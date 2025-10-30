СК назвал участников украинской ДРГ, напавшей на росгвардейцев в Брянской области

Следственный комитет России установил личности диверсантов, причастных к нападению на сотрудников Росгвардии в Брянской области в 2023 году. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

По данным СК, обвинения в посягательстве на жизнь военнослужащего предъявлены Андрею Кулишу, Денису Ткаченко, Алексею Мазуренко и Андрею Антоненко — всем ранее судимым за другие преступления.

Следователи также проверяют их возможную причастность к терактам на территории Курской, Брянской и Белгородской областей.

В августе 2023 года ФСБ сообщала о ликвидации украинской диверсионной группы, в которую входили сотрудники СБУ, ГУР Минобороны Украины и Службы специальных операций. Боевики планировали серию терактов на территории России. Тогда двое были уничтожены, пятеро задержаны, двое росгвардейцев получили ранения.

Брянская область неоднократно подвергалась атакам со стороны украинских диверсионных групп. Весной и летом 2023 года в регионе фиксировались обстрелы приграничных населённых пунктов и попытки прорыва вооружённых формирований с территории Украины.

ФСБ и СК России системно расследуют деятельность диверсионных структур, связанных с украинскими спецслужбами, и выявляют причастных к организации нападений и терактов в приграничных регионах.