Роскомнадзор открестился от блокировок Telegram и WhatsApp в Крыму

Роскомнадзор не вводил ограничений на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее региональный оператор связи «Волна» заявил, что частичное ограничение доступа к мессенджерам связано с мерами, предпринимаемыми Роскомнадзором, и что решение касается всех российских провайдеров.

«Роскомнадзор не блокирует названные сервисы», — подчеркнули в ведомстве.

Днём 30 октября пользователи в Крыму сообщили о сбоях в работе Telegram и WhatsApp*. Компания «Волна» объяснила это «частичными ограничениями» и рекомендовала жителям перейти на мессенджер Max, где доступны каналы региональных СМИ и госструктур.

Позже в Роскомнадзоре заявили, что подобных решений ведомство не принимало, а причины возможных технических сбоев уточняются.

* Meta (владелец WhatsApp, Facebook и Instagram) признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.