Жили королями, а сбежали как воры: У челябинских миллиардеров изъяли 63 квартиры в госказну Экс-владельцы корпорации «Макфа» Михаил Юревич и Вадим Белоусов лишились имущества. По заявлению Генпрокуратуры суд Челябинска передал в казну 63 квартиры олигархов. Они являются частью арестованного в апреле этого года имущества подельников. 30 октября, 21:20 Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич лишился десятков квартир. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Александр Кондратюк, Пётр Ковалёв, © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Напомним, тогда судебные приставы арестовали счета и активы родственников бывшего депутата и экс-губернатора Челябинской области на беспрецедентную сумму — 100 трлн рублей. Оба находятся в розыске по уголовному делу о крупнейшей в новейшей истории России взятке — на сумму 3,25 млрд рублей за содействие в получении господрядов на строительство дорог компании «Южуралавтобан».

Юревич успел сбежать ещё до решения о своём аресте — со всей семьёй он оказался сначала на Кипре, чьим гражданством они все заблаговременно обзавелись, а позже с сыном фигурировал в бизнес-проектах в Великобритании.

А находившийся под подпиской о невыезде Вадим Белоусов исчез в день оглашения приговора в августе 2022 года — в суд он не явился, а его адвокаты заявили, что не знают, где их подопечный. Тогда его приговорили к 10 годам колонии и штрафу 500 млн рублей.

Вадим Белоусов. Фото © ТАСС / Анна Майорова / URA.RU

После этого было конфисковано недвижимое имущество и денежные средства на счетах Белоусова и его тёщи — третьей фигурантки уголовного дела Маргариты Бутаковой. В том числе изъяли 52 квартиры и 3 нежилых помещения, 76 долей в общей долевой собственности на земельные участки и квартиры в Челябинске. Таким образом, количество объектов недвижимости подельников уже перевалило за 100 штук.

Впрочем, главная утрата для Юревича, Белоусова и их семей — группа «Макфа». Это один из крупнейших производителей макарон и различных мучных изделий в России с центром в Челябинске. В лучшие годы на его долю приходилось до 23% — то есть практически четверть всего российского рынка. Семьи фигурантов были единственными владельцами компании.

