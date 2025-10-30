Губернатор Приморья рассказал о героическом пути дяди Владимира Путина

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поделился подробностями боевого пути Ивана Шеломова — родного дяди президента России Владимира Путина. Как сообщил глава региона в интервью ТАСС, именно в Приморье прошли важные годы службы родственника главы государства.

По словам Кожемяко, Шеломов в 1938 году командовал 62-м Владивостокским пограничным отрядом, позже возглавил морские силы НКВД Приморского края, а летом 1941-го ушел на фронт, где прошел всю войну.

«Это человек, который в годы блокады Ленинграда выходил маму Владимира Владимировича, был военным. Мы нашли материалы, связанные с его героической службой», — рассказал губернатор.

За годы войны Шеломов был удостоен трёх орденов Боевого Красного Знамени, орденов Отечественной войны I и II степени, ордена Красной Звезды и ордена Ленина.

«Мы сделали мемориальную табличку в память о нем и его сослуживцах. Когда я рассказал об этом президенту, он признался, что не знал о столь ярких страницах биографии своего дяди», — добавил Кожемяко.

