30 октября, 09:09

В офисе «Россети Юг» в Ростове мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

Обложка © Life.ru

В Ростове-на-Дону мужчина убил свою бывшую жену, после чего свел счеты с жизнью прямо в офисе компании «Россети Юг». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении офиса на улице Большая Садовая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам», — заявили в «Россети Юг».

По предварительным данным, погибшие ранее состояли в браке и находились в конфликтных отношениях. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, а также источник оружия, из которого были произведены выстрелы.

Сотрудникам офиса оказывают психологическую помощь.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
