сиденья.

Два зелёных островка с газоном и крупномерными деревьями разместили со стороны Садового кольца и 1-й Брестской улицы. В вечерние часы эти пространства украшает ландшафтная подсветка.

На площади также установили трехрожковые фонари с энергосберегающими светильниками, разместили скамейки и урны.

В рамках благоустройства уложили новый асфальт в проездах и на парковке, нанесли разметку. Кроме того, выполнили облицовку наружных частей существующих инженерных сооружений.

Проекты комплексного благоустройства соответствуют целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Авторы Валерия Мишина