30 октября, 15:06

ФСБ задержала экс-прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова

Обложка © Life.ru

Сотрудники ФСБ задержали бывшего городского прокурора Кингисеппа Андрея Стрельникова. Об этом сообщает издание 47news.

По данным источника, оперативные действия прошли в рабочем кабинете и по месту жительства Стрельникова. Особое внимание силовиков вызвал сейф в здании прокуратуры, где хранились материалы уголовных дел, ранее переданные следственными органами и полицией.

Отмечается, что на момент задержания Стрельников уже не занимал должность прокурора. Подробности и основания задержания уточняются.

Инцидент стал уже третьим случаем задержания руководителя районной прокуратуры в Ленинградской области за последние месяцы.

В августе был арестован прокурор Лодейного Поля Алексей Демин по подозрению во взяточничестве на сумму 2 миллиона рублей, а в октябре — бывший прокурор Всеволожска Дмитрий Смирнов, проходящий по делу о получении взятки и махинациях с землей.

Андрей Стрельников возглавил прокуратуру Кингисеппа в 2022 году. До этого он работал в системе надзорных органов Ленинградской области — от помощника прокурора Петродворцового района до главы прокуратуры Лужского района.

Марина Фещенко
