Старейшие дубы столицы. Где растут самые старые деревья Москвы

Старейшие дубы столичных парков — не просто растения, а живые свидетели истории города. Под их кронами прогуливались известные деятели своего времени, рядом проходили аллеи усадеб, здесь зарождались легенды и традиции. Где растут самые старые дубы Москвы?

В столичных парках растут дубы старше 400 лет.

Долгожители московских усадеб

Фото © Сайт мэра Москвы

На территории старинных московских усадеб растут могучие дубы, которые видели императоров и даже были свидетелями Отечественной войны 1812 года.

Например, в усадьбе Кусково возле Голландского домика можно увидеть знаменитые «императорские» дубы, посаженные в 1886 году Александром III в честь трёхлетия коронации. Место высадки монарх выбрал лично. Сегодня дубы, внесённые в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, достигают 30 метров в высоту и почти метра в диаметре.

Главное богатство усадьбы Воронцово — многовековая дубрава, признанная в 2020 году памятником природы «Дубняк в Воронцовском парке». Эта роща, обозначенная на картах XVIII века, сохранилась до наших дней. Сегодня здесь на площади более шести гектаров растёт свыше полутора тысяч дубов, а всего дубы занимают около 12 гектаров парка.

Дубрава состоит преимущественно из дуба черешчатого. Средний возраст деревьев — около 200–250 лет. Каждый дуб имеет свой уникальный номер. В последние годы здесь высадили и несколько красных дубов — это декоративный вид североамериканского происхождения.

Центральное дерево — 280-летний дуб — внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Он находится недалеко от комнаты матери и ребёнка на улице Академика Пилюгина. Сертификат размещён рядом на памятной табличке.

Срок жизни дубов обычно составляет от 300 до 400 лет, но некоторые могут прожить и две тысячи лет.

«Кардиограмма» для дуба

Фото © Сайт мэра Москвы

В музее-заповеднике «Коломенское» сохранился участок реликтовой дубравы — одной из древнейших в Москве. Возраст дубов — 400–600 лет, старейшим деревьям до 800 лет. По преданию, под их сенью гуляли царь Алексей Михайлович и юный Пётр I. Один из дубов воспел поэт Александр Сумароков: «Сей дуб присутствием Петровым украшался, отец Отечества под оным просвещался».

Специалисты бережно ухаживают за деревьями: удаляют сухие и больные ветви, выполняют работы по лечению ран, дупел и морозобойных трещин, защищают дубы от вредителей и болезней, подкармливают минерально-органическими удобрениями.

На территории музея-заповедника «Царицыно» растут 219 дубов черешчатых, возраст которых более 100 лет. Есть и дубы красные — им около 30–40 лет. Дуб, растущий позади Третьего оранжерейного корпуса, считается самым популярным у посетителей. Рядом расположены танцплощадка и путь через исторический парк. Дубу более 200 лет, диаметр его ствола — 120 сантиметров, а высота — более 20 метров.

Один из самых старых дубов парка, 250-летний исполин, расположен у беседки «Храм Цереры». Считается, что его жёлудь пророс летом 1775 года, когда в селе Чёрная Грязь гостила Екатерина II. Диаметр ствола дуба — более полутора метров, а высота достигает 28 метров.

Сотрудники музея-заповедника внимательно следят за состоянием старовозрастных деревьев: огораживают их, укрепляют почву и применяют методы природного восстановления. Они проводят инструментальную диагностику с помощью акустического томографа и резистографа, чтобы обнаружить скрытые гнили, пустоты и места внутренних повреждений.

Старейшие деревья районов

Около столетнего дуба-долгожителя в парке «Серебряный Бор» в 1950–1970-х годах любил прогуливаться оперный певец Сергей Лемешев. У подножия дерева установлена мемориальная табличка в честь артиста, а поляна, где оно растет, названа Лемешевской.

Несколько вековых дубов сохранилось и на территории сада имени Н.Э. Баумана, который исторически сформировался на месте приусадебных садов. Самый старый из них — черешчатый дуб возрастом около 140 лет, почти 30 метров в высоту и три метра в обхвате.

В саду «Эрмитаж» растёт старейшее дерево Тверского района Москвы — дуб, которому более 250 лет. Его крона достигает 27 метров в высоту, а диаметр ствола превышает метр. Несмотря на свой возраст, дерево находится в хорошем состоянии благодаря регулярному уходу специалистов.

Авторы Валерия Мишина