В Подмосковье в машине нашли мужчину и двух девочек-подростков без сознания
В Люберцах обнаружили без сознания мужчину и двух несовершеннолетних девушек. По предварительным данным, все трое находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает Mash.
В автомобиле нашли 38-летнего водителя и двух девочек 16 и 17 лет. Пострадавших госпитализировали — сейчас они приходят в себя.
По информации издания, мужчина занимается автоперевозками, а одна из девушек ещё учится в школе. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.
