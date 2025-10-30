Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму
Обложка © Life.ru
Роскомнадзор не вводил ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
Ранее региональный оператор связи «Волна» заявил, что частичное ограничение доступа к мессенджерам связано с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором, и что решение касается всех российских провайдеров.
«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — подчеркнули в ведомстве.
Днём 30 октября пользователи в Крыму сообщили о сбоях в работе Telegram и WhatsApp*. Компания «Волна» объяснила это «частичными ограничениями» и рекомендовала жителям перейти на мессенджер Max, где доступны каналы региональных СМИ и госструктур.
Позже в Роскомнадзоре заявили, что подобных решений ведомство не принимало, а причины возможных технических сбоев уточняются.
* Meta (владелец WhatsApp, Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
