В Подмосковье в машине нашли мужчину и двух девочек-подростков без сознания

В Люберцах обнаружили без сознания мужчину и двух несовершеннолетних девушек. По предварительным данным, все трое находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает Mash.

В автомобиле нашли 38-летнего водителя и двух девочек 16 и 17 лет. Пострадавших госпитализировали — сейчас они приходят в себя.

По информации издания, мужчина занимается автоперевозками, а одна из девушек ещё учится в школе. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.