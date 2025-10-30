Россия и США
Регион
30 октября, 08:46

В Подмосковье в машине нашли мужчину и двух девочек-подростков без сознания

Обложка © Life.ru

В Люберцах обнаружили без сознания мужчину и двух несовершеннолетних девушек. По предварительным данным, все трое находились в состоянии наркотического опьянения, сообщает Mash.

В автомобиле нашли 38-летнего водителя и двух девочек 16 и 17 лет. Пострадавших госпитализировали — сейчас они приходят в себя.

По информации издания, мужчина занимается автоперевозками, а одна из девушек ещё учится в школе. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

