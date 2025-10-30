Москва — мировой лидер по вовлечению жителей в жизнь города Цифровые сервисы помогают москвичам решать бытовые задачи, быть в курсе изменений в городе, контролировать общественно значимые процессы и предлагать идеи по развитию мегаполиса. 30 октября, 14:35 Москвичи решают бытовые задачи с помощью цифровых сервисов. Обложка © mos.ru

Москва — мировой лидер по цифровому вовлечению жителей в жизнь мегаполиса. В электронных проектах участвуют более девяти миллионов человек. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В столице создали цифровую экосистему, которая даёт москвичам возможность контролировать выполнение проектов и предлагать свои идеи.

С помощью цифровых сервисов москвичи могут выбрать удобный способ взаимодействия с городом — от локальных голосований за благоустройство дворов до общегородских голосований, влияющих на облик столицы и её дальнейшее развитие. Платформы обеспечивают оперативную связь с городскими структурами, позволяют контролировать реализацию решений и предлагать собственные инициативы.

Москва — мировой лидер по совокупной аудитории, принимающей участие в развитии города через электронные проекты. В них участвуют более девяти миллионов горожан. В числе самых популярных сервисов — «Наш город», «Активный гражданин», «Город идей», «Активный гражданин — детям», «Город заданий», а также городская программа лояльности «Миллион призов» и акции «Выбираем вместе». Электронные сервисы помогли решить около 12 миллионов вопросов, собрать и воплотить свыше девяти тысяч идей жителей и более 4,2 тысячи решений, принятых во время голосований.

Электронные проекты создают прямую и эффективную связь между жителями и городом, обеспечивая прозрачный, инклюзивный и социально ответственный механизм принятия решений. Через отклик сообщества и предоставление инструментов для выражения мнений и предложений эти проекты не только повышают уровень участия, но и укрепляют общественное доверие и социальные связи.

Москва демонстрирует пример успешной интеграции цифровых технологий в управленческий процесс, повышая вовлечённость жителей во все аспекты городской жизни. Эти инициативы сделали граждан активными участниками, формируя общность интересов и укрепляя связи между жителями и властью. Внедрение и развитие электронных платформ представляют собой значительный шаг к созданию более устойчивого и участливого городского сообщества. Будущее Москвы и подобных мегаполисов зависит от продолжения этого успешного взаимодействия, развития новых технологий и вовлечения жителей в управление их родным городом и его преобразование.

Авторы Валерия Мишина