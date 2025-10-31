На следующей неделе доллар ждёт праздничная аномалия. Каким будет курс рубля Оглавление Анонс основных событий на следующей неделе Прогноз курса рубля на следующую неделю На следующей неделе завершатся длинные праздники, а на мировых рынках ожидаются значимые события. Как они повлияют на курс доллара и что произойдёт с рублём? 30 октября, 21:39 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Анонс основных событий на следующей неделе

​В период с 3-го по 7 ноября внимание инвесторов будет сосредоточено на трёх событиях: заседании OPEC+ 2 ноября, которое может повлиять на нефтяные котировки; выходном дне 4 ноября, снижающем ликвидность на рынке, и публикации американского отчёта по занятости 7 ноября, способного укрепить доллар и отразиться на валютных рынках в целом. Такой анонс дал предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— В октябре рубль продолжал укрепляться по отношению к основным мировым валютам благодаря высоким процентным ставкам и некоторым разовым факторам. Сейчас ключевая ставка Центрального банка России играет важнейшую роль в динамике курса рубля. Если ЦБ РФ начнёт более активно снижать эту ставку, ситуация на валютном рынке может измениться не в пользу рубля, — отметил аналитик финансового маркетплейса «Сравни» Алексей Лоссан.

​Решение ФРС по процентным ставкам вряд ли сильно изменит позиции доллара на мировом рынке, оно в целом уже заложено в котировках. На встрече восьмёрки стран ОПЕК+ 2 ноября может быть принято решение о расширении квот с декабря на 137 тысяч баррелей в сутки. Это негативно для цен на нефть, однако актив может получить хорошую поддержку в случае снятия торговой напряжённости между КНР и США. Такое мнение высказал эксперт по фондовому рынку «БКС «Мир инвестиций» Александр Шепелев.

Прогноз курса рубля на следующую неделю

​После ноябрьских праздников курс рубля, скорее всего, останется в пределах устойчивого диапазона 78–82 за доллар. Такой прогноз сделал Денис Астафьев.

— Поддержку национальной валюте обеспечивает высокая реальная доходность рублёвых активов после снижения ключевой ставки ЦБ до 16,5% и регулярные продажи валюты регулятором. Однако слабые цены на нефть, остающиеся в районе 64–65 долларов за баррель, ограничивают потенциал для укрепления. На текущем уровне 79–80 рублей за доллар резких колебаний не ожидается, если не появятся внешние шоки или новые санкционные ограничения, — пояснил Денис Астафьев.

​Алексей Лоссан считает, что в базовом сценарии, при условии стабильной геополитики, можно ожидать курс рубля в следующих диапазонах: 81–84 — за доллар, 11,2–11,7 рубля — за юань и 94–98 рублей — за евро.

— Ожидаем, что рубль немного ослабеет на фоне завершения налогового периода и снижения деловой активности в стране из-за праздников. Доллар может установиться в области 80–81, евро — выйти к 93–95, юань — выше 11,3. Ключевые факторы влияния на курс — денежно-кредитная политика, динамика экспорта и импорта, в меньшей степени геополитика. Процентные ставки остаются высокими, импорт восстанавливается слабо, предложение валют комфортно покрывает спрос. До конца ноября значимого ослабления рубля не ждём, затем валюты может начать подогревать сезонный рост расходов компаний и домохозяйств, — рассказал Александр Шепелев.

​Краткосрочно значимых изменений валютного курса на будущей неделе не ожидается, рынок пребывает в относительном балансе. Прогноз по курсам: 79–81 рубль за доллар, 92–94 — за евро и 11,1–11,3 — за юань. Такие цифры привёл инвестиционный стратег «Гарда капитала» Александр Бахтин.

​Он отметил, что импортёры по-прежнему малоактивны на валютном рынке, процесс снижения ставок в экономике затормозился. Рублёвые сбережения остаются привлекательными, а кредитный спрос подавлен. В ноябре-декабре валюты могут продвинуться вверх на 5–7%: концовка года — традиционно слабый период для рубля из-за сезонного повышения спроса на импорт и увеличения инвесторами валютной позиции перед новогодними праздниками.

Авторы Нина Важдаева