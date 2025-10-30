В офисе «Россети Юг» в Ростове мужчина застрелил бывшую жену и покончил с собой

В Ростове-на-Дону мужчина убил свою бывшую жену, после чего свел счеты с жизнью прямо в офисе компании «Россети Юг». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в помещении офиса на улице Большая Садовая. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«Компания оказывает необходимое содействие правоохранительным органам», — заявили в «Россети Юг».

По предварительным данным, погибшие ранее состояли в браке и находились в конфликтных отношениях. Следователи устанавливают обстоятельства трагедии, а также источник оружия, из которого были произведены выстрелы.

Сотрудникам офиса оказывают психологическую помощь.