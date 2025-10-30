В Выборге задержан военный пенсионер по делу о призывах против безопасности России

Следователи задержали 73-летнего жителя Выборга, подозреваемого в публичных призывах к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Об этом сообщили в СУ СК России по Ленинградской области.

По версии следствия, в 2022 году мужчина, находясь в Выборге, публиковал в соцсетях материалы, «направленные против безопасности РФ». В пресс-службе уточнили, что подозреваемый уже задержан, а следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Как сообщили ТАСС источники в правоохранительных органах, задержанный является военным пенсионером. Он размещал на своей странице публикации, касающиеся специальной военной операции, включая сообщения о сдаче российских военнослужащих в плен.

По статье 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных против безопасности государства») предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы.

В последние годы в России ужесточён контроль за публикациями в интернете, содержащими призывы к действиям, способным нанести ущерб обороноспособности и безопасности страны.