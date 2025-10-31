Короткий путь: Как изменятся девять маршрутов автобусов и электробусов в Москве

В ближайшие выходные в девяти районах Москвы изменятся девять автобусных и электробусных маршрутов. Это поможет быстрее и удобнее доезжать до станций метро, МЦК, МЦД, а также до поликлиник, больниц и других важных объектов. На линиях будут курсировать порядка 70 современных отечественных автобусов и электробусов, в которых учли потребности всех пассажиров.

Маршруты № 157 и 157к объединят в новый магистральный маршрут М20 с частым движением. Теперь Можайский район получит быстрый доступ к метро и железной дороге.

На смену маршрутам С263 и С249 придёт новый № 263. Интервалы движения станут меньше. Благодаря этому у жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки, в том числе с Мосфильмовской улицы, появится удобная связь с МЦК, МЦД и Большой кольцевой линией метро.

Маршрут № 874 присоединится к № 766. Автобусы станут ходить чаще, а поездки — комфортнее. Маршрут С163 заменят на № 163. Теперь автобусы поедут по Азовской, Каховке, Керченской, Херсонской улицам и Севастопольскому проспекту, минуя часть Балаклавского проспекта.

Маршрут № 224 объединится с № 938. От метро «Калужская» транспорт будет следовать по улицам Обручева и Лобачевского, проспекту Вернадского и улице Марии Ульяновой. Это упростит жителям улицы Обручева путь до станций «Калужская» и «Воронцовская». Автобусы маршрута № 499 в обоих направлениях пойдут по Путейской улице вместо Весенней, что ускорит подъезд к станции МЦД Грачёвская.

В Москве реализуют национальный проект «Инфраструктура для жизни». Его основные цели — модернизация социальной и коммунальной инфраструктуры, увеличение числа удобных маршрутов и обновление подвижного состава. Кроме того, столица начала развивать Центральный транспортный узел. Он объединит пригородные железнодорожные перевозки для более чем 30 миллионов жителей 11 регионов страны (Москва, Московская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области). В регионах, которые охватывает ЦТУ, проживает примерно 31 млн человек — то есть около 21% всего населения России.